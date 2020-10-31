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Тыквенный брауни с шоколадом

Тыквенный брауни с шоколадомТыквенная выпечка всегда получается яркой и очень ароматной. Шоколад и тыква прекрасно сочетаются между собой. А тыквенные брауни удивят Ваших домочадцев!

Смотрите видео:

Ингредиенты:

Для шоколадного слоя:

  • Чёрный шоколад - 100 грамм;
  • Мука – 100 грамм;
  • Сливочное масло – 100 грамм;
  • Сахар – 100 грамм;
  • Куриные яйца – 4 штуки;
  • Соль – ¼ ч. ложки;

Для тыквенного слоя:

  • Запечённая тыква– 400 грамм;
  • Сливки - 200 мл.;
  • Сахарная пудра – 45 грамм;
  • Корица - 0.5 ч. ложки;
  • Соль – ¼ ч. ложки;

Как приготовить:

Подготовим необходимые продукты.

Тыквенный брауни с шоколадом

Шоколадный слой:

Смешайте яйца с сахаром.

Тыквенный брауни с шоколадом

Соедините сливочное масло и шоколад, растопите и перемешайте до однородной консистенции.

Тыквенный брауни с шоколадом

Соедините шоколад со сливочным маслом с яйцами с сахаром, снова перемешайте.

Тыквенный брауни с шоколадом

Добавьте муку и соль, перемешайте до однородной консистенции.

Тыквенный брауни с шоколадом

Тыквенный слой:

Тыквенное пюре соединить с сахарной пудрой и сливками, всё перемешать.

Тыквенный брауни с шоколадом

В форму застеленную пергаментом выложить шоколадный слой, (немного теста оставить) на него переложить тыквенное тесто, выровнять лопаткой.

Тыквенный брауни с шоколадом

Сверху распределить остатки шоколадного теста и сделать лёгкие узоры.

Тыквенный брауни с шоколадом

Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

Тыквенный брауни с шоколадом

Готовому брауни с тыквой дать полностью остыть, вынуть из форму, по желанию можно декорировать.

Тыквенный брауни с шоколадом

Нарезать на порции и подать десерт к столу.

Тыквенный брауни с шоколадом

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сладкая выпечка
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