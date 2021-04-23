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Превращаем килограмм мяса в батон Докторской колбасы. Готова к подаче на стол за 2 часа

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Домашняя вареная колбаса как ни странно получается вкуснее и лучше приготовленной заводскими методами с соблюдением ГОСТа. Да и готовится проще простого, всего за 2 часа.

Превращаем килограмм мяса в батон Докторской колбасы. Готова к подаче на стол за 2 часа

Ингредиенты: 700 граммов свинины, 300 граммов говядины, 1 яйцо, 400 граммов ледяного молока, 13 граммов обычной соли, 10 граммов соли нитритной, четверть чайной ложки мускатного ореха.

Сам процесс приготовления колбасы очень простой и нетрудозатратный. Мясо нарезаем крупными кусками и пропускаем его через мясорубку в два этапа.

На первом ставим крупную решетку для грубого помола, затем ставим мелкую и через нее пропускаем мясо еще два раза. Теперь добавляем в фарш обычную соль и нитритную, высыпаем мускатный орех. Разбиваем туда же яйцо, вливаем ледяное молоко.

Превращаем килограмм мяса в батон Докторской колбасы. Готова к подаче на стол за 2 часа

Миксером вымешиваем все до однородной массы. Лучше не делать этого вручную, поскольку смесь начнет нагреваться.

Превращаем килограмм мяса в батон Докторской колбасы. Готова к подаче на стол за 2 часа

Делим фарш на две равные части и плотно упаковываем их в пищевую пленку, выгоняя максимально весь воздух. Фиксируем края пленки ниткой, батоны должны получится плотными.

Превращаем килограмм мяса в батон Докторской колбасы. Готова к подаче на стол за 2 часа

Набираем воду в кастрюлю и доводим ее до 80 градусов. Опускаем заготовки в воду, сразу снимаем кастрюлю с плиты и ставим в духовку на 2 часа. Колбаса после этого будет готова, ее нужно только резко охладить.

Превращаем килограмм мяса в батон Докторской колбасы. Готова к подаче на стол за 2 часа

Видеорецепт:

Пробовать домашнюю Докторскую можно сразу, как только она окончательно остынет.

 

 

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мясные блюдадомашняя колбаса
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