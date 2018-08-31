Рагу из баранины с баклажаном и виноградом по-персидски

Теперь Khoresht-e Bademjan (Хорушт-е Бадемджан) — одно из моих любимых тушеных блюд персидской кухни. Рагу из ягненка с целыми помидорами, нежными баклажанами и незрелым кислым виноградом (Goreeh), с изысканным шафраном, куркумой и корицей. Традиционно Khoresht-e Bademjan готовят с нарезанной кубиками ягнятины с плеча, но мне нравится готовить его с тушеной говядиной. Gooreh — маринованный незрелый зеленый виноград и неотъемлемая часть персидской кухни. Его вы найдете только в персидских продуктовых магазинах. Именно этот экзотический для нас продукт используется в оригинальном рецепте, но я заменила его на свежий незрелый виноград. Кстати, и зрелый виноград будет очень хорош, желательно, чтобы он был без косточек. Поэтому я ни в коем случае не претендую на аутентичность, просто представляю вам вкуснейшее блюдо. Угощайтесь!

баранина 500 г

лук репчатый 1 шт.

подсолнечное масло 2 ст. л.

куркума 1 ч. л.

томатная паста 1 ст. л.

шафран нити 1 ч. л.

корица молотая 1 ч. л.

соль по вкусу

перец свежемолотый смесь по вкусу

виноград 5 ст. л.

баклажаны 5 шт.

помидоры 5 шт.

вода 250 мл

Мякоть баранины (у меня лопатка) очистить от жил и пленок, обмыть и обсушить, нарезать на порционные кусочки.

Для приготовления блюда желательно использовать посуду с толстым дном. Мелко рубленый лук пассеровать в разогретом масле до прозрачнсти, добавить куркуму, перемешать.

Выложить мясо и обжарить со всех сторон до золотистой корочки.

Когда мясо обжариться, всыпать корицу, соль и свежемолотый перец, заложить томат и шафрановые нити (если у вас шафран в другом виде, добавьте, какой есть), перемешать и обжарить в течение нескольких секунд. Добавить воду, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить под крышкой около 1 часа.

Баклажаны (если крупные, достаточно и 3 шт.) разрезать на крупные дольки, посолить и отставить в сторону. Когда баклажаны выделят сок, промокнуть их бумажной салфеткой и кисточкой смазать оливковым маслом. Обжарить на сковороде до золотистого цвета.

В рагу добавить виноград (я бросила так же и несколько зрелых ягод), помидоры целиком (желательно, мелкие, но не черри).

Сверху выложить баклажаны, посолить и поперчить по вкусу. Теперь, уже не перемешивая, тушить на медленном огне в течение 30 минут.

Блюдо готово. При подаче положить любимую зелень. Приятного!

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