Картофель, жареный с луком: 5 несложных рецептов

Картофель, жареный на сковороде с луком – любимое народное угощение. Его можно просто обжарить или предварительно проварить. Грибы отлично дополняют это блюдо.

Картошка с луком

Калорийность сытного блюда – 190 ккал на 100 гр.

Чтобы продукт получился более диетическим, стоит применить антипригарную сковороду и немного постного масла.

Состав:

зелень, пряности, мелкая соль – по усмотрению

постное масло (или другой любимый жир) – 45 гр.

чеснок – крупный зубок

лук (свежий, белый) – 1 шт.

картошка крупная – 3 плода

Этапы приготовления:

Промыть плоды прямо в кожуре, очистить и еще раз ополоснуть. Порезать любыми кусками: чипсами, дольками, соломкой. Они должны быть одинаковыми, чтобы готовиться равномерно. Лучше порезать крупно, чтобы ломтики не развалились на сковороде. Сырые кусочки можно сразу посолить и засыпать пряностями. Хорошо подойдут фабричные смеси (например, «Прованские»). Распределить специи руками. Одновременно прогреть сковороду с маслом. Выложить в кипящий жир картофель. Лук, чеснок избавить от кожуры, тонко покрошить. Чесночную дольку можно растереть. После нескольких перемешиваний всыпать лук. Продолжать готовить 25 минут, до румяности лука и мягкости картошки. В конце ввести чеснок. Подавать сразу, присыпав сочной зеленью.

Совет: чтобы ломтики получились хрустящими, их поджаривают, не закрывая. Помешивать стоит изредка.

Картошка с шампиньонами

С шампиньонами и луком это блюдо получается только ароматнее.

Состав:

картошка (средняя) – 4 шт.

лук (средний или крупный) – 1 шт.

шампиньоны (свежие, промытые) – 0, 5 кг.

специи (можно итальянскую смесь), соль, зелень

Этапы приготовления:

Вымыть шампиньоны, покрошить по усмотрению. Порубить лук. Очищенную и вымытую картошку порубить одинаковыми дольками. Из грибов следует сначала выпарить влагу, чтоб блюдо обжаривалось, а не варилось. Они уменьшатся и подрумянятся. Лук отдельно поджарить, ввести в грибную массу. Все посолить. Лучше избавиться от лишнего жира, пересыпав заготовку на сито. А можно пропитать масло плотными салфетками. Картофельные дольки готовить отдельно. Чтобы они прогрелись равномерно, следует сначала сделать румяную корочку (крышку нужно снять). Дальше готовить, закрыв крышкой. Готовый картофель соединить с грибами. Еще слегка подсолить, присыпать специями. Прогреть блюдо пару минут. Оформить по желанию овощами, зеленью, сметаной.

Совет: для получения хрустящих долек нужно их в сыром виде промыть, промокнуть. А помешивать следует аккуратно и не более 3 – 4 раз.

Обжаренная отварная картошка с луком

Жареный отварной картофель с луком – мягкий внутри, румяный снаружи. Рецепт особенно понравится тем, у кого такой результат не получается при обычном обжаривании.

Состав:

луковица (белая, большая) – 2 шт.

картошка – около 1 кг.

чеснок (средняя головка) – 1 шт.

перец порошковый – 6 гр. или по усмотрению

масло (постное, светлое) – 65 мл.

соль – несколько крупных щепоток

сливочное масло (лучше жирное натуральное) – 40 гр.

Этапы приготовления:

Очищенные плоды крупно нарезать. Вскипятить воду. Очищенные чесночные дольки вместе с картошкой погрузить в кипяток. Оставить на 5 минут. Овощи должны быть полуготовыми. Слить кипяток. Дать кусочкам просохнуть, иногда встряхивая. Серединка разбивается, становится мягче. Вместительную термостойкую тару прогреть. Залить постное масло. Разложить картошку, вареный чеснок. Сверху положить подготовленное сливочное масло. Закрыть тару, поджаривать до румяности. Через 5 минут обжаривания растолочь вилкой зубки чеснока, готовить дальше. Готовое угощение приправить солью, порошковым перцем.

Совет: чтобы дольки подрумянились, а не тушились, их следует лишь пару раз аккуратно перевернуть.

Вариант с луком и вешенками

Картошка с вешенками и луком приобретает более яркий вкус. Чтобы готовые грибы были мягкими, а не «резиновыми», их необходимо обжаривать отдельно. Составляющие блюда соединяют в конце.

Состав:

постное масло – по усмотрению

перец, соль и другие любимые пряности

луковица (подойдет средняя) – 1 шт.

картошка (средний плод) – 5 шт.

вешенки (сырые) – 0, 4 кг.

Этапы приготовления:

Хорошо помыть плоды, удалить шкурку, нарезать. Вешенки – хрупкие грибы. Их промыть аккуратно, не сжимая. Просушить в салфетках. Порубить грибы произвольно. Подготовить 2 сковороды. В одной прогреть масло. Распределить на нем грибы, закрыть. Спустя пару минут они будут вариться в своем бульоне. Для его выпаривания открыть крышку. После высыхания сковороды подлить масла. Усилить огонь, подрумянить. Несколько раз перевернуть грибы, посолить. Вторую сковороду прогреть, залить масло. Картофельные дольки ополоснуть от крахмала, подсушить. Обжаривать. Добавить рубленую луковицу, соль, специи. Жарить при сильном нагреве. Через 3 минуты в картошку всыпать румяные вешенки. Картофель, жареный с грибами и луком, прогреть до готовности.

Совет: горячую картошку стоит посыпать крошеным свежим чесноком. Для сливочного привкуса можно ввести несколько граммов сливочного масла.

Вариант в духовке

Картошка с луком в духовке – более диетическая версия. Для готовки в печи жира потребуется меньше.

Состав:

масло (любимая разновидность) – пара ложек

соль, порошковые травы

лук (лучше средний) – 2 шт.

картошка – 5 плодов

Этапы приготовления:

Картошку очистить, порубить по вкусу. Куски любой формы, но крупные. Разогреть печь. Почистить лук, нарезать тонкими полукольцами. Противень полить постным маслом, выложить половину всей картошки. Этот слой посыпать луком, укрыть картошкой. И верх присыпать луком. Жарить при 200 градусах. Перемешать спустя 4 минуты, чтобы все ломти покрылись жиром. Далее перемешивать каждые 8 минут.

Совет: стоит использовать специальную смесь для картошки и базилик.