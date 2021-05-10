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15 простых и быстрых рецептов пирожков из лаваша

15 простых и быстрых рецептов пирожков из лаваша

Если хочется вкусных пирожков, но совсем нет времени и желания возиться с тестом – попробуй пирожки из лаваша. Тем более начинку ты можешь выбирать самостоятельно – мясную, овощную, соленую, пряную, сладкую. Держи 15 лучших рецептов приготовления!

1. Пирожки из лаваша с творогом и зеленью на сковороде

Пирожки из лаваша с творогом и зеленью на сковороде

Из 3 листов лаваша получается 12 пирожков.

Тебе понадобится: 3 лаваша, 2 яйца, 200 г творога, 2 пучка зелени, специи, 1 ст.л. сметаны.

Приготовление: Смешай творог, сметану и рубленую зелень. Нарежь лаваш на длинные полоски, на каждую разложи начинку и сверни пирожки-треугольники. Обмакни их во взбитые яйца и обжарь с двух сторон на среднем огне.

2. Пирожки из лаваша с фаршем в духовке

Пирожки из лаваша с фаршем в духовке

Самая удобная форма для такой более объемной начинки – закрытые со всех сторон конвертики.

Тебе понадобится: 4 лаваша, 200 г фарша, 100 мл молока, 2 яйца, 2 ст.л. йогурта, специи, 3 ст.л. растительного масла.

Приготовление: Взбей яйца со сметаной, молоком и растительным маслом. Смажь лаваши соусом, разрежь на 4 части, и на каждую выложи обжаренный фарш со специями. Сверни конвертики, снова смажь соусом и запекай 10-15 минут при 200 градусах.

3. Пирожки из лаваша с капустой

Пирожки из лаваша с капустой

Капусту лучше нашинковать и размять за полчаса до приготовления, чтобы отжать лишний сок.

Тебе понадобится: 2 лаваша, 300 г капусты, 1 морковь, 1 луковица, 1 ч.л. томатной пасты, специи, 1 яйцо.

Приготовление: Нашинкуй капусту, натри морковь на крупной терке, разомни и 10 минут обжарь. Добавь измельченный лук, а еще через 10 минут – специи и томатную пасту. Слегка протуши начинку до мягкости, распредели ее по полоскам лаваша и сверни пирожки-треугольники. Каждый смажь яйцом и обжарь до золотистости.

4. Пирожки из лаваша с картошкой в кляре

Пирожки из лаваша с картошкой в кляре

Готовятся буквально из того, что было под рукой!

Тебе понадобится: 1 лаваш, 350 г картофеля, 2 яйца, 100 мл молока, зелень, специи, 1 ст.л. муки, 1 ст.л. сметаны.

Приготовление: Отвари картошку до готовности и разомни в пре с горячим молоком. Туда же добавь зелень и специи, нарежь лаваш на полоски, выложи начинку и сверни пирожки. Взбей яйца со сметаной и мукой, обмакни в кляр каждый конвертик и обжарь.

5. Пирожки из лаваша с курицей и сулугуни

Пирожки из лаваша с курицей и сулугуни

Курицу запеки, отвари или обжарь заранее. А можешь взять копченую!

Тебе понадобится: 1 лаваш, 100 г курицы, 50 г сулугуни, 1 ст.л. томатного соуса, 1 яйцо, специи.

Приготовление: Мелко нарежь курицу, натри сыр на крупной терке, и смешай все со специями и соусом. Нарежь лаваш на части, сформируй небольшие пирожки, смажь яйцом и обжарь.

6. Пирожки из лаваша с грибами

Пирожки из лаваша с грибами

Рекомендуем обжаривать грибы на смеси сливочного и растительного масел.

Тебе понадобится: 2 лаваша, 200 г грибов, 100 г сыра, 1 луковица, 2 яйца, специи.

Приготовление: Мелко нарежь грибы с луком, и обжарь, пока не испарится жидкость. Добавь в остывшую начинку тертый сыр, специи и 1 вареное яйцо. Сверни небольшие пирожки, смажь яйцом и запекай 15 минут при 180 градусах.

7. Пирожки из лаваша с яйцом и луком

Пирожки из лаваша с яйцом и луком

Экспериментируй с разными видами зелени и листьев.

Тебе понадобится: 2 лаваша, 1 пучок зеленого лука, 1 пучок зелени, 8 яиц, специи.

