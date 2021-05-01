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Пасха 2021! История праздника и традиционные рецепты

Празднование Пасхи объединяет православных христиан по всему миру. Это светлый праздник, который символизирует воскрешение Иисуса Христа, прославляет жизнь и веру.

Само слово Пасха в переводе с греческого означает избавление. Появление этого праздника связывают с Моисеем и освобождением евреев от египетского рабства. Именно Моисей наказал евреям отмечать праздник Песах в память о тех событиях. Традицию чтил и Иисус, когда собрал своих ближайших учеников за вечерей из хлеба и вина. После его смерти и воскрешения праздник Пасхи стал символом избавления от грехов.

С появлением христианства на Руси многие языческие праздники ассимилировались. Пасха совпадала по времени празднования с Новым годом, который назывался Великдень. Оба праздника имели схожее значение – прославление новой жизни и возрождения. Так Пасха и закрепилась на Руси. Традиционный пресный хлеб и вино заменили исконно русскими символами празднования – куличами и яйцами.

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Ежегодно дата Пасхи рассчитывается по такому принципу – первое воскресенье после полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия. В этом году праздник отмечают 2 мая.

Если вы еще не определились с рецептами главных блюд Пасхи, тогда взгляните на нашу подборку.

Нежные куличи, насыщенные пасхи и яркие яйца обязательно придутся по вкусу и вам, и вашим близким!

Заварной кулич

Заварной кулич

Тесто получается удивительно воздушным и мягким, а цукаты и изюм прекрасно подходят для начинки.

Ингредиенты:

  • Сухие дрожжи – 7 грамм;
  • Молоко – 125 мл;
  • Сметана – 30 грамм;
  • Сливочное масло – 75 грамм;
  • Сахар – 125 грамм;
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Соль и ванилин – 1 щепотка;
  • Мука – 350 грамм;
  • Цукаты, изюм – 100 грамм.

Сухие дрожжи соедините с ложкой сахара и 3 ложками теплого молока. Перемешайте и оставьте на 5-10 минут. Изюм залейте горячей водой, цукаты промойте и обсушите. Остальное молоко доведите до кипения. Добавьте 1/3 сливочного масла и примерно 25 грамм муки. Тщательно перемешайте, снимите с огня и остудите. Оставшееся сливочное масло растопите и остудите, добавьте к нему сметану и перемешайте. В небольшой миске соедините желтки, соль, ванилин и грамм 50 сахара, разотрите. Отдельно в пышную пену взбейте охлажденные белки с остальным сахаром. Соедините опару, заварное тесто и желтки. Добавьте белки и оставшуюся муку. Тщательно вымешайте тесто, прикройте полотенцем и оставьте в тепле на пару часов. После добавьте в тесто обсушенный изюм и цукаты, еще раз перемешайте. Готовое тесто разложите по формочкам, наполняя их примерно на 2/3. Оставьте тесто подходить минут на 30-45. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Отправьте куличи в духовку и выпекайте около получаса до румяности. После остудите, украсьте любимой глазурью и кондитерской присыпкой.

Кулич с курагой

Кулич с курагой

Работать с этим тестом на «живых» дрожжах – одно удовольствие. Курага придает куличку не только яркие нотки, но и потрясающий вкус.

Ингредиенты:

  • Молоко – 1 стакан;
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Дрожжи – 25 грамм;
  • Сливочное масло – 100 грамм;
  • Мука – 550-650 грамм;
  • Сахар – 120 грамм (по вкусу);
  • Курага – 100 грамм.

В теплом молоке растворите дрожжи и ложку сахара. Перемешайте, оставьте минут на 10, чтобы дрожжи начали «работать». Тем временем взбейте яйца с оставшимся сахаром. Добавьте растопленное и остывшее сливочное масло. Полученную массу соедините с опарой и перемешайте. Добавьте примерно половину просеянной муки. Курагу промойте, обсушите и нарежьте небольшими кубиками, выложите в тесто. Перемешайте и добавляйте небольшими порциями муку, вымешивая тесто. Готовое тесто выложите в чистую миску, прикройте полотенцем и оставьте в тепле примерно на час. Обомните тесто и дайте ему еще раз подойти. Разложите тесто по формочкам, прикройте полотенцем и дайте им подойти еще раз. Параллельно разогрейте духовку до 180 градусов. Отправьте формочки в духовку, и выпекайте куличи около получаса до аппетитной румяности (время зависит от размера формочек, для большого кулича может понадобиться 45-55 минут). Готовые куличи остудите, дополните любимой глазурью и украсьте по вкусу.

