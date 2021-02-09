Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Предлагаю простой рецепт очень вкусного салата, который готовится без майонеза. Сочетание продуктов здесь не самое обычное, но поверьте, получается действительно вкусно. Если хотите, зелёный салат можно заменить пекинской капустой. А вместо ветчины допустимо использовать копченую курицу. Я предпочитаю для заправки не острую горчицу, но вы выбирайте на свой вкус.

Ингредиенты:

листья салата (или пекинская капуста) – 150-200 г

ветчина или копчёная курица – 200 г

сыр твердый – 20 г

грецкие орехи – 30 г

груша – 1 шт.

Заправка:

оливковое масло – 5 ст.л.

лимонный сок – 1-2 ст.л.

горчица – 2 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления салата Красотка:

Режем или рвем руками зеленые листья салата.

Ветчину нарезаем соломкой.

Грушу вместе с кожурой тоже нарезаем соломкой.

Грецкие орехи подсушиваем на сковороде или в духовке. Затем рубим ножом, но не очень мелко.

Готовим заправку. В одной посуде соединяем оливковое масло, горчицу и лимонный сок. Хорошо перемешиваем до однородности, солим и перчим по вкусу.

Заправляем салат.

Сверху натираем на мелкой терке сыр.

Готово! Накладываем порционно в тарелки и подаем к столу.

Приятного аппетита!