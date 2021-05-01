БУДЕТ ВКУСНО!

129 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Дрожи великое чудо, данное людям Богом! В них много витаминов, микроэлементов.аминокислоты, среди которых находятся н...Пасхальный кулич ...
  • Игорь
    С пол чайной ложки соды, выпечка будет плотной! Да и не выпечка это будет ((Пасхальный кулич ...
  • Тамара Аристархова
    СПАСИБО!!!Пасха 2021! Истор...

Ананасовый салат

Ананасовый салат

Отношусь к той категории людей, которые обожают пиццу с ананасами. Да-да, это вовсе не по-итальянски. Но и я не из Италии. Нахожу сочетание сладкой мякоти с сыром очаровательным, ведь эти два продукта идеально дополняют друг друга с кулинарной точки зрения. А чтобы насладиться этим вкусом максимально, готовлю ананасовый салат по поводу и без.

Существует много рецептов этого простого, но нежного блюда. Кто-то добавляет в него кукурузу, кто-то — вареную курицу или даже ветчину. Мне по вкусу классический вариант с чесноком.

ананасовый салат

Ингредиенты

Консервированные ананасы800 г

Твердый сыр400 г

Чеснок3 зуб.

Майонез100 г

Лимонный сок1 г

Сольпо вкусу

Черный перец (молотый)по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте ингредиенты: сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Ананасы нарежьте мелкими кубиками.салат из ананасов и сыра
  2. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец по вкусу.простая закуска за 5 минут
  3. Заправьте смесь майонезом. Готово!быстрая закуска

Полученную закуску можно использовать как самостоятельное блюдо или начинку для тарталеток. Не представляю ананасовый салат без чеснока, но, если вам не нравится запах, можно добавить немного красного перца. Сохраните этот рецепт на тот случай, если к вам нагрянут гости. Поверьте, от этого угощения не откажется никто!

Ссылка на первоисточник
закускисалаты
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Ананасовый салат

Читать
Ученые обнаружили в выпечке причину бессонницы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Ученые обнаружили в выпечке причину бессонницы

«БАСМА» или "Дымляма "
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

«БАСМА» или "Дымляма "

1
РЕЦЕПТ ДНЯ: Фасоль с тушёными помидорами
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

РЕЦЕПТ ДНЯ: Фасоль с тушёными помидорами

Гречневый кекс с вишней
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Гречневый кекс с вишней

Картина дня

наверх