Это итальянский горячий напиток из трёх слоёв: шоколадного, кофейного и сливочного. Невероятно нежно, вкусно и ароматно.
Приготовление
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Влейте горячий шоколад в кружку. Он должен заполнить примерно треть.
Можно развести порошковый горячий шоколад по инструкции на упаковке. Или приготовить напиток из плитки шоколада.
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Над кружкой поместите чайную ложку горкой вверх. Медленно лейте на неё горячий кофе.
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Сливки налейте в холодную банку, закрутите и активно потрясите. Они должны немного загустеть.
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Налейте их с помощью ложки в кружку с кофе.
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