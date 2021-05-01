Отношусь к той категории людей, которые обожают пиццу с ананасами. Да-да, это вовсе не по-итальянски. Но и я не из Италии. Нахожу сочетание сладкой мякоти с сыром очаровательным, ведь эти два продукта идеально дополняют друг друга с кулинарной точки зрения. А чтобы насладиться этим вкусом максимально, готовлю ананасовый салат по поводу и без.

Существует много рецептов этого простого, но нежного блюда. Кто-то добавляет в него кукурузу, кто-то — вареную курицу или даже ветчину. Мне по вкусу классический вариант с чесноком.

Ингредиенты

Консервированные ананасы800 г

Твердый сыр400 г

Чеснок3 зуб.

Майонез100 г

Лимонный сок1 г

Сольпо вкусу

Черный перец (молотый)по вкусу

Приготовление

Подготовьте ингредиенты: сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Ананасы нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте смесь майонезом. Готово!

Полученную закуску можно использовать как самостоятельное блюдо или начинку для тарталеток. Не представляю ананасовый салат без чеснока, но, если вам не нравится запах, можно добавить немного красного перца. Сохраните этот рецепт на тот случай, если к вам нагрянут гости. Поверьте, от этого угощения не откажется никто!