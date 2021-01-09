Картофель, жареный с луком: 5 несложных рецептов

Картофель, жареный на сковороде с луком – любимое народное угощение. Его можно просто обжарить или предварительно проварить. Грибы отлично дополняют это блюдо.
Картошка с луком
Калорийность сытного блюда – 190 ккал на 100 гр.
Чтобы продукт получился более диетическим, стоит применить антипригарную сковороду и немного постного масла.
Состав:
- зелень, пряности, мелкая соль – по усмотрению
- постное масло (или другой любимый жир) – 45 гр.
- чеснок – крупный зубок
- лук (свежий, белый) – 1 шт.
- картошка крупная – 3 плода
Этапы приготовления:
- Промыть плоды прямо в кожуре, очистить и еще раз ополоснуть.
- Порезать любыми кусками: чипсами, дольками, соломкой. Они должны быть одинаковыми, чтобы готовиться равномерно. Лучше порезать крупно, чтобы ломтики не развалились на сковороде.
- Сырые кусочки можно сразу посолить и засыпать пряностями. Хорошо подойдут фабричные смеси (например, «Прованские»).
- Распределить специи руками.
- Одновременно прогреть сковороду с маслом.
- Выложить в кипящий жир картофель.
- Лук, чеснок избавить от кожуры, тонко покрошить. Чесночную дольку можно растереть.
- После нескольких перемешиваний всыпать лук.
- Продолжать готовить 25 минут, до румяности лука и мягкости картошки.
- В конце ввести чеснок.
- Подавать сразу, присыпав сочной зеленью.
Совет: чтобы ломтики получились хрустящими, их поджаривают, не закрывая. Помешивать стоит изредка.
Картошка с шампиньонами
С шампиньонами и луком это блюдо получается только ароматнее.
Состав:
- картошка (средняя) – 4 шт.
- лук (средний или крупный) – 1 шт.
- шампиньоны (свежие, промытые) – 0, 5 кг.
- специи (можно итальянскую смесь), соль, зелень
Этапы приготовления:
- Вымыть шампиньоны, покрошить по усмотрению.
- Порубить лук.
- Очищенную и вымытую картошку порубить одинаковыми дольками.
- Из грибов следует сначала выпарить влагу, чтоб блюдо обжаривалось, а не варилось. Они уменьшатся и подрумянятся.
- Лук отдельно поджарить, ввести в грибную массу. Все посолить. Лучше избавиться от лишнего жира, пересыпав заготовку на сито. А можно пропитать масло плотными салфетками.
- Картофельные дольки готовить отдельно.
- Чтобы они прогрелись равномерно, следует сначала сделать румяную корочку (крышку нужно снять).
- Дальше готовить, закрыв крышкой.
- Готовый картофель соединить с грибами.
- Еще слегка подсолить, присыпать специями.
- Прогреть блюдо пару минут.
- Оформить по желанию овощами, зеленью, сметаной.
Совет: для получения хрустящих долек нужно их в сыром виде промыть, промокнуть. А помешивать следует аккуратно и не более 3 – 4 раз.
Обжаренная отварная картошка с луком
Жареный отварной картофель с луком – мягкий внутри, румяный снаружи. Рецепт особенно понравится тем, у кого такой результат не получается при обычном обжаривании.
Состав:
- луковица (белая, большая) – 2 шт.
- картошка – около 1 кг.
- чеснок (средняя головка) – 1 шт.
- перец порошковый – 6 гр. или по усмотрению
- масло (постное, светлое) – 65 мл.
- соль – несколько крупных щепоток
- сливочное масло (лучше жирное натуральное) – 40 гр.
Этапы приготовления:
- Очищенные плоды крупно нарезать.
- Вскипятить воду.
- Очищенные чесночные дольки вместе с картошкой погрузить в кипяток.
- Оставить на 5 минут. Овощи должны быть полуготовыми.
- Слить кипяток. Дать кусочкам просохнуть, иногда встряхивая. Серединка разбивается, становится мягче.
- Вместительную термостойкую тару прогреть.
- Залить постное масло.
- Разложить картошку, вареный чеснок.
- Сверху положить подготовленное сливочное масло.
- Закрыть тару, поджаривать до румяности.
- Через 5 минут обжаривания растолочь вилкой зубки чеснока, готовить дальше.
- Готовое угощение приправить солью, порошковым перцем.
Совет: чтобы дольки подрумянились, а не тушились, их следует лишь пару раз аккуратно перевернуть.
Вариант с луком и вешенками
Картошка с вешенками и луком приобретает более яркий вкус. Чтобы готовые грибы были мягкими, а не «резиновыми», их необходимо обжаривать отдельно. Составляющие блюда соединяют в конце.
Состав:
- постное масло – по усмотрению
- перец, соль и другие любимые пряности
- луковица (подойдет средняя) – 1 шт.
- картошка (средний плод) – 5 шт.
- вешенки (сырые) – 0, 4 кг.
Этапы приготовления:
- Хорошо помыть плоды, удалить шкурку, нарезать.
- Вешенки – хрупкие грибы. Их промыть аккуратно, не сжимая. Просушить в салфетках.
- Порубить грибы произвольно.
- Подготовить 2 сковороды. В одной прогреть масло.
- Распределить на нем грибы, закрыть.
- Спустя пару минут они будут вариться в своем бульоне. Для его выпаривания открыть крышку.
- После высыхания сковороды подлить масла.
- Усилить огонь, подрумянить. Несколько раз перевернуть грибы, посолить.
- Вторую сковороду прогреть, залить масло.
- Картофельные дольки ополоснуть от крахмала, подсушить. Обжаривать.
- Добавить рубленую луковицу, соль, специи.
- Жарить при сильном нагреве.
- Через 3 минуты в картошку всыпать румяные вешенки.
- Картофель, жареный с грибами и луком, прогреть до готовности.
Совет: горячую картошку стоит посыпать крошеным свежим чесноком. Для сливочного привкуса можно ввести несколько граммов сливочного масла.
Вариант в духовке
Картошка с луком в духовке – более диетическая версия. Для готовки в печи жира потребуется меньше.
Состав:
- масло (любимая разновидность) – пара ложек
- соль, порошковые травы
- лук (лучше средний) – 2 шт.
- картошка – 5 плодов
Этапы приготовления:
- Картошку очистить, порубить по вкусу. Куски любой формы, но крупные.
- Разогреть печь.
- Почистить лук, нарезать тонкими полукольцами.
- Противень полить постным маслом, выложить половину всей картошки.
- Этот слой посыпать луком, укрыть картошкой. И верх присыпать луком.
- Жарить при 200 градусах.
- Перемешать спустя 4 минуты, чтобы все ломти покрылись жиром.
- Далее перемешивать каждые 8 минут.
Совет: стоит использовать специальную смесь для картошки и базилик.
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