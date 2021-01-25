Шаньги с сыром и яйцом — это очень простая в приготовлении выпечка, получается очень вкусной и сытной. Попробуйте приготовить их в домашних условиях, и вы никого не оставите равнодушным, сделать их достаточно просто, нужно лишь взглянуть на рецепт.
Ингредиенты
Шаги
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В чаше соединяем теплую воду, две ч.л. сахара, дрожжи и одну ч.л. соли, как следует перемешиваем.
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Всыпаем две трети указанного количества муки и вливаем половину указанного количества масла, перемешиваем тесто ложкой, постепенно подсыпая муку и подливая масло. Как только станет сложно замешивать ложкой, мешайте руками. Полученное тесто округляем, накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре на полтора часа для подъема.
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В чашу натираем на терке сыр, добавляем нарезанный укроп, сметану и натираем на терке яйца. Сметаны нужно добавлять столько, чтобы получилась вязкая масса, начинка не должна быть жидкой.
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Разделяем готовое тесто на шесть частей, примерно по сто грамм, делаем из них шарики.
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Противень смазываем тонким слоем растительного масла, разминаем каждый шарик руками в лепешку толщиной два сантиметра. Накрываем противень полотенцем и оставляем на пятнадцать минут. В середине каждой лепешки делаем небольшое углубление и распределяем начинку, смазываем сметаной и оставляем еще на десять минут.
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Выкладываем в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов в течение тридцати минут.
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