Чем наполнить новогодние тарталетки: 5 вкусных начинок

Новый год не за горами и до заветного дня остаётся всё меньше и меньше времени. Поэтому нужно как можно быстрее успеть со всеми приготовлениями, в том числе и позаботиться о новогодних закусках. Например, порадовать себя и близких вкуснейшими тарталетками, которые ко всему прочему станут отличным украшением праздничного стола.
1. С курицей и грибами
Тарталетки с курицей и грибами.
Тарталетки с курицей и грибами – то, что отлично подойдёт для новогоднего застолья. Их можно подавать как горячими с растопленным сыром, так и холодными, украсив свежей зеленью или дроблёнными грецкими орехами.
Ингредиенты:
• Тарталетки - 10-12 шт.
• Филе куриное - 400-450 г;
• Шампиньоны - 400-450 г;
• Сливки жирные - 1 пакет (0,5 л);
• Сыр твёрдый - 300-350 г;
• Лук крупный - 1 шт;
• Мука - 2 ст.л;
• Масло подсолнечное - опционально;
• Соль - по вкусу;
• Смесь сушёных трав - по вкусу;
С курицей и грибами.
Способ приготовления:
• Филе и грибы тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Мясо мелко нарезать (или при желании пропустить через крупную сетку на мясорубке);
• Грибы нарезать мелким кубиком;
• Лук нашинковать и обжарить вместе с мясом на подсолнечном масле примерно 6-10 минут;
• Посолить, приправить сушёными травами;
• Перемешать и добавить грибы;
• Готовить ещё 3-5 минут;
• Затем добавить сливки и муку;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить около 20 минут на медленном огне;
• Получившейся начинкой нафаршировать тарталетки;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-50 минут или до образования золотистой корочки;
• При желании перед подачей можно посыпать свежей зеленью.
2. С яйцом и сыром
Тарталетки с яйцом и сыром.
Преимущество такой начинки заключается в том, что, во-первых, она очень вкусная, а во-вторых – бюджетная. Ведь совсем необязательно тратиться на дорогостоящие сорта сыра, можно обойтись и плавленым сырком.
Ингредиенты:
• Яйца - 4 шт;
• Сыр или плавленый сырок - 100 г;
• Чеснок - 3 зубка;
• Лук зелёный - 5-6 перьев;
• Майонез - опционально;
• Соль - по вкусу;
• Молотый перец - по вкусу.
С яйцом, сыром и зелёным луком.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить и натереть на крупную тёрку;
• Сыр также натереть на тёрку;
• Чеснок пропустить через пресс или мелко порубить;
• Смешать всё между собой и заправить майонезом;
• При желании посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Получившейся начинкой нафаршировать тарталетки;
• Сверху посыпать мелко рубленным зелёным луком.
3. С острой морковкой и сыром
С морковью и сыром.
Любите остренькое? Тогда эта достаточно пикантная начинка придётся вам по вкусу. Сочная морковь по-корейски, нежный сыр и ароматная зелень – идеальный вариант для праздничного стола.
Ингредиенты:
• Морковка по-корейски - 250 г;
• Твёрдый сыр - 250 г;
• Грецкие орехи ядра - 1 стакан;
• Соль - по вкусу;
• Молотый перец - по вкусу;
• Майонез - опционально;
• Свежая зелень - для украшения.
С пикантной начинкой из острой моркови.
Способ приготовления:
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Орехи подробить до состояния средней крошки;
• Зелень хорошенько вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• В миске смешать морковь, сыр, орехи и часть зелени;
• Добавить майонез;
• При необходимости посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Получившейся начинкой нафаршировать тарталетки;
• Перед подачей посыпать остатками свежей зелени.
4. С тунцом и огурцом
С тунцом и огурцом.
Несмотря на то, что такую закуску стоит готовить исключительно перед подачей, тем не менее, она имеет место быть на новогоднем столе. Сочные кусочки тунца и свежего огурца – нежно, вкусно, легко и воздушно.
Ингредиенты:
• Тунец - 1 банка;
• Яйца - 2 шт;
• Огурцы крупные - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец - по вкусу;
• Майонез - опционально;
• Свежая зелень - для украшения.
Тарталетки с нежной начинкой.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить и мелко нарезать;
• Тунец выложить в миску, предварительно слив юшку;
• Мякоть растолочь вилкой;
• Добавить яйцо и майонез;
• При необходимости посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Огурец вымыть;
• Нарезать мелким кубиком и добавить в начинку;
• Нафаршировать тарталетки;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
5. С лососем и авокадо
Тарталетки с лососем и авокадо.
В последнее время авокадо стало неотъемлемой частью практически любого блюда: от смузи и десертов до различного рода салатов и паштетов. В прочем, исключением не стала и начинка для тарталеток.
Ингредиенты:
• Лосось слабосолёный небольшое филе - 1 шт;
• Сыр творожный - 150 г;
• Авокадо спелое - 2 шт;
• Лимон - 1 шт;
• Укроп - для украшения;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Начинка для тарталеток.
Способ приготовления:
• Авокадо вымыть;
• Очистить;
• Половину нарезать кубиками средней величины;
• Сбрызнуть соком лимона;
• Оставшуюся часть переложить в чашу блендера;
• Добавить сыр и перебить до однородной воздушной массы;
• При необходимости посолить и поперчить;
• Получившейся массой нафаршировать тарталетки;
• Сверху выложить кусочки рыбного филе и авокадо;
• Полить лимонным соком;
• И присыпать свежей зеленью.
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