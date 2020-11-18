Сделали завтрак, обед и ужин из одного кочана капусты. Часть шинкуем, а часть готовим целиком

Один кочан капусты может дать целое меню на столе. Разделим его на две части: первую нашинкуем как обычно, а вторую оставим целой. Из нее мы сделаем особые блюда.

Начнем с завтрака. Тонко шинкуем капусту и ставим жариться на сковороде в небольшом количестве масла – она станет основой нашей лепешки.

Сделаем к капусте дополнение. Разбиваем одной яцо, добавляем специй, плюс немного рисовой и гречневой муки. Замешиваем жидкое тесто и выливаем его к капусте.

Как только лепешка прожарилась, делаем верхнюю часть. Немного измельченного перца или помидоров, тертый сыр и консервированная кукуруза.

Вот и все, завтрак готов! Украшаем зеленью и подаем со сметаной.

На обед возьмем цельную часть капусты и сначала поставим ее на 5 минут вариться в подсоленную воду.

Обед должен быть сытным, поэтому капусту мы дополним фаршем. Смешаем его с обильным количеством зелени и специями. Стоит. добавить также немного воды, чтобы фарш был жидким.

Вареную капусту фаршируем фаршем слоями: лист капусты, лист фарша.

В итоге у нас получится красивый мясной полукочан.

Ставим его в перевернутом виде и форму для духовки и смазываем сверху сметаной. Осталось запечь!

45 минут при 180 градусах и наш обед готов.

Капустная лазанья получается не только красивее, но и гораздо сочнее привычных всем голубцов!

У нас осталось немного капусты на ужин. Ее измельчаем до среднего размера листьев и тоже варим в кипящей подсоленной воде. Потом быстро перекладываем в холодную воду, чтобы остановить процесс варки.

Добавляем овощи: красный сладкий перец, зелень и измельченный чеснок. Для пикантности добавим немного перца чили и заправим все соевым соусом, кунжутным маслом и красным винным уксусом. Все перемешиваем и заправляем капусту получившейся овощной основой.

Салат у нас должен быть сытным, это ведь ужин, поэтому теперь пожарим курицу. Грудку измельчаем и жарим на сковороде с добавлением небольшого количества соевого соуса.

Осталось положить салат по порциям и сверху добавить готовую курицу. Ужин готов!

Тонкости процесса приготовления:

Все 3 блюда из обычной белокочанной капусты получаются очень разными на вкус. Это еще одни довод в пользу того, что не надо бояться экспериментировать с ингредиентами - тогда капуста на вкус может стать любой!