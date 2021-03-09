Лёгкий творожный десерт с грецкими орехами

🍴Подготовка: 30 минут

🍲Готовка: 2 часа (на застывание)

👩‍🍳Общее количество: 2 часа 30 минут

🍽Количество порций: 6-8

📝Ингредиенты:

-400 гр мягкого творога (4% жирности)

-20 гр желатина

-100-120 мл воды

-2 столовые ложки сахара

-50 гр изюма

-40-50 гр грецких орехов

📝Процесс:

1. В сотейник высыпать желатин, залить 100-120 мл воды, размешать и оставить на 15-20 минут.

2. Изюм залить крутым кипятком и оставить на 15-20 минут, затем слить воду.

3. В большой чаше смешать творог с сахаром.

4. Емкость для застывания десерта обернуть пищевой пленкой для легкого извлечения после застывания.

5. Грецкие орехи порезать на крупные куски.

6. Сотейник с желатином поставить на слабый огонь и постоянно помешивая полностью растворить в воде, снять с плиты и немного остудить. Не доводить до кипения!

7. В творожную смесь добавить изюм, грецкие орехи и желатиновую смесь. Тщательно перемешать и перелить в форму для застывания.

8. Форму с десертом убрать в холодильник минимум на 2 часа.

Приятного аппетита!

📝БЖУ (приблизительно на 100 гр):

157,3 Ккал;

белки 15,2 г;

жиры 7,3 г;

углеводы 7,7 г.