Сделали завтрак, обед и ужин из одного кочана капусты. Часть шинкуем, а часть готовим целиком

Один кочан капусты может дать целое меню на столе. Разделим его на две части: первую нашинкуем как обычно, а вторую оставим целой. Из нее мы сделаем особые блюда.
Начнем с завтрака. Тонко шинкуем капусту и ставим жариться на сковороде в небольшом количестве масла – она станет основой нашей лепешки.
Сделаем к капусте дополнение. Разбиваем одной яцо, добавляем специй, плюс немного рисовой и гречневой муки. Замешиваем жидкое тесто и выливаем его к капусте.
Как только лепешка прожарилась, делаем верхнюю часть. Немного измельченного перца или помидоров, тертый сыр и консервированная кукуруза.
Вот и все, завтрак готов! Украшаем зеленью и подаем со сметаной.
На обед возьмем цельную часть капусты и сначала поставим ее на 5 минут вариться в подсоленную воду.
Обед должен быть сытным, поэтому капусту мы дополним фаршем. Смешаем его с обильным количеством зелени и специями. Стоит. добавить также немного воды, чтобы фарш был жидким.
Вареную капусту фаршируем фаршем слоями: лист капусты, лист фарша.
В итоге у нас получится красивый мясной полукочан.
Ставим его в перевернутом виде и форму для духовки и смазываем сверху сметаной. Осталось запечь!
45 минут при 180 градусах и наш обед готов.Капустная лазанья получается не только красивее, но и гораздо сочнее привычных всем голубцов!
У нас осталось немного капусты на ужин. Ее измельчаем до среднего размера листьев и тоже варим в кипящей подсоленной воде. Потом быстро перекладываем в холодную воду, чтобы остановить процесс варки.
Добавляем овощи: красный сладкий перец, зелень и измельченный чеснок. Для пикантности добавим немного перца чили и заправим все соевым соусом, кунжутным маслом и красным винным уксусом. Все перемешиваем и заправляем капусту получившейся овощной основой.
Салат у нас должен быть сытным, это ведь ужин, поэтому теперь пожарим курицу. Грудку измельчаем и жарим на сковороде с добавлением небольшого количества соевого соуса.
Осталось положить салат по порциям и сверху добавить готовую курицу. Ужин готов!
Тонкости процесса приготовления:
Все 3 блюда из обычной белокочанной капусты получаются очень разными на вкус. Это еще одни довод в пользу того, что не надо бояться экспериментировать с ингредиентами - тогда капуста на вкус может стать любой!
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