Мясо тушеное по-арабски. Вкусный рецепт

Мясо тушеное по-арабски. Вкусный и очень простой в приготовлении рецепт сочного и ароматного мясного блюда.
Ингредиенты:
- мясо говядины - 2 кг,
- лук репчатый - 5-6 головок,
- подсолнечное масло - 1 ст.л,
- соль, черный перец - по вкусу.
Приготовление
Говядину нарезать тонкими ломтиками, как на отбивные. Каждый ломтик обернуть пищевой полиэтиленовой пленкой и отбить молоточком:
Репчатый лук нарезать, посолить (1 чайная ложка соли) и поперчить (перца можно насыпать побольше, около 1 чайной ложки, будет еще вкуснее). Перемешать:
На отбитый ломтик говядины положить немного нарезанного репчатого лука. Мясо слегка присолить:
Свернуть рулетиком:
Готовые мясные рулетики плотно уложить в кастрюлю или глубокую сковороду, предварительно на дно посуды влить подсолнечное масло:
Сверху на мясные рулетики положить тарелку. Залить водой (1 стакан) и поставить на огонь. После закипания попробовать воду на соль и при необходимости подсолить. Варить блюдо на медленном огне до 2-х часов (время приготовления зависит от мяса, понадобится от одного до двух часов). Подавать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!
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