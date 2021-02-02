Щи с фасолью

Этот постный суп с добавлением бобовых готовится очень легко и быстро, а по вкусу получается просто восхитительным.

Лук 1 штука

Морковь 1 штука

Растительное масло 2 ст. ложки

Помидор 1 штука

Бульон 2 л

Картошка 3 штуки

Капуста 300 г

Консервированная фасоль 200–250 г

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

1․ Лук измельчите, морковь натрите на крупной тёрке. Сначала за 4–5 минут обжарьте лук в масле, затем добавьте морковь и готовьте ещё столько же.

2․ Помидор натрите на крупной тёрке и добавьте к обжаренным овощам. Оставьте всё вместе на огне ещё на 2 минуты.

3․ В кастрюле вскипятите бульон. Выложите нарезанную средними кусочками картошку и варите 10 минут. Можно использовать овощной или мясной бульон, а также воду.

4․ Добавьте к картошке нашинкованную капусту и варите ещё примерно 15 минут или дольше. Молодая капуста сварится быстрее.

5․ Добавьте в кастрюлю обжаренные овощи и промытую консервированную фасоль. Посолите, поперчите и варите всё вместе ещё 5 минут.