Торт "Витязь"

Ингредиенты
- Тесто:
- Мука – 2 ст.
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 1,5 ст.
- Масло сливочное – 200 г
- Сметана – 200 г
- Сода – 1 ч. л.
- Орехи грецкие – 1 ст.
- Изюм – 1 ст.
- Какао- порошок – 2 ст.л.
- Крем:
- Сливочное масло – 200 г
- Вареная сгущенка – 1 бан.
- Для украшения:
- Шоколад – 90 г
Торт получается очень вкусным и самое главное совсем несложный в приготовлении. Украсит и дополнит любое чаепитие как за праздничным столом, так и в семейном кругу.
Приготовление
Шаги приготовления:
1. Готовим тесто для коржей: взбиваем яйца с сахаром и добавляем размягченное сливочное масло и сметану, затем добавляем соду и муку. Замешиваем тесто.
2. Тесто разделяем на 3 части и в каждую дополнительно добавляем по одному ингредиенту: орехи, изюм, какао.
3. Каждую часть теста тщательно перемешиваем и отправляем выпекать при температуре 180 градусов 40-45 мин.
4. Готовые коржи выравниваем, обрезая по краю.
5. Готовим крем: взбиваем миксером размягченное сливочное масло с вареной сгущенкой.
6. Коржи, бока и верх торта смазываем кремом.
7. Бока торта обсыпаем измельченными обрезками коржей.
8. При желании торт украшаем растопленным шоколадом.
Приятного аппетита!
Светлана Аниканова
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