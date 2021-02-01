Торт "Витязь"

Ингредиенты

Тесто:

Мука – 2 ст.

Яйца – 4 шт.

Сахар – 1,5 ст.

Масло сливочное – 200 г

Сметана – 200 г

Сода – 1 ч. л.

Орехи грецкие – 1 ст.

Изюм – 1 ст.

Какао- порошок – 2 ст.л.

Крем:

Сливочное масло – 200 г

Вареная сгущенка – 1 бан.

Для украшения:

Шоколад – 90 г

Торт получается очень вкусным и самое главное совсем несложный в приготовлении. Украсит и дополнит любое чаепитие как за праздничным столом, так и в семейном кругу.

Приготовление

Шаги приготовления:1. Готовим тесто для коржей: взбиваем яйца с сахаром и добавляем размягченное сливочное масло и сметану, затем добавляем соду и муку. Замешиваем тесто.2. Тесто разделяем на 3 части и в каждую дополнительно добавляем по одному ингредиенту: орехи, изюм, какао.3. Каждую часть теста тщательно перемешиваем и отправляем выпекать при температуре 180 градусов 40-45 мин.4. Готовые коржи выравниваем, обрезая по краю.5. Готовим крем: взбиваем миксером размягченное сливочное масло с вареной сгущенкой.6. Коржи, бока и верх торта смазываем кремом.7. Бока торта обсыпаем измельченными обрезками коржей.8. При желании торт украшаем растопленным шоколадом.Приятного аппетита!

Светлана Аниканова