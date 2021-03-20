Запеканка из тыквы в технике пармиджаны -классического итальянского блюда из баклажанов.

Баклажановая пармиджана- довольно сложное в приготовлении блюдо. Особенностью этой запеканки является выкладывание ингредиентов слоями.

Ограничением употребления пармиджаны служит фритюрное обжаривание ломтиков баклажанов, как губка впитывающих масло. Поэтому кулинары ищут всяческие "переулочки", чтобы снизить калорийность блюда.

Одним из таких способов является обжаривание баклажанов в духовке или на гриле.

Короткая дорожка ведет к извращению вкуса праздничного блюда, каковым является Пармиджана. Утешением является то, что получаются достойные овощные запеканки для ежедневного рациона.

В нашем случае запеканка из тыквы именно такой вариант.

Я не буду называть запеканку итальянским термином "пармиджана", который использовала автор рецепта.

Любой итальянец поймет, что речь идет о блюде, хоть и не из классических баклажанов, но приготовленном в технике пармиджаны.

Русскоговорящим кулинарам непрямое использование термина внесет конфуз в знакомство с итальянской кухней.

Идея блюда состоит в том, что предварительно обжаренные в духовке тонкие ломтики тыквы выкладываются слоями, между которых распределяются ломтики моцареллы для пиццы, кусочки копченной грудинки и грецких орехов.

Блюдо запекается в духовке.

Яркие по вкусу кусочки грудинки пытаются противостоять сладости тыквы, а кусочки грецких орехов вносят контраст в ее мягкую консистенцию.

В зависимости от сладости тыквенной мякоти запеканка может претендовать даже на десертый титул, но лучше ее интерпретировать в качестве гарнира или закуски.

Итальянская запеканка из тыквы/ Parmigiana di zucca

Ингредиенты: 1 кг мякоти тыквы, 300 г моцареллы для пиццы, 100 г копченой грудинки кубиками, 50 г очищенных грецких орехов, немного тертого сыра и панировочных сухарей, соль, перец, сливочное масло или оливковое

Тыкву нарезать ломтиками толщиной 5-6 мм и очистить их от кожуры.

Разложить ломтики на противне, выстланном пекарской бумагой. Ломтики посолить, поперчить, рассыпать сверху немного панировочных сухарей и сбрызнуть маслом.

Запечь минут 20 в духовке разогретой до 200°, после чего охладить.

Моцареллу для пиццы нарезать на тонкие ломтики или измельчить в процессоре в крупную крошку.

Грецкие орехи крупно порубить.

Форму для запеканки смазать маслом и рассыпать немного панировочных сухарей.

Разложиить внахлест слой ломтиков тыквы, затем ломтики или крошку моцареллы , рассыпать кусочки грудинки и орехи, при желании посыпать тертым сыром.

Продолжить в таком же порядке в формировании следующий слоев.

Поверх последнего слоя тыквы рассыпать немного панировочных сухарей, тертого сыра и разложить несколько кусочков сливочного масла.

Покрыть алюминиевой фольгой и запечь минут 30 в духовке, затем поставить под гриль минут на 10.

Мои замечания

Очень достойный и интересный рецепт.

Из обязательных ингредиентов- копченая грудинка и грецкие орехи. Без них вкус будет... просто тыквенным)))

Моцареллу для пиццы в таких приготовлениях мне нравится использовать измельченной в крошку. В этом рецепте использовала кусочками, чтобы они были видны на фото. В следующй раз буду измельчать.

Возможно использовать меньше моцареллы и чуть больше грудинки, чтобы получить бòльший контарст между сладким вкусом тыквы и соленым грудинки. Для этого желательно оценить сладость запеченных кусочков тыквы перед формированием запеанки.