Помню, как сейчас: идешь по крымской набережной мимо шатров, и аж в глазах рябит, так много там разных сладостей. Пахлава, чурчхела и, конечно же, свежий рахат-лукум. Вкус последнего никогда не забуду! Приторно-сладкий, но в то же время такой воздушный, он мгновенно наполняет рот вкусом. Готовлю домашний рахат-лукум с орехами с тех пор, как узнала рецепт от одного крымского татарина за прилавком.

Восточные сладости чем хороши? Тем, что они довольно просто и быстро готовятся, из доступных ингредиентов. Вот и с рахат-лукумом так: залил густую массу на противень и оставил до рассвета. Изысканный десерт к утреннему чаю готов!

Ингредиенты

Кукурузный крахмал 130 г

Гранатовый сок 400 мл

Вода 200 мл

Фисташки 100 г

Кокосовая стружка 50 г

Сахар 800 г

Вода 300 мл

Лимонный сок 2 ч. л.

Приготовление

Засыпьте сахар в сотейник и добавьте воду с лимонным соком. К слову, можно использовать дольку лимона, но через пару минут вытащить, чтобы придать цитрусовый аромат. Держите сироп на огне, помешивая, около 15 минут. Гранатовый сок налейте в другой сотейник. Добавьте крахмал и варите, помешивая, до тех пор, пока масса не начнет густеть. Затем частями добавляйте, помешивая, сахарный сироп. Оставьте при этом минимальный нагрев. После этого варите массу до загустения и красивого блестящего цвета. Время выбирайте в зависимости от того, какую плотность хотите. Когда масса станет прозрачной и густой, добавьте орехи. Это могут быть как фисташки, так и обычные грецкие. Как фундук, так и кешью. Присыпьте форму (лучше брать силиконовую) кокосовой стружкой и залейте рахат-лукум. Сверху тоже присыпьте стружкой. Оставьте десерт в холодильнике на ночь, чтобы он застыл. Готово! К слову, вместо стружки можно использовать крахмал.

Какие только соки не используют, но я отдаю предпочтение свежевыжатому гранатовому или виноградному. Цвет получается насыщенный, а сам восточный десерт похож на драгоценные камни в разрезе. Впрочем, никто не запрещает использовать яблочный или даже морковный сок. То же самое касается орехов. Если рецепт пришелся вам по вкусу, поделитесь им с друзьями!