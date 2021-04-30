Лаваш с яйцом и сыром на сковороде - лучший завтрак для семьи!

Лаваш с яйцом и сыром на сковороде станет отличным завтраком либо же сытным перекусом, который захочется устраивать хоть каждый день. Способов быстро сварганить это замечательное блюдо так много, что оно никогда не надоедает и всегда получается очень вкусным.

Лаваш жареный с сыром и яйцом

Начинка для лаваша с яйцом и сыром может изготавливаться из самых разных дополнительных составляющих. Это может быть мясо и различные мясные изделия, молокопродукты, свежие либо же предварительно прошедшие тепловую обработку овощи. Разнообразить вкус можно и с помощью разнообразных видов зелени:

зеленым луком;

петрушкой;

укропом;

кинзой;

базиликом;

шпинатом.

Завтрак с лавашом яйцом и сыром

Завтрак с тонким лавашом, яйцом и сыром задаст нужный тон грядущему дню. Столь вкусное и при этом сытное яство подарит массу удовольствия с самого утра и надолго зарядит энергией. Большое преимущество такой утренней пищи в том, что на ее приготовление уходит минимальное количество очень ценного раннего времени.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

яйца – 4 шт.;

твердый сыр – 100 г;

растительное масло – 1 ст. ложка.

Приготовление

Из листа вырезают два круга, один из которых равен диаметру сковороды, а второй на 3 см больше. Тот, что больше кладут в прогретое масло, создавая небольшой бортик. На него разбивают яйца, сохраняя желтки целыми. Присаливают, перчат, посыпают третью тертого сыра. Накрывают вторым листом, плотно прижав его по краю. Готовят в прикрытой посудине на умеренном пламени 5 мин. Аккуратно переворачивают, присыпают остатком сыра. Выключают огонь и оставляют лаваш, обжаренный с сыром и яйцом, под крышкой на 5 мин.

Лаваш залитый яйцом и сыром на сковороде

Лаваш, залитый яйцом и сыром, удивит своей мягкостью и приятной упругой, но при этом тягучей консистенцией. Чтобы получить желаемый результат важно не пересушить заготовку. В этом поможет вода, в которую предварительно окунается тесто и, которая поливается на него в процессе. Форма изделия необязательно должна быть круглой. Можно вырезать и квадраты, избежав напрасных растрат листа.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

яйца – 1 шт.;

твердый сыр – 15 г;

сливочное масло – 20 г;

вода – 100 мл.

Приготовление

Из листа вырезают два равных диаметру сковородки круга. Окунают на пару секунд в присоленную воду. Обжаривают в растопленном масле 30 с. Переворачивают, на верхушку выливают ложку воды. Распределяют перебитое яйцо, а когда оно чуть схватится – переворачивают. Снова поливают ложкой воды, еще раз переворачивают, присыпают сыром. Складывают пополам и держат лаваш с перебитым яйцом и сыром на сковороде еще 1 мин.

Лаваш яйцо помидор сыр на сковороде

Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами получается очень питательным. Вкусовые качества данного кушанья в подобной вариации тоже приятно обрадуют. Колбасу допустимо использовать самых разных сортов, но лучше остальных во вкусовую гамму вписывается «Докторская» или другие виды вареной.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

помидоры – 2 шт.;

твердый сыр, колбаса – 100 г.

Приготовление

На лист выливают перебитое с мелко тертым сыром яйцо. Как только схватится – переворачивают и кладут на верхушку крупно тертую колбасу и кубики томатов. Сворачивают конвертиком и подрумянивают лаваш с яйцом и сыром на сковороде со всех сторон.

Нарезанный лаваш с сыром яйцом на сковороде

Резаный лаваш с яйцом и сыром – необычный метод приготовления любимого яства. Для того, чтобы не растягивать процесс нарезки, орудуя ножом, лучше взять кухонные ножницы и измельчить лист с их помощью. Изначально его необходимо аккуратно сложить в несколько слоев, а только тогда приступать к нарезке.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

яйца – 4 шт.;

твердый сыр – 100 г;

молоко – 100 мл.

Приготовление

Лист режут тонкими полосками. Заливают яйцами, перебитыми с молоком. Присыпают сыром и поджаривают, прикрыв посудину, на тихом пламени до тех пор, пока масса не схватится.

