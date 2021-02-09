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Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Предлагаю простой рецепт очень вкусного салата, который готовится без майонеза. Сочетание продуктов здесь не самое обычное, но поверьте, получается действительно вкусно. Если хотите, зелёный салат можно заменить пекинской капустой. А вместо ветчины допустимо использовать копченую курицу. Я предпочитаю для заправки не острую горчицу, но вы выбирайте на свой вкус.

Ингредиенты:

  • листья салата (или пекинская капуста) – 150-200 г
  • ветчина или копчёная курица – 200 г
  • сыр твердый – 20 г
  • грецкие орехи – 30 г
  • груша – 1 шт.

Заправка:

  • оливковое масло – 5 ст.л.
  • лимонный сок – 1-2 ст.л.
  • горчица – 2 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу

Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Рецепт приготовления салата Красотка:

Режем или рвем руками зеленые листья салата.

Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Ветчину нарезаем соломкой.

Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Грушу вместе с кожурой тоже нарезаем соломкой.

Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Грецкие орехи подсушиваем на сковороде или в духовке. Затем рубим ножом, но не очень мелко.

Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Готовим заправку. В одной посуде соединяем оливковое масло, горчицу и лимонный сок. Хорошо перемешиваем до однородности, солим и перчим по вкусу.

Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Заправляем салат.

Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Сверху натираем на мелкой терке сыр.

Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Готово! Накладываем порционно в тарелки и подаем к столу.

Салат «Красотка» – сочный, лёгкий и без майонеза

Приятного аппетита!

 

 

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