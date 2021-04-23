Превращаем килограмм мяса в батон Докторской колбасы. Готова к подаче на стол за 2 часа

Домашняя вареная колбаса как ни странно получается вкуснее и лучше приготовленной заводскими методами с соблюдением ГОСТа. Да и готовится проще простого, всего за 2 часа.

Ингредиенты: 700 граммов свинины, 300 граммов говядины, 1 яйцо, 400 граммов ледяного молока, 13 граммов обычной соли, 10 граммов соли нитритной, четверть чайной ложки мускатного ореха.

Сам процесс приготовления колбасы очень простой и нетрудозатратный. Мясо нарезаем крупными кусками и пропускаем его через мясорубку в два этапа.

На первом ставим крупную решетку для грубого помола, затем ставим мелкую и через нее пропускаем мясо еще два раза. Теперь добавляем в фарш обычную соль и нитритную, высыпаем мускатный орех. Разбиваем туда же яйцо, вливаем ледяное молоко.

Миксером вымешиваем все до однородной массы. Лучше не делать этого вручную, поскольку смесь начнет нагреваться.

Делим фарш на две равные части и плотно упаковываем их в пищевую пленку, выгоняя максимально весь воздух. Фиксируем края пленки ниткой, батоны должны получится плотными.

Набираем воду в кастрюлю и доводим ее до 80 градусов. Опускаем заготовки в воду, сразу снимаем кастрюлю с плиты и ставим в духовку на 2 часа. Колбаса после этого будет готова, ее нужно только резко охладить.

Видеорецепт:

Пробовать домашнюю Докторскую можно сразу, как только она окончательно остынет.