Любое МЯСО приготовленное по этому рецепту получается невероятно вкусным!

Ингредиенты:

1. Свинина или говядина - 1 кг.-1,2 кг.

2. Крупный лук - 2 шт.

3. Чернослив - 120 гр.

4. Соль, смесь перцев, итальянские травы, мускатный орех - по вкусу.

5. Лимон - 1/2 (сок лимона)

Способ приготовления:

1. Для этого рецепта беру свиную шею, но можно брать любое мясо. Мясо нарезаем средними кусочками. Перекладываем в глубокую миску.

2. Две крупные луковицы нарезаем полукольцами и отправляем к мясу. Мнем лук, чтобы мясо пропиталось его соком.

3. Добавляем соль и любые приправы по вашему вкусу. Я добавлю смесь перцев, итальянские травы и мускатный орех. Так же добавляем сок лимона. Всё тщательно перемешиваем. Можно готовить сразу, а лучше всего оставить мариноваться на ночь.

4. Теперь необходимо мясо с луком порционно обжарить, но не до готовности, а до румяной корочки. Когда мясо обжарилось, перекладываем в глубокую миску, и в эту же сковороду выкладываем следующую порцию мяса.

5.120 гр. чернослива разрезаем на 4 части.

6. Когда обжарили всё мясо, берем сковороду ( если в ней можно готовить в духовке) или берем форму для запекания. Выкладываем половину мяса и посыпаем его черносливом. Затем выкладываем оставшееся мясо и оставшийся чернослив.

7. Накрываем фольгой и отправляем в духовку на 1 час.

Мясо получается очень вкусным и мягким. «Изюминкой» этого рецепта является чернослив, который удачно «вписывается» в общую вкусовую «композицию» блюда и замечательно дополняет вкус. Когда я в первый раз приготовила этот рецепт, то влюбилось в это мясо. И по сей день советую готовить его своим родным и близким. И вы обязательно попробуйте приготовить!