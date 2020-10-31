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Биточки из фарша и грибов

Биточки из фарша и грибов

 Ингредиенты

  • фарш мясной - 300 гр
  • грибы - 100 гр
  • лук - 1 шт.
  • яйцо - 1 шт.
  • мука - 1 ст. л.
  • соль - по вкусу
  • молотые специи - по вкусу
  • масло потсное - 40 мл
  • вода кипяченая - 200 мл

Для рецепта можно взять любой мясной фарш, в том числе смешанный – из свинины и говядины. Перед реализацией рецепта нужно хорошо промыть свежие грибы шампиньоны, использовать их будем вместе со шляпками. На выходе биточки из фарша и грибов получаются сочными и нежными благодаря определенному процессу обжарки.

Пошаговый рецепт

1

Биточки из фарша и грибов

В миску помещаем размороженный мясной фарш.

2

Биточки из фарша и грибов

Добавляем в мясной ингредиент мелко порубленный репчатый лук (можно использовать красный), дополняем ингредиенты шампиньонами, измельченными кубиками.

3

Биточки из фарша и грибов

Разбиваем куриное яйцо. Посыпаем муку. Солим, приправляем молотыми специями.

4

Биточки из фарша и грибов

Тщательно ингредиенты между собой перемешиваем. Основа для биточков готова.

5

Биточки из фарша и грибов

Из получившейся массы формируем круглые биточки, которые выкладываем в прогретое растительное масло на сковороду. Обжариваем биточки до зажаристой корочки с 2 сторон. Затем выливаем на сковороду кипячёную воду. Накрываем сковороду крышкой и томим биточки из фарша с грибами в течение 5-7 минут на умеренном огне.

6

Биточки из фарша и грибов

Сочные мясные биточки с шампиньонами готовы. Приятного вам перекуса!

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мясные блюдаблюда с грибами
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