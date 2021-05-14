Мой любимый мясной рулет. Сворачиваю особым способом и мариную

Чтобы мясо всегда вкусно получалось, нужно готовить правильные маринады, которые пропитывают волокна и делают блюдо мягким и сочным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиная пузанина, 1 кг;
- соль, перец черный и красный, паприка, имбирь, базилик;
- чеснок. 2 – 3 зубчика.
Процесс приготовления
Мясо хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Разрезаем пласт мяса таким образом, чтобы получилась длинная полоска.
Смешиваем соль со всеми специями и пропущенным через пресс чесноком.
Хорошо втираем смесь в мясо по всей длине.
Сворачиваем мясо в плотный рулет и обвязываем толстой нитью.
Оставляем мариноваться на 1 – 2 часа в рукаве для запекания, зафиксировав края.
Запекаем около 1 часа при температуре 200 градусов.
Рулет можно подавать в теплом виде, как добавку к гарнирам или в холодном, в виде мясной нарезки для бутербродов.
В специи я иногда еще добавляю горчицу в зернах и мед. Получается пикантно и очень вкусно.
Подробный видео рецепт:
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