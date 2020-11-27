Чем наполнить новогодние тарталетки: 5 вкусных начинок

Новый год не за горами и до заветного дня остаётся всё меньше и меньше времени. Поэтому нужно как можно быстрее успеть со всеми приготовлениями, в том числе и позаботиться о новогодних закусках. Например, порадовать себя и близких вкуснейшими тарталетками, которые ко всему прочему станут отличным украшением праздничного стола.

1. С курицей и грибами

Тарталетки с курицей и грибами.

Тарталетки с курицей и грибами – то, что отлично подойдёт для новогоднего застолья. Их можно подавать как горячими с растопленным сыром, так и холодными, украсив свежей зеленью или дроблёнными грецкими орехами.

Ингредиенты:

• Тарталетки - 10-12 шт.

• Филе куриное - 400-450 г;

• Шампиньоны - 400-450 г;

• Сливки жирные - 1 пакет (0,5 л);

• Сыр твёрдый - 300-350 г;

• Лук крупный - 1 шт;

• Мука - 2 ст.л;

• Масло подсолнечное - опционально;

• Соль - по вкусу;

• Смесь сушёных трав - по вкусу;

С курицей и грибами.

Способ приготовления:

• Филе и грибы тщательно вымыть под холодной проточной водой;

• При необходимости зачистить;

• Просушить на бумажных полотенцах;

• Мясо мелко нарезать (или при желании пропустить через крупную сетку на мясорубке);

• Грибы нарезать мелким кубиком;

• Лук нашинковать и обжарить вместе с мясом на подсолнечном масле примерно 6-10 минут;

• Посолить, приправить сушёными травами;

• Перемешать и добавить грибы;

• Готовить ещё 3-5 минут;

• Затем добавить сливки и муку;

• Аккуратно перемешать;

• Готовить около 20 минут на медленном огне;

• Получившейся начинкой нафаршировать тарталетки;

• Посыпать тёртым сыром;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-50 минут или до образования золотистой корочки;

• При желании перед подачей можно посыпать свежей зеленью.

2. С яйцом и сыром

Тарталетки с яйцом и сыром.

Преимущество такой начинки заключается в том, что, во-первых, она очень вкусная, а во-вторых – бюджетная. Ведь совсем необязательно тратиться на дорогостоящие сорта сыра, можно обойтись и плавленым сырком.

Ингредиенты:

• Яйца - 4 шт;

• Сыр или плавленый сырок - 100 г;

• Чеснок - 3 зубка;

• Лук зелёный - 5-6 перьев;

• Майонез - опционально;

• Соль - по вкусу;

• Молотый перец - по вкусу.

С яйцом, сыром и зелёным луком.

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую;

• Остудить;

• Очистить и натереть на крупную тёрку;

• Сыр также натереть на тёрку;

• Чеснок пропустить через пресс или мелко порубить;

• Смешать всё между собой и заправить майонезом;

• При желании посолить и поперчить;

• Перемешать;

• Получившейся начинкой нафаршировать тарталетки;

• Сверху посыпать мелко рубленным зелёным луком.

3. С острой морковкой и сыром

С морковью и сыром.

Любите остренькое? Тогда эта достаточно пикантная начинка придётся вам по вкусу. Сочная морковь по-корейски, нежный сыр и ароматная зелень – идеальный вариант для праздничного стола.

Ингредиенты:

• Морковка по-корейски - 250 г;

• Твёрдый сыр - 250 г;

• Грецкие орехи ядра - 1 стакан;

• Соль - по вкусу;

• Молотый перец - по вкусу;

• Майонез - опционально;

• Свежая зелень - для украшения.

С пикантной начинкой из острой моркови.

Способ приготовления:

• Сыр натереть на средней тёрке;

• Орехи подробить до состояния средней крошки;

• Зелень хорошенько вымыть;

• Просушить;

• Мелко нарезать;

• В миске смешать морковь, сыр, орехи и часть зелени;

• Добавить майонез;

• При необходимости посолить и поперчить;

• Аккуратно перемешать;

• Получившейся начинкой нафаршировать тарталетки;

• Перед подачей посыпать остатками свежей зелени.

4. С тунцом и огурцом

С тунцом и огурцом.

Несмотря на то, что такую закуску стоит готовить исключительно перед подачей, тем не менее, она имеет место быть на новогоднем столе. Сочные кусочки тунца и свежего огурца – нежно, вкусно, легко и воздушно.

Ингредиенты:

• Тунец - 1 банка;

• Яйца - 2 шт;

• Огурцы крупные - 1 шт;

• Соль - по вкусу;

• Перец - по вкусу;

• Майонез - опционально;

• Свежая зелень - для украшения.

Тарталетки с нежной начинкой.

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую;

• Остудить;

• Очистить и мелко нарезать;

• Тунец выложить в миску, предварительно слив юшку;

• Мякоть растолочь вилкой;

• Добавить яйцо и майонез;

• При необходимости посолить и поперчить;

• Перемешать;

• Огурец вымыть;

• Нарезать мелким кубиком и добавить в начинку;

• Нафаршировать тарталетки;

• Перед подачей посыпать свежей зеленью.

5. С лососем и авокадо

Тарталетки с лососем и авокадо.

В последнее время авокадо стало неотъемлемой частью практически любого блюда: от смузи и десертов до различного рода салатов и паштетов. В прочем, исключением не стала и начинка для тарталеток.

Ингредиенты:

• Лосось слабосолёный небольшое филе - 1 шт;

• Сыр творожный - 150 г;

• Авокадо спелое - 2 шт;

• Лимон - 1 шт;

• Укроп - для украшения;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый - по вкусу.

Начинка для тарталеток.

Способ приготовления:

• Авокадо вымыть;

• Очистить;

• Половину нарезать кубиками средней величины;

• Сбрызнуть соком лимона;

• Оставшуюся часть переложить в чашу блендера;

• Добавить сыр и перебить до однородной воздушной массы;

• При необходимости посолить и поперчить;

• Получившейся массой нафаршировать тарталетки;

• Сверху выложить кусочки рыбного филе и авокадо;

• Полить лимонным соком;

• И присыпать свежей зеленью.