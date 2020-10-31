Тыквенный брауни с шоколадом

Тыквенная выпечка всегда получается яркой и очень ароматной. Шоколад и тыква прекрасно сочетаются между собой. А тыквенные брауни удивят Ваших домочадцев!
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Ингредиенты:
Для шоколадного слоя:
- Чёрный шоколад - 100 грамм;
- Мука – 100 грамм;
- Сливочное масло – 100 грамм;
- Сахар – 100 грамм;
- Куриные яйца – 4 штуки;
- Соль – ¼ ч. ложки;
Для тыквенного слоя:
- Запечённая тыква– 400 грамм;
- Сливки - 200 мл.;
- Сахарная пудра – 45 грамм;
- Корица - 0.5 ч. ложки;
- Соль – ¼ ч. ложки;
Как приготовить:
Подготовим необходимые продукты.
Шоколадный слой:
Смешайте яйца с сахаром.
Соедините сливочное масло и шоколад, растопите и перемешайте до однородной консистенции.
Соедините шоколад со сливочным маслом с яйцами с сахаром, снова перемешайте.
Добавьте муку и соль, перемешайте до однородной консистенции.
Тыквенный слой:
Тыквенное пюре соединить с сахарной пудрой и сливками, всё перемешать.
В форму застеленную пергаментом выложить шоколадный слой, (немного теста оставить) на него переложить тыквенное тесто, выровнять лопаткой.
Сверху распределить остатки шоколадного теста и сделать лёгкие узоры.
Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.
Готовому брауни с тыквой дать полностью остыть, вынуть из форму, по желанию можно декорировать.
Нарезать на порции и подать десерт к столу.
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