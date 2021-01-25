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Шаньги с сыром и яйцом

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Шаньги с сыром и яйцом — это очень простая в приготовлении выпечка, получается очень вкусной и сытной. Попробуйте приготовить их в домашних условиях, и вы никого не оставите равнодушным, сделать их достаточно просто, нужно лишь взглянуть на рецепт.

Ингредиенты

Шаги

  1. В чаше соединяем теплую воду, две ч.л. сахара, дрожжи и одну ч.л. соли, как следует перемешиваем.

    Шаньги с сыром и яйцом

  2. Всыпаем две трети указанного количества муки и вливаем половину указанного количества масла, перемешиваем тесто ложкой, постепенно подсыпая муку и подливая масло. Как только станет сложно замешивать ложкой, мешайте руками. Полученное тесто округляем, накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре на полтора часа для подъема.

    Шаньги с сыром и яйцом

  3. В чашу натираем на терке сыр, добавляем нарезанный укроп, сметану и натираем на терке яйца. Сметаны нужно добавлять столько, чтобы получилась вязкая масса, начинка не должна быть жидкой.

    Шаньги с сыром и яйцом

  4. Разделяем готовое тесто на шесть частей, примерно по сто грамм, делаем из них шарики.

    Шаньги с сыром и яйцом

  5. Противень смазываем тонким слоем растительного масла, разминаем каждый шарик руками в лепешку толщиной два сантиметра. Накрываем противень полотенцем и оставляем на пятнадцать минут. В середине каждой лепешки делаем небольшое углубление и распределяем начинку, смазываем сметаной и оставляем еще на десять минут.

    Шаньги с сыром и яйцом

  6. Выкладываем в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов в течение тридцати минут.

 

 

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выпечка
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