Ингредиенты: Вода — 220 Миллилитров (100 мл. — для сиропа, 120 мл. — для кофе)

Сахар — 1/2 Стакана

Корица — 1 Чайная ложка

Имбирь молотый — 1 Чайная ложка

Молоко — 100-120 Миллилитров

Ванильный экстракт — 1 Чайная ложка Количество порций: 1 Количество порций: 1

Как приготовить "Новогодний кофе"

Подготовьте все ингредиенты. Для сладкого сиропа в кастрюле соедините все специи, сахар, ванильный экстракт и воду. Доведите до кипения, затем томите на небольшом огне 15 минут. Сварите эспрессо любым удобным способом. Молоко взбейте в пенку с помощью капучинатора. Налейте 1-3 чайных ложки пряного сиропа в стакан. Добавьте эспрессо, затем аккуратно влейте взбитое молоко. Новогодний кофе готов!

Предлагаю рецепт кофе, который создает праздничное настроение! Весь секрет в пряном сиропе из корицы и имбиря. Напиток получается ароматным, сладким и невероятно вкусным.Ниже я расскажу подробнее, как приготовить новогодний кофе. Количество пряностей для сиропа лучше регулируйте на свой вкус. По желанию напиток можно украсить взбитыми сливками и маршмеллоу.