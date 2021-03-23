Домашние сырники с лимонным вкусом

Существует много рецептов сырников, и все они по-своему хороши. Но я предпочитаю те, что готовятся без муки. У такой творожной выпечки вкус более насыщенный. Чтобы домашние сырники не разваливались, я добавляю немного манки. А удачное сочетание лимона и творога стало для меня настоящим открытием.

Легкие цитрусовые нотки делают сырники еще аппетитнее. Во время приготовления я использую еще одну хитрость — добавляю немного куркумы для красивого лимонного цвета выпечки. Иногда кладу в тесто изюм и курагу. Дополняю творожники сметаной или поливаю вареньем. Получается восхитительно!

Ингредиенты

Творог 500 г Сахар 40 г Ванильный сахар 15 г Манка 50 г Лимонная цедра 1 ст. л. Яйцо 1 шт. Соль 1 щеп. Подсолнечное масло 80–100 мл Куркума по вкусу

Приготовление

Разомните творог ложкой или толкушкой для картофеля. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте на 4 часа. Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто и скатайте его в колбаску. Разрежьте колбаску на 9 равных частей. С помощью ножа сформируйте сырники. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте сырники на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Лимонные сырники прекрасно держат форму.

Они очень нежные и творожные. Если сделать заготовку вечером, то с утра можно приготовить быстрый и вкусный завтрак. Особенно обрадуются дети. Сладкие сырники куда лучше надоевшей овсянки. Так что смело делитесь рецептом с друзьями!