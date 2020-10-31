Тыквенный брауни с шоколадом

Тыквенная выпечка всегда получается яркой и очень ароматной. Шоколад и тыква прекрасно сочетаются между собой. А тыквенные брауни удивят Ваших домочадцев!

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Ингредиенты:

Для шоколадного слоя:

Чёрный шоколад - 100 грамм;

Мука – 100 грамм;

Сливочное масло – 100 грамм;

Сахар – 100 грамм;

Куриные яйца – 4 штуки;

Соль – ¼ ч. ложки;

Для тыквенного слоя:

Запечённая тыква– 400 грамм;

Сливки - 200 мл.;

Сахарная пудра – 45 грамм;

Корица - 0.5 ч. ложки;

Соль – ¼ ч. ложки;

Как приготовить:

Подготовим необходимые продукты.

Шоколадный слой:

Смешайте яйца с сахаром.

Соедините сливочное масло и шоколад, растопите и перемешайте до однородной консистенции.

Соедините шоколад со сливочным маслом с яйцами с сахаром, снова перемешайте.

Добавьте муку и соль, перемешайте до однородной консистенции.

Тыквенный слой:

Тыквенное пюре соединить с сахарной пудрой и сливками, всё перемешать.

В форму застеленную пергаментом выложить шоколадный слой, (немного теста оставить) на него переложить тыквенное тесто, выровнять лопаткой.

Сверху распределить остатки шоколадного теста и сделать лёгкие узоры.

Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

Готовому брауни с тыквой дать полностью остыть, вынуть из форму, по желанию можно декорировать.

Нарезать на порции и подать десерт к столу.