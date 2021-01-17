Курица в разы вкуснее с этим маринадом, а еще сочная и с карамельной корочкой!

Сочная с карамельной корочкой курица в духовке, в разы вкуснее с этим маринадом. Каким образом мы только не готовим маринад для курицы, но этот рецепт мне показался одним из самых удачных. Курочка получается невероятно сочной, а какая аппетитная золотистая корочка получается. Вот очень рекомендую вам этот рецепт, все просто, а выглядит дорого и празднично!
Ингредиенты:
- Куриные бедра – 1 кг
- Гранатовый сок – 250 мл
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Растительное масло рафинированное – 2 ст. л.
- Паприка молотая – 1 ст. л.
- Сухой чеснок – 1 ст. л.
- Крахмал – 1 ст. л.
- Черный молотый перец – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
Видео-рецепт:
Шаги приготовления:
- 1.Для маринада смешиваем соевый соус, растительное масло, паприку, сухой чеснок, черный молотый перец, (соль по желанию).
- 2.Добавляем гранатовый сок. В небольшом количестве гранатового сока размешиваем крахмал и все добавляем к маринаду. Перемешиваем.
- 3.Отправляем куриные бедра в маринад и оставляем мариноваться на 60 минут.
- 4.Выкладываем бедра в форму шкуркой вниз, вливаем маринад и отправляем на 30 мин в духовку на температуру 190-200 градусов.
- 5.Через 30 мин. Переворачиваем бедра и опять отправляем в духовку еще на полчаса.
Всем добра!
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