Приготовление: Отвари 7 яиц, натри на терке и смешай с рубленой зеленью и специями. Если хочешь более нежную начинку, добавь немного сметаны или майонеза. Нарежь лаваш полосками, сформируй пирожки, смажь яйцом и запеки до румяности при 200 градусах.

8. Пирожки из лаваша с колбасой и сыром

Пирожки из лаваша с колбасой и сыром

Очень удобный рецепт, когда осталось немного нарезки.

Тебе понадобится: 1 лаваш, 150 г колбасы, 100 г сыра, зелень, специи.

Приготовление: Натри сыр на крупной терке, мелко нарежь колбасу и зелень, и добавь специи. Раздели лаваш, сверни пирожки и обжарь или запеки до хрустящей корочки.

9. Пирожки из лаваша с зеленым горошком

Пирожки из лаваша с зеленым горошком

Чтобы не тратить время на варку гороха, возьми консервированный.

Тебе понадобится: 2 лаваша, 3 ст.л. горошка, 3 перца, 1 пучок зелени, 2 помидора, 100 мл сметаны, 1 яйцо, 150 г сыра.

Приготовление: Нарежь перец полосками, помидоры кубиками, а зелень мелко наруби. Лаваши раздели на части, смажь сметаной, посыпь тертым сыром и выложи начинку. Сформируй пирожки, смажь яйцом и отправь на 10-15 минут в духовку при 190 градусах.

10. Пирожки из лаваша с рыбой

Пирожки из лаваша с рыбой

Проверь филе, чтобы в нем точно не было костей!

Тебе понадобится: 1 лаваш, 250 г рыбы, 50 г сыра, зелень, специи.

Приготовление: Нарежь рыбу кубиком и смешай со специями и зеленью. Добавь тертый сыр и выложи начинку на части лаваша. Сформируй пирожки и обжарь по 5 минут с двух сторон на среднем огне.

11. Пирожки из лаваша с овощами

Пирожки из лаваша с овощами

Интересное сочетание ингредиентов, когда хочется попробовать что-то новенькое.

Тебе понадобится: 2 лаваша, 2 луковицы, 1 баклажан, 1 картофелина, 0,5 моркови, 80 г сыра, специи.

Приготовление: Отвари картошку и нарежь мелким кубиком. Так же нарежь остальные овощи и слегка обжарь их со специями. Смешай начинку с картошкой и тертым сыром, сформируй пирожки и обжарь.

12. Пирожки из лаваша с бананом и сгущенкой

Пирожки из лаваша с бананом и сгущенкой

Вкусный десерт и находка для любителей сладких завтраков.

Тебе понадобится: 1 лаваш, 1 яйцо, 1 банан, 1 ст.л. сгущенки.

Приготовление: Смешай яйцо со сгущенкой, разомни банан, и соедини начинку. Нарежь лаваш на части, сложи пирожки-конвертики и обжарь до золотистости.

13. Пирожки из лаваша с шоколадом

Пирожки из лаваша с шоколадом

Можешь добавить ягоды, изюм или цукаты.

Тебе понадобится: 1 лаваш, 200 г творога, 50 г шоколада, 1 яйцо, 2 ст.л. сахара.

Приготовление: Смешай творог с сахаром, яйцом и тертым шоколадом. Разрежь лаваш на треугольники, выложи начинку и сформируй пирожки. Запекай 10-15 минут в духовке при 200 градусах.

14. Пирожки из лаваша с вишней

Пирожки из лаваша с вишней

Всего 15 минут – и пирожки с вишней готовы!

Тебе понадобится: 1 лаваш, 150 г вишни, 50 г сливочного сыра, сахар.

Приготовление: Нарежь лаваш на части, смажь сливочным сыром и присыпь сахаром. Сверху выложи вишню без косточек, сверни пирожки и 10 минут запекай при 200 градусах.

15. Пирожки из лаваша с яблоками

Пирожки из лаваша с яблоками

Добавь к яблокам специи, ложку коньяка, орехи или сухофрукты.

Тебе понадобится: 2 лаваша, 1 кг яблок, 150 г сахара, 2 ст.л. лимонного сока, 1 яйцо, 50 мл молока.

Приготовление: Мелко нарежь яблоки и протуши с сахаром и лимонным соком до мягкости. Разрежь лаваши на части, выложи начинку и сверни пирожки. Смажь их взбитым с молоком яйцом и запекай в духовке 15 минут при 180 градусах.

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