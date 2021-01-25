Шаньги с сыром и яйцом — это очень простая в приготовлении выпечка, получается очень вкусной и сытной. Попробуйте приготовить их в домашних условиях, и вы никого не оставите равнодушным, сделать их достаточно просто, нужно лишь взглянуть на рецепт.

В чаше соединяем теплую воду, две ч.л. сахара, дрожжи и одну ч.л. соли, как следует перемешиваем.

Всыпаем две трети указанного количества муки и вливаем половину указанного количества масла, перемешиваем тесто ложкой, постепенно подсыпая муку и подливая масло. Как только станет сложно замешивать ложкой, мешайте руками. Полученное тесто округляем, накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре на полтора часа для подъема.

В чашу натираем на терке сыр, добавляем нарезанный укроп, сметану и натираем на терке яйца. Сметаны нужно добавлять столько, чтобы получилась вязкая масса, начинка не должна быть жидкой.

Разделяем готовое тесто на шесть частей, примерно по сто грамм, делаем из них шарики.

Противень смазываем тонким слоем растительного масла, разминаем каждый шарик руками в лепешку толщиной два сантиметра. Накрываем противень полотенцем и оставляем на пятнадцать минут. В середине каждой лепешки делаем небольшое углубление и распределяем начинку, смазываем сметаной и оставляем еще на десять минут.