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Тиропита

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Тиропита — греческий пирог с сыром, который подают в заведениях быстрого питания или практически в любых кофейнях Греции. Это очень вкусно! Непременно попробуйте!

Описание приготовления:

Приготовить Тиропиту можно как в виде большого пирога, так и в виде треугольных пирожков, которые очень удобно брать с собой на пикник, в школу или на работу. Для начинки в качестве основного ингредиента используют фету, но не возбраняется добавлять и другие сорта сыра. Можно встретить даже вариант с творогом. В классическом варианте, Тиропиту принято готовить из теста фило, но у нас фило не так доступно, поэтому если вы не нашли его в продаже, не отчаивайтесь! Заменим его покупным слоеным тестом, только учтите, что его необходимо тонко раскатывать, поэтому запаситесь формой побольше. Пирог получается нежный, воздушный и потрясающе вкусный! Тиропита — греческий пирог с сыром, который подают в заведениях быстрого питания или практически в любых кофейнях Греции. Это очень вкусно! Непременно попробуйте!

Ингредиенты:

  • Яйцо  — 4 Штуки
  • Молоко  — 50 Миллилитров
  • Сыр фета  — 200 Грамм (или брынза, творог)
  • Сыр твердый  — 200 Грамм
  • Масло сливочное  — 100 Грамм
  • Тесто слоеное дрожжевое  — 500 Грамм (в оригинальном варианте — фило)
  • Зелень  — По вкусу

Количество порций: 8-10

Тиропита

Подготовьте все ингредиенты.

Тиропита

Взбейте яйца с молоком.

Тиропита

Добавьте тертый на крупной терке любой твердый сыр.

Тиропита

Сыр фета раскрошите руками или разомните вилкой.

Тиропита

Добавьте любую свежую зелень.

Тиропита

Все перемешайте. Начинка готова.

Тиропита

Одну половину теста раскатайте и выложите в жаропрочную форму, смазанную маслом. Тесто должно быть больше, чем форма для запекания и концы должны немного свисать. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом.

Тиропита

Сверху распределите 1/2 часть начинки.

Тиропита

Вторую половину теста разрежьте пополам, и каждый кусок раскатайте по размеру формы. Накройте первой частью теста начинку и смажьте тесто сливочным маслом. Сверху выложите оставшуюся начинку, накройте ее вторым раскатанным пластом теста и смажьте его маслом.

Тиропита

Теперь свисающими концами теста накройте пирог со всех сторон. Излишки можно обрезать ножницами и выложить сверху. Смажьте пирог со всех сторон оставшимся маслом и выпекайте в духовке при температуре 180-200 градусов около 25 минут.

Тиропита

Верх должен подрумяниться. Очень вкусно подавать пирог в горячем виде, но и остывший с чашечкой ароматного кофе он тоже великолепен.

Тиропита

Приятного аппетита!

 

 

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