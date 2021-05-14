Мой любимый мясной рулет. Сворачиваю особым способом и мариную

Чтобы мясо всегда вкусно получалось, нужно готовить правильные маринады, которые пропитывают волокна и делают блюдо мягким и сочным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиная пузанина, 1 кг;

соль, перец черный и красный, паприка, имбирь, базилик;

чеснок. 2 – 3 зубчика.

Процесс приготовления

Мясо хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Разрезаем пласт мяса таким образом, чтобы получилась длинная полоска.

Смешиваем соль со всеми специями и пропущенным через пресс чесноком.

Хорошо втираем смесь в мясо по всей длине.

Сворачиваем мясо в плотный рулет и обвязываем толстой нитью.

Оставляем мариноваться на 1 – 2 часа в рукаве для запекания, зафиксировав края.

Запекаем около 1 часа при температуре 200 градусов.

Рулет можно подавать в теплом виде, как добавку к гарнирам или в холодном, в виде мясной нарезки для бутербродов.

В специи я иногда еще добавляю горчицу в зернах и мед. Получается пикантно и очень вкусно.

Подробный видео рецепт: