Вкуснейшая наливка из старого варенья: не выбрасывайте накопившиеся припасы

Каждой хозяйке знакомо это особенное чувство жалости, когда старое варенье копится, а выкидывать его рука не поднимается. Вот и складируются баночки со сладкими припасами, занимают ценное место в погребе или кладовке. А ведь из старого варенья можно приготовить вкуснейшую наливочку малой крепости. В книге «Рецепты АлкоФана: приготовление спиртных напитков дома» мы нашли простой рецепт, который может испробовать каждый.

Для домашней наливки подходит любое старое или забродившее варенье без признаков плесени и уксусного скисания: яблочное, вишневое, малиновое, сливовое, клубничное, из смородины и другие. Наверняка у вас накопилось всякое, но смеем предупредить: чтобы сохранить вкус, желательно не смешивать разные виды варенья, каждый раз делая новый напиток.

Для домашней наливки подходит любое старое, но еще не скисшее варенье

Ингредиенты

Варенье – 1 л

Вода – 1 л

Закваска или винные дрожжи – на 2 л сусла

Точные пропорции ингредиентов зависят от сладости варенья, желательно, чтобы сахаристость сусла (вода и варенье) не превышала 20%, иначе может не забродить. Оптимальная сахаристость 15-18%, если меньше, можно добавить сахар.

Точные пропорции ингредиентов зависят от сладости варенья

Приготовление

1. Переложите варенье в бродильную емкость. Добавьте воду, закваску или винные дрожжи и сахар (при необходимости).

Перемешайте до однородной массы. Сусла должно быть не больше 75% объема емкости.

2. Горлышко перевяжите марлей, перенесите банку в солнечное место, храните при комнатной температуре. Оставьте на 3-4 дня, 1-2 раза в сутки перемешивайте.

3. При появлении пены на поверхности, шипения и легкого запаха брожения установите на горлышке емкости медицинскую перчатку с дырочкой (прокол делается иголкой) в одном из пальцев или гидрозатвор.

Для наливки вам понадобятся винные дрожжи

4. Перенесите наливку в темное помещение с температурой +18…+25 °С (оставьте на 30-40 дней).

5. Когда брожение закончится (признак: гидрозатвор сутки не выделяет газ или перчатка сдулась), профильтруйте наливку через марлю, перелейте в другую емкость и герметично закройте. Желательно заполнять тару доверху. Первые 7-10 дней можно держать под водяным затвором или перчаткой на случай, если брожение не прекратилось.

6. Перенесите наливку в холодильник или подвал, выдерживайте 3-4 месяца. Раз в две недели желательно фильтровать ее от осадка (если появляется), сливая через трубочку.

7. Разлейте готовый напиток в бутылки, герметично закройте их. Храните при температуре +10...+16 °С. Крепость наливки 7-12%. Срок годности напитка — до 3 лет.

Вкусная наливка из старого варенья будет готова через 3-4 месяца. Запаситесь терпением!