Лаваш с ветчиной сыром и яйцом

Лаваш, ветчина, сыр, яйцо на сковороде – идеальное сочетание, которое никого не оставит равнодушным. Изначально яйца необходимо подготовить. Они разбиваются в отдельную посудину и тщательно перебиваются вилкой либо же венчиком в абсолютно гладкую массу. Затем она поджаривается в хорошо прогретой сковородке, обмазанной небольшим количеством растительного/сливочного масла.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

яйца – 3 шт.;

ветчина – 200 г;

твердый сыр – 150 г.

Приготовление

Яйца перебивают, жарят, как омлет. Выкладывают на один из кругов, предварительно вырезанных из листа. Покрывают тонкими слайсами ветчины, тертым сыром. Накрывают вторым кругом, кладут на сковороду, прикрывают и поджаривают лаваш с яйцом и сыром на сковороде по 3 мин. с каждой стороны.

ПП-лаваш с яйцом и сыром

Те, кто на диете могут приготовить для себя или близких ПП-завтрак из лаваша, яйца и сыра. Для готовки рекомендуется использовать маложирный сыр твердых сортов, чтобы не насыщать блюдо дополнительными калориями. Однако даже так кушанье получается очень питательным и невероятно аппетитным.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

отварные яйца – 2 шт.;

сырые яйца – 1 шт.;

твердый сыр – 150 г.

Приготовление

Лист режут полосами шириной около 8 см. На каждую кладут понемногу тертого сыра и отварных яиц. Сворачивают конвертиками, окунают в перебитое яйцо и подрумянивают по 2 мин. с каждой стороны.

Сосиски в лаваше с сыром и яйцом

Трубочки из лаваша с сыром и яйцом – еще одна нестандартная подача вкуснейшего перекуса. Сосиски лучше брать не слишком толстые и не очень длинные. Полосы из лаваша следует вырезать в соответствии длине выбранных для готовки мясных изделий. А также прибавить несколько сантиметров для краешков, которые надо будет подвернуть.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

сосиски – 4 шт.;

яйца – 1 шт.;

твердый сыр – 80 г.

Приготовление

Лист делят на части больше длины сосисок на 4 см. На каждой распределяют мелко тертый сыр, отступив от краев по 2 см. С узкого края кладут сосиску и заворачивают ее рулетиком, подогнув внутрь свободные края. Обмакивают в перебитое яйцо и поджаривают со всех сторон по 2 мин.

Конвертик из лаваша с сыром и яйцом

Лаваш, колбаса, сыр, яйцо на сковороде - конвертики, которые покорили не одного дегустатора, готовятся за считанные минуты и так же быстро съедаются. Устоять перед таким лакомством сложно, ведь оно манит не только своим аппетитным видом, а и ароматом, который начинает исходить еще при обжарке.

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа;

яйца – 1 шт.;

колбаса, твердый сыр – 100 г.

Приготовление

Лист режут на одинаковые полосы шириной 8-10 см. Рассыпают брусочки колбасы, тертый сыр. Сворачивают конвертом и обмакивают в перебитом яйце. Подрумянивают с обеих сторон по 2 мин.

Хачапури из лаваша с яйцом и сыром

Если треугольники из лаваша с сыром и яйцом приелись, то можно приготовить многослойное хачапури. Такой способ его готовки в народе называют «ленивым», потому что готовится оно куда быстрее и проще оригинального. Вкусовые качества при этом не страдают. Яство с грузинскими корнями даже в упрощенном варианте получается изумительным!

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

яйца – 1 шт.;

твердый сыр – 50 г;

сливочное масло – 20 г;

кефир – 70 мл.

Приготовление

Прогретую жаровню обмазывают маслом. Выкладывают половину листа, присыпают 1/3 тертого сыра. Вторую половину рвут на кусочки и, немного скомкав, обмакивают в яйцо, перебитое с молокопродуктом. Кладут половину к основной заготовке, покрывают сыром и еще раз повторяют слои. Закрывают краями нижнего листа. Поливают остатком яично-кефирной смеси. Подрумянивают с обеих сторон по 4 мин.

