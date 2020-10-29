3 осенних рецепта с капустой

Середина осени — время готовить капусту. Попробуйте три изысканных блюда из капусты разных видов: белокочанной, краснокочанной, савойской, цветной и брокколи.

Капуста с томатно-перечным соусом

Ингредиенты: 200 г краснокочанной капусты, 200 г савойской капусты, 150 г белокочанной капусты, 150 г цветной капусты, 150 г брокколи, 100 г листовой капусты, 200 г сладкого перца (очищенного от семян), 150 г помидоров (очищенных от кожицы), 100 г моркови. 100 г репчатого лука, 1 стручок красного перца чили (очищенного от семян), 1 долька чеснока, 200 мл воды, соль, сахар и черный перец — по вкусу, небольшое количество растительного масла для обжарки.

Инструкция. Мякоть помидоров протрите через сито, чтобы освободить от семян. Лук, чеснок, морковь, сладкий и острый перец нарежьте произвольно и обжарьте на среднем огне до готовности. Добавьте томатную мякоть, воду и потушите в течение 5 минут. Измельчите в блендере до однородной массы, затем доведите до кипения. Приправьте перцем, посолите , добавьте сахар. Цветную капусту и брокколи разберите на соцветия, остальные виды капусты нарежьте квадратами (размером около 3 см), жесткие стебли удалите. Поочередно бланшируйте до полуготовности, затем обжарьте на сильном огне до появления румяной корочки, залейте соусом, убавьте огонь и тушите в течение 2-3-х минут.

Савойская капуста пикантная

Ингредиенты: 1 кочан савойской капусты (очищенной), 4 шт красного перца полуострого, 1 стручок красного перца чили, 80 г кервеля, 30 г сахара, 20 мл рисового уксуса, 10 г кукурузного крахмала, 300 мл воды, соль по вкусу, небольшое количество растительного масла для жарки.

Инструкция. Капусту разрежьте на 4 части. Перец запеките в духовке в течение двух минут при температуре 220 градусов. Снимите с перца кожицу, удалите семена и нарежьте полукольцами. Залейте перец водой, доведите до кипения, добавьте уксус, соль и сахар, размешайте. Загустите крахмалом, остудите и добавьте большую часть кервеля. Капусту и перец обильно смочите соусом и обжарьте на среднем огне до румяной корочки. Еще раз смочите соусом и доведите до готовности в духовке при температуре 180 градусов. Перед подачей снова смочите соусом и украсьте листиками кервеля.

Цветная капуста в сыре

Ингредиенты: 500 г цветной капусты (разобранной на соцветия), 4 шт по 150 г козьего камамбера, 100 мл сливок (33%), соль по вкусу.

Инструкция. Капусту сбланшируйте в подсоленой воде до полуготовности. Переложите в ледяную воду, затем обсушите. С головок сыра срежьте верхнюю часть как крышку, оставив с краю небольшой бортик. Достаньте содержимое. Сливки доведите до кипения, положите сырную мякоть и «крышки», перемешайте. Прогрейте до полного растворения, но не кипятим. Добавьте капусту и вновь прогрейте, затем переложите в сырные формочки и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на две минуты.