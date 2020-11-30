Латте с тыквой и пряностями стал настоящим символом осеннего уюта, а его рецепт наверняка успел не единожды промелькнуть в вашей ленте в соцсетях. Давайте приготовим домашний вариант этого напитка с универсальным тыквенным сиропом в основе.

Базовым ингредиентом сиропа является тыквенное пюре, которое можно купить уже готовым, а можно сделать самостоятельно, отправив кусочки тыквы в духовку, а затем пюрировав их с помощью блендера.

Когда пюре будет готово, переложите его в сотейник, залейте водой, добавьте сахар и пряности. На среднем огне варите сироп, регулярно помешивая. На выходе получится густая, ароматная карамель, которую можно хранить в холодильнике и использовать не только для приготовления латте, но и в качестве начинки любимой выпечки.

Заварите кофе любым предпочитаемым способом, а затем соедините его с тыквенным сиропом. Разлейте кофе по стаканам и добавьте немного подогретого молока. Так как густую пенку классического латте проблематично создать в домашних условиях, вы можете взбить её на основе сливок. Подробный рецепт приготовления читайте далее.

Тыквенный латте

Ингредиенты

Для сиропа:

400 г тыквы;

240 мл воды;

200 г сахара;

1 ½ ст. л. корицы;

1 ст. л. молотой гвоздики;

1 ½ ч. л. молотого мускатного ореха;

1 ½ ч. л. молотого имбиря;

2 звёздочки аниса.

Для латте:

500 мл кофе;

120 мл молока;

120 мл сливок для взбивания.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов и поместите в неё противень с нарезанной тыквой на 40 минут. По истечении времени пюрируйте тыквенные кусочки блендером.

Соедините тыквенное пюре с остальными ингредиентами, необходимыми для приготовления сиропа, и поставьте смесь на небольшой огонь на 12–15 минут. Регулярно помешивайте сироп.

Соедините сироп с заваренным кофе и половиной всего молока. Остальное молоко взбейте в пену со сливками. Осторожно переложите пенку на поверхность кофе ложкой и пробуйте готовый напиток.