Лаваш с шампиньонами, сыром и яйцом

Популярностью среди кулинаров пользуется и начинка для лаваша - грибы, сыр, яйца. Проще использовать шампиньоны, однако, вместо них сгодятся и вешенки. Предварительно овощные составляющие прожариваются, а затем томятся в молокопродуктах. В итоге начинка получается очень нежной с приятным сливочным оттенком.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

лук, яйца – 1 шт.;

шампиньоны – 300 г;

сметана – 250 г;

твердый сыр – 150 г;

укроп – 1 пучок.

Приготовление

Луковые четвертинки колец пассеруют до прозрачности. Добавляют небольшие кусочки грибов, прожаривают 4 мин., чтобы влага полностью испарилась. Вмешивают сметану и протушивают 5 мин. Закладывают тертый сыр и размешивают до тех пор, пока он полностью не растворится. Томят 5 мин., присыпают укропом и убирают с огня. Выкладывают понемногу на полосы из листа шириной 5-7 см. Сворачивают рулетиками, подвернув края. Обмакивают в яйце и подрумянивают по 2 мин. с каждой стороны.

Лаваш с яйцом, луком и сыром

Летом можно готовить лаваш с яйцом, сыром и зеленым луком. В жаркий период зелень можно достать в больших количествах и за копейки. Помимо зеленых стрелок допустимо добавить и другие виды трав, например, укропа или петрушки. Если используется замороженная зелень, то лучше сначала дать ей время немного оттаять.

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа;

отварные яйца – 7 шт.;

сырые яйца – 1 шт.;

твердый сыр, зеленый лук – 70 г;

сметана – 4 ст. ложки.

Приготовление

Лист делят на одинаковые не слишком широкие полосы. Выкладывают рубленные кубиками яйца, смешанные с измельченной зеленью, тертым сыром и молокопродуктом. Заворачивают, подгибая краешки, обмакивают в перебитое яйцо. Поджаривают лаваш с яйцом, сыром, зеленью на сковороде по 2 мин. с каждой стороны.

Лаваш, сыр, яйцо, курица на сковороде

Лаваш, начиненный яйцом и сыром, всегда можно дополнять различными продуктами. Прекрасно впишется во вкусовую гамму курятина. Удобнее сразу приобрести грудинку, просто нарезать ее слайсами и немного обжарить. Так же филе можно срезать с бедрышек либо ножек, но тогда на подготовку придется потратить чуть больше времени.

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа;

яйца – 2 шт.;

лук, петрушка – 2 стебля;

куриное филе – 250 г;

сыр – 150 г;

сметана – 100 г;

вода – 1 ст. ложка.

Приготовление

Филейку режут слайсами толщиной до 1 см. Подрумянивают с каждой стороны по 2 мин., рубят мелкими кусочками. Соединяют с крупно тертым сыром, измельченной зеленью, сметаной. Выкладывают на полосы шириной 9 см, вырезанные из листов, и заворачивают треугольниками. Окунают в яйцо, перебитое с водой. Поджаривают по 3 мин. с каждой стороны.

Лаваш + творог, сыр, яйцо на сковороде

В лаваш с яйцом и сыром можно добавить и творог. Процент жирности данного молокопродукта существенной роли не играет, но чем она меньше, тем более легким получится готовое яство. Желательно использовать влажный зернистый творог. Если он слишком сухой, то лучше сначала его промешать с небольшим количеством жидких сливок.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

яйца – 2 шт.;

творог – 100 г;

твердый сыр – 70 г;

сливочное масло – 30 г;

свежая зелень – 4 веточки.

Приготовление

На лист, расстеленный над жаровней с растаявшим в ней маслом, выкладывают творог, смешанный с перебитыми яйцами, тертым сыром и рубленной зеленью. Заворачивают края и поджаривают по 3 мин. с каждой стороны.

Лаваш + бекон, сыр, яйцо

Яйца с лавашом и сыром на сковородке превосходно сочетаются с беконом. Удобнее сразу приобретать мясной компонент нарезанным на тонкие слайсы, ведь так измельчить его собственноручно получится не у каждого. Съев немного этого кушанья чувство голода не потревожит еще очень длительный период.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

яйца – 3 шт.;

твердый сыр, бекон – 70 г;

свежая зелень – 3 веточки.

Приготовление