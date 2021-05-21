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Кабачки с грецкими орехами

Кабачки с грецкими орехами

Моя умелица-соседка не только в садоводстве знает толк, но и в кулинарии. В прошлом году она учила меня выращивать кабачки, а в этом уже угостила своим первым урожаем. При этом приказала не тратить его на запеканки и оладьи. Говорит, из первых плодов нужно сделать что-то особенное. Например, кабачки с грецкими орехами.

Теплый салат из кабачков — любимая летняя закуска Веры Борисовны. Когда я его попробовала, передвинула кабачковые кольца на второе место. Чтобы приготовить кабачки с грецкими орехами, уделите блюду всего 10–15 минут времени. Результаты порадуют даже заядлых мясоедов.

Кабачки с грецкими орехами

Ингредиенты

Кабачок 3 шт.
Грецкие орехи 1 стак.
Петрушка 0,5 пуч.
Чеснок 3–4 зуб.
Оливковое масло 2 ст. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

 

Приготовление

  1. Кабачки по необходимости очистите от кожуры. Если она светлая и тонкая, оставьте. Нарежьте кабачки крупными кубиками и пересыпьте в миску. Посолите и оставьте минут на 20.
  2. Тем временем ополосните и просушите зелень. Порубите петрушку. Грецкие орехи измельчите в крошку в блендере. Пересыпьте их в отдельную миску, смешайте с петрушкой.Кабачки с грецкими орехами
  • Туда же отправьте чеснок, пропущенный через пресс, и перец по вкусу. Кабачки отожмите от лишней жидкости.
    Обжарьте их до золотистости в разогретом масле.
  • Пересыпьте кабачки в салатник, смешайте с орехами и зеленью. Закуску подавайте к столу теплой. В остывшем виде, к слову, такие кабачки тоже вкусные.Кабачки с грецкими орехами

    На приготовление этой закуски трачу не больше 15 минут. Более того, часто поручаю ее детям, когда они путаются под ногами в ожидании ужина. Кабачки с грецкими орехами на завтра оставлять не советую, они вкуснее свежими. Хотя какой большой бы ни была порция, моя семья ее уплетает дочиста.

     

     

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