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Новогодний кофе

Новогодний кофе
Предлагаю рецепт кофе, который создает праздничное настроение! Весь секрет в пряном сиропе из корицы и имбиря. Напиток получается ароматным, сладким и невероятно вкусным.
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить новогодний кофе. Количество пряностей для сиропа лучше регулируйте на свой вкус. По желанию напиток можно украсить взбитыми сливками и маршмеллоу.

Ингредиенты:

  • Вода  — 220 Миллилитров (100 мл. — для сиропа, 120 мл. — для кофе)
  • Сахар  — 1/2 Стакана
  • Корица  — 1 Чайная ложка
  • Имбирь молотый  — 1 Чайная ложка
  • Молоко  — 100-120 Миллилитров
  • Ванильный экстракт  — 1 Чайная ложка
Количество порций: 1
Как приготовить "Новогодний кофе"
Новогодний кофе - фото шаг 1
Подготовьте все ингредиенты.
Новогодний кофе - фото шаг 2
Для сладкого сиропа в кастрюле соедините все специи, сахар, ванильный экстракт и воду. Доведите до кипения, затем томите на небольшом огне 15 минут.
Новогодний кофе - фото шаг 3
Сварите эспрессо любым удобным способом.
Новогодний кофе - фото шаг 4
Молоко взбейте в пенку с помощью капучинатора.
Новогодний кофе - фото шаг 5
Налейте 1-3 чайных ложки пряного сиропа в стакан.
Новогодний кофе - фото шаг 6
Добавьте эспрессо, затем аккуратно влейте взбитое молоко.
Новогодний кофе - фото шаг 7
Новогодний кофе готов!
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