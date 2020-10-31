Ингредиенты
- фарш мясной - 300 гр
- грибы - 100 гр
- лук - 1 шт.
- яйцо - 1 шт.
- мука - 1 ст. л.
- соль - по вкусу
- молотые специи - по вкусу
- масло потсное - 40 мл
- вода кипяченая - 200 мл
Для рецепта можно взять любой мясной фарш, в том числе смешанный – из свинины и говядины. Перед реализацией рецепта нужно хорошо промыть свежие грибы шампиньоны, использовать их будем вместе со шляпками. На выходе биточки из фарша и грибов получаются сочными и нежными благодаря определенному процессу обжарки.
Пошаговый рецепт
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1
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В миску помещаем размороженный мясной фарш.
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2
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Добавляем в мясной ингредиент мелко порубленный репчатый лук (можно использовать красный), дополняем ингредиенты шампиньонами, измельченными кубиками.
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3
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Разбиваем куриное яйцо. Посыпаем муку. Солим, приправляем молотыми специями.
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4
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Тщательно ингредиенты между собой перемешиваем. Основа для биточков готова.
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5
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Из получившейся массы формируем круглые биточки, которые выкладываем в прогретое растительное масло на сковороду. Обжариваем биточки до зажаристой корочки с 2 сторон. Затем выливаем на сковороду кипячёную воду. Накрываем сковороду крышкой и томим биточки из фарша с грибами в течение 5-7 минут на умеренном огне.
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6
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Сочные мясные биточки с шампиньонами готовы. Приятного вам перекуса!
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