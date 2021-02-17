Мясо тушеное по-арабски. Вкусный рецепт

Мясо тушеное по-арабски. Вкусный и очень простой в приготовлении рецепт сочного и ароматного мясного блюда.

Ингредиенты:

мясо говядины - 2 кг,

лук репчатый - 5-6 головок,

подсолнечное масло - 1 ст.л,

соль, черный перец - по вкусу.

Приготовление

Говядину нарезать тонкими ломтиками, как на отбивные. Каждый ломтик обернуть пищевой полиэтиленовой пленкой и отбить молоточком:

Репчатый лук нарезать, посолить (1 чайная ложка соли) и поперчить (перца можно насыпать побольше, около 1 чайной ложки, будет еще вкуснее). Перемешать:

На отбитый ломтик говядины положить немного нарезанного репчатого лука. Мясо слегка присолить:

Свернуть рулетиком:

Готовые мясные рулетики плотно уложить в кастрюлю или глубокую сковороду, предварительно на дно посуды влить подсолнечное масло:

Сверху на мясные рулетики положить тарелку. Залить водой (1 стакан) и поставить на огонь. После закипания попробовать воду на соль и при необходимости подсолить. Варить блюдо на медленном огне до 2-х часов (время приготовления зависит от мяса, понадобится от одного до двух часов). Подавать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!