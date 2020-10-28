Салат «‎Купеческий» слоеный

Так уж повелось, что в моем доме слоеные салаты на основе отварных овощей и майонеза начинают готовить с середины осени и вплоть до февраля. Ведь в это время происходят все семейные праздники: от дней рождения до религиозных. В последние пару лет неизменным на праздничном столе остается салат «‎Купеческий», и вот почему.

Для такой закуски майонез принципиально готовлю сама. Остальные ингредиенты тоже домашние, в их качестве я уверена. Поскольку блюдо долго в холодильнике не застаивается, ничего, кроме пользы и гастрономического удовольствия, принести оно не может. Вот почему салат «‎Купеческий» я готовлю к каждому празднику.

Ингредиенты

Свинина 300 г Морковь 1 шт. Шампиньоны 400 г Лук 2 шт. Маринованные огурцы 3 шт. Консервированный горошек 400 г Яйцо 4 шт. Твердый сыр 100 г Майонез 300 г Подсолнечное масло по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

Первым делом подготовьте ингредиенты. Яйца нужно сварить вкрутую, остудить и очистить. Крупную морковь тоже отварите до готовности. Лук очистите от кожуры. Лук и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте их на разогретом масле до золотистости. В конце посолите. Кусочек свинины отварите в подсоленной воде. Мясо остудите и нарежьте мелкими полосками. В отдельные емкости натрите на крупную терку морковь, сыр, яйца и маринованные огурцы. Последние отожмите от жидкости. Теперь формируем салат. В центр большого плоского блюда поставьте стакан горлышком вниз. Вокруг него слоями будем выкладывать по очереди подготовленные ингредиенты. Первым слоем выкладываем свинину. Далее идут огурцы, морковка, грибы. Поверх них — сыр и горошек. Последний слой — яйца. На каждый слой наносим сетку из майонеза. Далее аккуратно уберите стакан, сам салат украсьте венком из укропа и оливками. Несколько зерен граната тоже будут в тему. Перед подачей спрячьте блюдо часа на 2 в холодильник.

Кстати, встречала вариант купеческого салата, где вместо свинины добавляют отварной язык. Такое блюдо тоже получается довольно вкусным и интересным. В целом салат «‎Купеческий» — достойная закуска для праздничного стола, которая к тому же довольно легко собирается. Смело рекомендую!