Латте с тыквой и пряностями стал настоящим символом осеннего уюта, а его рецепт наверняка успел не единожды промелькнуть в вашей ленте в соцсетях. Давайте приготовим домашний вариант этого напитка с универсальным тыквенным сиропом в основе.
Базовым ингредиентом сиропа является тыквенное пюре, которое можно купить уже готовым, а можно сделать самостоятельно, отправив кусочки тыквы в духовку, а затем пюрировав их с помощью блендера.
Когда пюре будет готово, переложите его в сотейник, залейте водой, добавьте сахар и пряности. На среднем огне варите сироп, регулярно помешивая. На выходе получится густая, ароматная карамель, которую можно хранить в холодильнике и использовать не только для приготовления латте, но и в качестве начинки любимой выпечки.
Заварите кофе любым предпочитаемым способом, а затем соедините его с тыквенным сиропом. Разлейте кофе по стаканам и добавьте немного подогретого молока. Так как густую пенку классического латте проблематично создать в домашних условиях, вы можете взбить её на основе сливок. Подробный рецепт приготовления читайте далее.
Тыквенный латте
Ингредиенты
Для сиропа:
400 г тыквы;
240 мл воды;
200 г сахара;
1 ½ ст. л. корицы;
1 ст. л. молотой гвоздики;
1 ½ ч. л. молотого мускатного ореха;
1 ½ ч. л. молотого имбиря;
2 звёздочки аниса.
Для латте:
500 мл кофе;
120 мл молока;
120 мл сливок для взбивания.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов и поместите в неё противень с нарезанной тыквой на 40 минут. По истечении времени пюрируйте тыквенные кусочки блендером.
Соедините тыквенное пюре с остальными ингредиентами, необходимыми для приготовления сиропа, и поставьте смесь на небольшой огонь на 12–15 минут. Регулярно помешивайте сироп.
Соедините сироп с заваренным кофе и половиной всего молока. Остальное молоко взбейте в пену со сливками. Осторожно переложите пенку на поверхность кофе ложкой и пробуйте готовый напиток.
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