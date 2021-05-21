Моя умелица-соседка не только в садоводстве знает толк, но и в кулинарии. В прошлом году она учила меня выращивать кабачки, а в этом уже угостила своим первым урожаем. При этом приказала не тратить его на запеканки и оладьи. Говорит, из первых плодов нужно сделать что-то особенное. Например, кабачки с грецкими орехами.

Теплый салат из кабачков — любимая летняя закуска Веры Борисовны. Когда я его попробовала, передвинула кабачковые кольца на второе место. Чтобы приготовить кабачки с грецкими орехами, уделите блюду всего 10–15 минут времени. Результаты порадуют даже заядлых мясоедов.

Ингредиенты

Кабачок 3 шт. Грецкие орехи 1 стак. Петрушка 0,5 пуч. Чеснок 3–4 зуб. Оливковое масло 2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Кабачки по необходимости очистите от кожуры. Если она светлая и тонкая, оставьте. Нарежьте кабачки крупными кубиками и пересыпьте в миску. Посолите и оставьте минут на 20. Тем временем ополосните и просушите зелень. Порубите петрушку. Грецкие орехи измельчите в крошку в блендере. Пересыпьте их в отдельную миску, смешайте с петрушкой.