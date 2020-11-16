Это итальянский горячий напиток из трёх слоёв: шоколадного, кофейного и сливочного. Невероятно нежно, вкусно и ароматно.

Влейте горячий шоколад в кружку. Он должен заполнить примерно треть. Можно развести порошковый горячий шоколад по инструкции на упаковке. Или приготовить напиток из плитки шоколада.

Над кружкой поместите чайную ложку горкой вверх. Медленно лейте на неё горячий кофе.

Сливки налейте в холодную банку, закрутите и активно потрясите. Они должны немного загустеть.