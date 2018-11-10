Паштет из куриной печени

Простой рецепт паштета из доступных ингредиентов. Идеально подходит для перекуса или сытного завтрака.
500 гр куриной печени
100-200 гр сливочного масла (по желанию и по вкусу)
1 луковица
1 морковь
5 горошин черного перца
2-3 горошины душистого перца
1-2 лавровых листа
Соль по вкусу
100-200 гр сливочного масла (по желанию и по вкусу)
1 луковица
1 морковь
5 горошин черного перца
2-3 горошины душистого перца
1-2 лавровых листа
Соль по вкусу
4. Снимаем со сковороды лук и морковь. Слегка обжариваем со всех сторон печень, добавляем специи, обжаренный лук и морковь, 1 ст.л. сливочного масла. Тушим под крышкой 20 минут.
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