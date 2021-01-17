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Курица в разы вкуснее с этим маринадом, а еще сочная и с карамельной корочкой!

304Сочная с карамельной корочкой курица в духовке, в разы вкуснее с этим маринадом. Каким образом мы только не готовим маринад для курицы, но этот рецепт мне показался одним из самых удачных. Курочка получается невероятно сочной, а какая аппетитная золотистая корочка получается. Вот очень рекомендую вам этот рецепт, все просто, а выглядит дорого и празднично!

Курица в разы вкуснее с этим маринадом, а еще сочная и с карамельной корочкой!

Ингредиенты:

  • Куриные бедра – 1 кг
  • Гранатовый сок – 250 мл
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Растительное масло рафинированное – 2 ст. л.
  • Паприка молотая – 1 ст. л.
  • Сухой чеснок – 1 ст. л.
  • Крахмал – 1 ст. л.
  • Черный молотый перец – 1 ч. л.
  • Соль – по вкусу

Видео-рецепт:

Шаги приготовления:

  • 1.Для маринада смешиваем соевый соус, растительное масло, паприку, сухой чеснок, черный молотый перец, (соль по желанию).
  • 2.Добавляем гранатовый сок. В небольшом количестве гранатового сока размешиваем крахмал и все добавляем к маринаду. Перемешиваем.
  • 3.Отправляем куриные бедра в маринад и оставляем мариноваться на 60 минут.
  • 4.Выкладываем бедра в форму шкуркой вниз, вливаем маринад и отправляем на 30 мин в духовку на температуру 190-200 градусов.
  • 5.Через 30 мин. Переворачиваем бедра и опять отправляем в духовку еще на полчаса.

Всем добра!

 

 

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