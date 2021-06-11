Тиропита — греческий пирог с сыром, который подают в заведениях быстрого питания или практически в любых кофейнях Греции. Это очень вкусно! Непременно попробуйте!

Описание приготовления:

Приготовить Тиропиту можно как в виде большого пирога, так и в виде треугольных пирожков, которые очень удобно брать с собой на пикник, в школу или на работу. Для начинки в качестве основного ингредиента используют фету, но не возбраняется добавлять и другие сорта сыра. Можно встретить даже вариант с творогом. В классическом варианте, Тиропиту принято готовить из теста фило, но у нас фило не так доступно, поэтому если вы не нашли его в продаже, не отчаивайтесь! Заменим его покупным слоеным тестом, только учтите, что его необходимо тонко раскатывать, поэтому запаситесь формой побольше. Пирог получается нежный, воздушный и потрясающе вкусный! Тиропита — греческий пирог с сыром, который подают в заведениях быстрого питания или практически в любых кофейнях Греции. Это очень вкусно! Непременно попробуйте!

Ингредиенты:

Яйцо — 4 Штуки

Молоко — 50 Миллилитров

Сыр фета — 200 Грамм (или брынза, творог)

Сыр твердый — 200 Грамм

Масло сливочное — 100 Грамм

Тесто слоеное дрожжевое — 500 Грамм (в оригинальном варианте — фило)

Зелень — По вкусу

Количество порций: 8-10

Подготовьте все ингредиенты.

Взбейте яйца с молоком.

Добавьте тертый на крупной терке любой твердый сыр.

Сыр фета раскрошите руками или разомните вилкой.

Добавьте любую свежую зелень.

Все перемешайте. Начинка готова.

Одну половину теста раскатайте и выложите в жаропрочную форму, смазанную маслом. Тесто должно быть больше, чем форма для запекания и концы должны немного свисать. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом.

Сверху распределите 1/2 часть начинки.

Вторую половину теста разрежьте пополам, и каждый кусок раскатайте по размеру формы. Накройте первой частью теста начинку и смажьте тесто сливочным маслом. Сверху выложите оставшуюся начинку, накройте ее вторым раскатанным пластом теста и смажьте его маслом.

Теперь свисающими концами теста накройте пирог со всех сторон. Излишки можно обрезать ножницами и выложить сверху. Смажьте пирог со всех сторон оставшимся маслом и выпекайте в духовке при температуре 180-200 градусов около 25 минут.

Верх должен подрумяниться. Очень вкусно подавать пирог в горячем виде, но и остывший с чашечкой ароматного кофе он тоже великолепен.

Приятного аппетита!