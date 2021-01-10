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Дип из тунца

Дип из тунца

Делюсь с вами очень простым и вкусным дипом.  Рецептик для меня уже стал дежурным, просто палочка-выручалочка когда нужно быстро приготовить закуску, или какую-нибудь намазку на хлебушек. Хорош и к завтраку, и в качестве перекуса, для "посиделок" с друзьями, для пикников, и даже для праздничного меню))) Обязательно попробуйте - 5 минут вашего времени и чудесная закуска готова! Угощайтесь!!!

Дип из тунца

Дип из тунца

Ингредиенты: 

  • 1 баночка тунца (у меня в собственном соку) 
  • 3 вареных яйца
  • 1 ч.л. горчицы (по вкусу, у меня неострая) 
  • 3 ст.л. майонеза 
  • 1 зубчик чеснока (по желанию)
  • соль, перец, мускатный орех по вкусу

Приготовление: 

Все ингредиенты сложить в блендер.

Дип из тунца

Измельчить до однородности.

Дип из тунца

Все, дип готов! Подавать можно с гренками, тостами, хлебцами, крекерами, чипсами, или же просто со свежим хлебушком.

Приятного вам аппетита!!! 

P.S.: кто не любит майонез, то можно заменить 2 ст.л. густой сметаны (или йогурта) + 1 ст.л. творожного сыра. Вместо чеснока можно добавить лук, лучше красный. С зеленью и орешками тоже можно поэкспериментировать)))

Дип из тунца

Дип из тунца

 

 

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