Пасха монастырская

Пасха монастырская

На праздничный стол можно не только испечь кулич, но и приготовить удивительно вкусную творожную пасху.

Ингредиенты:

  • Творог – 300 грамм;
  • Яйцо – 4 шт.;
  • Сахар – 80-120 грамм (по вкусу);
  • Лимон – 1/2 шт.;
  • Сливочное масло – 100 грамм;
  • Цукаты для декора – по желанию.

Для приготовления такой пасхи для начала отварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Отделите желтки и натрите на мелкой терке (белки нам не понадобятся). Творог протрите, добавьте сахар, сок и цедру половинки лимона. Туда же отправьте желтки и тертое на терке сливочное масло. Тщательно перемешайте все до однородности. Форму для пасхи застелите марлей, сложенной в несколько слоев. Выложите творожную массу и уплотните. Заверните края, уберите в холодильник на пару часов. После установите сверху гнет и оставьте на ночь. Перед подачей переверните форму на тарелку, аккуратно удалите ее и марлю, украсьте пасху по вкусу.

Пасха с вареной сгущенкой

Пасха с вареной сгущенкой

Это очень простой рецепт пасхи для любителей карамельных вкусов. Получается невероятно аппетитно!

Ингредиенты:

  • Творог – 500 грамм;
  • Вареная сгущенка – 1 банка;
  • Сливочное масло – 150 грамм.

Творог протрите или взбейте блендером. В глубокой миске соедините его с мягким сливочным маслом и сгущенкой (пару ложек оставьте для украшения), тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной. Форму застелите марлей, сложенной в несколько раз. Выложите творожную массу, уплотните и сверху поставьте небольшой гнет. Уберите пасху в холодильник на ночь. После аккуратно переверните форму, удалите ее вместе с марлей. Украсьте пасху оставшейся сгущенкой и подавайте к столу.

Яйца космические

Яйца космические

Такие яйца можно рассматривать бесконечно. Вы никогда не сможете повторить рисунок дважды, это необыкновенно творческий процесс, который захватывает и взрослых, и малышей.

Ингредиенты:

  • Яйца – 8 шт.;
  • Пищевые красители – 3 шт.;
  • Уксус – 3 ч. л.;
  • Вода – 100 мл.

Яйца отварите вкрутую, немного остудите и каждое оберните в бумажную салфетку. Выложите в пластиковый контейнер. Пищевые красители всыпьте в небольшие емкости. Добавьте в каждую по чайной ложке уксуса и по паре столовых ложек горячей воды, перемешайте. Небольшими порциями вливайте краску на яйца в салфетках. Чередуйте цвета, проявляйте фантазию. Готовые яйца оставьте минут на 20. После аккуратно снимите салфетки и наслаждайтесь результатом.

Крашеные яйца свёклой

Крашеные яйца свеклой

Если вы хотите получить яркий цвет яиц без использования красителей, тогда смело берите этот вариант на заметку.

Ингредиенты:

  • Свёкла – 1 шт.;
  • Яйцо – 4 шт.;
  • Уксус – 2 ст. л.;
  • Вода – 2 стакана.

Яйца заранее отварите вкрутую. Свёклу очистите и натрите на средней терке. Выложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. После закипания варите на среднем огне минут 15. После влейте уксус и варите еще минут 5. Снимите с огня, процедите и полученной яркой водой залейте яйца. Оставьте их 10-15 минут для получения  легкого оттенка, на полчаса, чтобы получить розовые яйца и на ночь, чтобы окрасить яйца в насыщенный бордовый цвет. Вот так, просто и натурально.

Светлой Пасхи!

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