Биточки из фарша и грибов

5

Из получившейся массы формируем круглые биточки, которые выкладываем в прогретое растительное масло на сковороду. Обжариваем биточки до зажаристой корочки с 2 сторон. Затем выливаем на сковороду кипячёную воду. Накрываем сковороду крышкой и томим биточки из фарша с грибами в течение 5-7 минут на умеренном огне.