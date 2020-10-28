Салат «‎Купеческий» слоеный

Так уж повелось, что в моем доме слоеные салаты на основе отварных овощей и майонеза начинают готовить с середины осени и вплоть до февраля. Ведь в это время происходят все семейные праздники: от дней рождения до религиозных. В последние пару лет неизменным на праздничном столе остается салат «Купеческий», и вот почему.
Для такой закуски майонез принципиально готовлю сама. Остальные ингредиенты тоже домашние, в их качестве я уверена. Поскольку блюдо долго в холодильнике не застаивается, ничего, кроме пользы и гастрономического удовольствия, принести оно не может. Вот почему салат «Купеческий» я готовлю к каждому празднику.
Ингредиенты
|Свинина
|300 г
|Морковь
|1 шт.
|Шампиньоны
|400 г
|Лук
|2 шт.
|Маринованные огурцы
|3 шт.
|Консервированный горошек
|400 г
|Яйцо
|4 шт.
|Твердый сыр
|100 г
|Майонез
|300 г
|Подсолнечное масло
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
Приготовление
- Первым делом подготовьте ингредиенты. Яйца нужно сварить вкрутую, остудить и очистить. Крупную морковь тоже отварите до готовности. Лук очистите от кожуры.
- Лук и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте их на разогретом масле до золотистости. В конце посолите. Кусочек свинины отварите в подсоленной воде.
- Мясо остудите и нарежьте мелкими полосками. В отдельные емкости натрите на крупную терку морковь, сыр, яйца и маринованные огурцы. Последние отожмите от жидкости.
- Теперь формируем салат. В центр большого плоского блюда поставьте стакан горлышком вниз. Вокруг него слоями будем выкладывать по очереди подготовленные ингредиенты.
- Первым слоем выкладываем свинину. Далее идут огурцы, морковка, грибы. Поверх них — сыр и горошек. Последний слой — яйца. На каждый слой наносим сетку из майонеза.
- Далее аккуратно уберите стакан, сам салат украсьте венком из укропа и оливками. Несколько зерен граната тоже будут в тему. Перед подачей спрячьте блюдо часа на 2 в холодильник.
Кстати, встречала вариант купеческого салата, где вместо свинины добавляют отварной язык. Такое блюдо тоже получается довольно вкусным и интересным. В целом салат «Купеческий» — достойная закуска для праздничного стола, которая к тому же довольно легко собирается. Смело рекомендую!
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