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Сало гармошкой с аджикой и зеленью

Сало гармошкой с аджикой и зеленью

Было время, постоянно готовила для большой компании запеченный картофель гармошкой. Начиняла его салом, беконом или ветчиной, а сверху посыпала сыром. Похожим образом я готовила не только картофель, но и само сало. Правда, сало гармошкой — скорее незаменимая закуска, чем сытное основное.

Чтобы приготовить сало гармошкой по фирменному рецепту моего свекра, вам понадобится баночка абхазской аджики, пучок зелени и головка чеснока. Ну и, конечно, придется встать на выходных пораньше, чтобы купить на рынке свежего сала. Но все эти жертвы стоят невероятного вкуса будущей закуски!

Сало гармошкой с аджикой и зеленью

Ингредиенты

Сало 0,5 кг
Аджика 5 ст. л.
Соль 3–4 ст. л.
Черный перец (молотый) 1 ч. л.
Лук 1 шт.
Чеснок 1 шт.
Петрушка 1 пуч.

Приготовление

  1. Кусок свежего сала с мясной прожилкой промойте в холодной воде. Шкурку срежьте. С обеих сторон поперек куска сделайте надрезы почти до конца.
  2. Расправьте разрезы так, чтобы туда поместилась начинка. У вас получится гармошка, как на первой картинке. Теперь приступайте к начинке. Зелень и чеснок мелко порубите.Сало гармошкой с аджикой и зеленью
  3. Посолите и смешайте ингредиенты так, чтобы они пустили сок. Хватит половины чайной ложки. Этой смесью плотно начините гармошку с одной стороны.
  4. Переверните брусок сала и начините его аджикой с другой стороны.
    Она должна быть средней густоты, чтобы не вытекала из отверстий.Сало гармошкой с аджикой и зеленью
  5. Теперь хорошенько присыпьте сало перцем и солью со всех сторон. Соли не жалейте, ведь сало сложно пересолить. Замотайте брусок продукта в пищевую пленку и отправьте в холодильник.
  6. Кстати, поверх сала можете разложить кольца лука, если вам нравится его запах. Этот ингредиент не обязателен. Маринуйте закуску в холодильнике минимум 3 дня.Сало гармошкой с аджикой и зеленью
  7. Затем сало уберите в морозилку, чтобы оно подмерзло. Так закуска будет лучше нарезаться и держать форму. Подавайте блюдо на отдельной тарелке вместе с хреном или горчицей.

Замороженное сало гармошкой с аджикой, чесноком и зеленью — отличная закуска как для будничного, так и для праздничного стола. Рекомендуем записать рецепт на нескольких листах, ведь гости обязательно его у вас попросят!

 

 

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