Предлагаю рецепт кофе, который создает праздничное настроение! Весь секрет в пряном сиропе из корицы и имбиря. Напиток получается ароматным, сладким и невероятно вкусным.
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить новогодний кофе. Количество пряностей для сиропа лучше регулируйте на свой вкус. По желанию напиток можно украсить взбитыми сливками и маршмеллоу.
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить новогодний кофе. Количество пряностей для сиропа лучше регулируйте на свой вкус. По желанию напиток можно украсить взбитыми сливками и маршмеллоу.
Ингредиенты:
- Вода — 220 Миллилитров (100 мл. — для сиропа, 120 мл. — для кофе)
- Сахар — 1/2 Стакана
- Корица — 1 Чайная ложка
- Имбирь молотый — 1 Чайная ложка
- Молоко — 100-120 Миллилитров
- Ванильный экстракт — 1 Чайная ложка
Как приготовить "Новогодний кофе"
Подготовьте все ингредиенты.
Для сладкого сиропа в кастрюле соедините все специи, сахар, ванильный экстракт и воду. Доведите до кипения, затем томите на небольшом огне 15 минут.
Сварите эспрессо любым удобным способом.
Молоко взбейте в пенку с помощью капучинатора.
Налейте 1-3 чайных ложки пряного сиропа в стакан.
Добавьте эспрессо, затем аккуратно влейте взбитое молоко.
Новогодний кофе готов!
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