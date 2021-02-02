Щи с фасолью

Этот постный суп с добавлением бобовых готовится очень легко и быстро, а по вкусу получается просто восхитительным.
Ингредиенты
Лук 1 штука
Морковь 1 штука
Растительное масло 2 ст. ложки
Помидор 1 штука
Бульон 2 л
Картошка 3 штуки
Капуста 300 г
Консервированная фасоль 200–250 г
Соль по вкусу
Перец чёрный молотый по вкусу
Приготовление
-
1․
Лук измельчите, морковь натрите на крупной тёрке. Сначала за 4–5 минут обжарьте лук в масле, затем добавьте морковь и готовьте ещё столько же.
-
2․
Помидор натрите на крупной тёрке и добавьте к обжаренным овощам. Оставьте всё вместе на огне ещё на 2 минуты.
-
3․
В кастрюле вскипятите бульон. Выложите нарезанную средними кусочками картошку и варите 10 минут.
Можно использовать овощной или мясной бульон, а также воду.
-
4․
Добавьте к картошке нашинкованную капусту и варите ещё примерно 15 минут или дольше.
Молодая капуста сварится быстрее.
-
5․
Добавьте в кастрюлю обжаренные овощи и промытую консервированную фасоль. Посолите, поперчите и варите всё вместе ещё 5 минут.
-
6․
Готовый суп оставьте под крышкой на 10–15 минут.
Свежие комментарии