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Паштет из куриной печени

Простой рецепт паштета из доступных ингредиентов. Идеально подходит для перекуса или сытного завтрака.

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500 гр куриной печени
100-200 гр сливочного масла (по желанию и по вкусу)
1 луковица
1 морковь
5 горошин черного перца
2-3 горошины душистого перца
1-2 лавровых листа
Соль по вкусу
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1. Лук нарезаем полукольцами. Морковь натираем на терке.
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2. Обжариваем лук до прозрачности, добавляем морковку, обжариваем до мягкости.
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3. Печень хорошо промываем, просушиваем бумажными полотенцами и нарезаем пополам.
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4. Снимаем со сковороды лук и морковь. Слегка обжариваем со всех сторон печень, добавляем специи, обжаренный лук и морковь, 1 ст.л. сливочного масла. Тушим под крышкой 20 минут.
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5. Убираем все специи, чтобы они не попадались в готовом паштете. Пропускаем печень с овощами через мясорубку. Добавляем мягкое сливочное масло.
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6. Паштет готов, можно наслаждаться домашним нежным паштетом из куриной печени. По желанию можно добавить больше сливочного масла, паштет будет более нежной и мягкой консистенции, но и более жирным. Спасибо большое за внимание!
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