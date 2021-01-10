Дип из тунца

Делюсь с вами очень простым и вкусным дипом. Рецептик для меня уже стал дежурным, просто палочка-выручалочка когда нужно быстро приготовить закуску, или какую-нибудь намазку на хлебушек. Хорош и к завтраку, и в качестве перекуса, для "посиделок" с друзьями, для пикников, и даже для праздничного меню))) Обязательно попробуйте - 5 минут вашего времени и чудесная закуска готова! Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

1 баночка тунца (у меня в собственном соку)

3 вареных яйца

1 ч.л. горчицы (по вкусу, у меня неострая)

3 ст.л. майонеза

1 зубчик чеснока (по желанию)



соль, перец, мускатный орех по вкусу



Приготовление:

Все ингредиенты сложить в блендер.

Измельчить до однородности.

Все, дип готов! Подавать можно с гренками, тостами, хлебцами, крекерами, чипсами, или же просто со свежим хлебушком.

Приятного вам аппетита!!!

P.S.: кто не любит майонез, то можно заменить 2 ст.л. густой сметаны (или йогурта) + 1 ст.л. творожного сыра. Вместо чеснока можно добавить лук, лучше красный. С зеленью и орешками тоже можно поэкспериментировать)))