Сало гармошкой с аджикой и зеленью

Было время, постоянно готовила для большой компании запеченный картофель гармошкой. Начиняла его салом, беконом или ветчиной, а сверху посыпала сыром. Похожим образом я готовила не только картофель, но и само сало. Правда, сало гармошкой — скорее незаменимая закуска, чем сытное основное.
Чтобы приготовить сало гармошкой по фирменному рецепту моего свекра, вам понадобится баночка абхазской аджики, пучок зелени и головка чеснока. Ну и, конечно, придется встать на выходных пораньше, чтобы купить на рынке свежего сала. Но все эти жертвы стоят невероятного вкуса будущей закуски!
Ингредиенты
|Сало
|0,5 кг
|Аджика
|5 ст. л.
|Соль
|3–4 ст. л.
|Черный перец (молотый)
|1 ч. л.
|Лук
|1 шт.
|Чеснок
|1 шт.
|Петрушка
|1 пуч.
Приготовление
- Кусок свежего сала с мясной прожилкой промойте в холодной воде. Шкурку срежьте. С обеих сторон поперек куска сделайте надрезы почти до конца.
- Расправьте разрезы так, чтобы туда поместилась начинка. У вас получится гармошка, как на первой картинке. Теперь приступайте к начинке. Зелень и чеснок мелко порубите.
- Посолите и смешайте ингредиенты так, чтобы они пустили сок. Хватит половины чайной ложки. Этой смесью плотно начините гармошку с одной стороны.
- Переверните брусок сала и начините его аджикой с другой стороны. Она должна быть средней густоты, чтобы не вытекала из отверстий.
- Теперь хорошенько присыпьте сало перцем и солью со всех сторон. Соли не жалейте, ведь сало сложно пересолить. Замотайте брусок продукта в пищевую пленку и отправьте в холодильник.
- Кстати, поверх сала можете разложить кольца лука, если вам нравится его запах. Этот ингредиент не обязателен. Маринуйте закуску в холодильнике минимум 3 дня.
- Затем сало уберите в морозилку, чтобы оно подмерзло. Так закуска будет лучше нарезаться и держать форму. Подавайте блюдо на отдельной тарелке вместе с хреном или горчицей.
Замороженное сало гармошкой с аджикой, чесноком и зеленью — отличная закуска как для будничного, так и для праздничного стола. Рекомендуем записать рецепт на нескольких листах, ведь гости обязательно его у вас попросят!
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