Лёгкий творожный десерт с грецкими орехами

🍴Подготовка: 30 минут
🍲Готовка: 2 часа (на застывание)
👩🍳Общее количество: 2 часа 30 минут
🍽Количество порций: 6-8
📝Ингредиенты:
-400 гр мягкого творога (4% жирности)
-20 гр желатина
-100-120 мл воды
-2 столовые ложки сахара
-50 гр изюма
-40-50 гр грецких орехов
📝Процесс:
1. В сотейник высыпать желатин, залить 100-120 мл воды, размешать и оставить на 15-20 минут.
2. Изюм залить крутым кипятком и оставить на 15-20 минут, затем слить воду.
3. В большой чаше смешать творог с сахаром.
4. Емкость для застывания десерта обернуть пищевой пленкой для легкого извлечения после застывания.
5. Грецкие орехи порезать на крупные куски.
6. Сотейник с желатином поставить на слабый огонь и постоянно помешивая полностью растворить в воде, снять с плиты и немного остудить. Не доводить до кипения!
7. В творожную смесь добавить изюм, грецкие орехи и желатиновую смесь. Тщательно перемешать и перелить в форму для застывания.
8. Форму с десертом убрать в холодильник минимум на 2 часа.
Приятного аппетита!
📝БЖУ (приблизительно на 100 гр):
157,3 Ккал;
белки 15,2 г;
жиры 7,3 г;
углеводы 7,7 г.
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