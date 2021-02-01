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Торт "Витязь"

Торт "Витязь"

Ингредиенты

  • Тесто:
  • Мука – 2 ст.
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 1,5 ст.
  • Масло сливочное – 200 г
  • Сметана – 200 г
  • Сода – 1 ч. л.
  • Орехи грецкие – 1 ст.
  • Изюм – 1 ст.
  • Какао- порошок – 2 ст.л.
  • Крем:
  • Сливочное масло – 200 г
  • Вареная сгущенка – 1 бан.
  • Для украшения:
  • Шоколад – 90 г

Торт получается очень вкусным и самое главное совсем несложный в приготовлении. Украсит и дополнит любое чаепитие как за праздничным столом, так и в семейном кругу.

Приготовление


 
Шаги приготовления:
 
1. Готовим тесто для коржей: взбиваем яйца с сахаром и добавляем размягченное сливочное масло и сметану, затем добавляем соду и муку. Замешиваем тесто.
2. Тесто разделяем на 3 части и в каждую дополнительно добавляем по одному ингредиенту: орехи, изюм, какао.
3. Каждую часть теста тщательно перемешиваем и отправляем выпекать при температуре 180 градусов 40-45 мин.
4. Готовые коржи выравниваем, обрезая по краю.
5. Готовим крем: взбиваем миксером размягченное сливочное масло с вареной сгущенкой.
6. Коржи, бока и верх торта смазываем кремом.
7. Бока торта обсыпаем измельченными обрезками коржей.
8. При желании торт украшаем растопленным шоколадом.
 
Приятного аппетита!

Светлана Аниканова

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