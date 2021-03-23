Домашние сырники с лимонным вкусом

Существует много рецептов сырников, и все они по-своему хороши. Но я предпочитаю те, что готовятся без муки. У такой творожной выпечки вкус более насыщенный. Чтобы домашние сырники не разваливались, я добавляю немного манки. А удачное сочетание лимона и творога стало для меня настоящим открытием.
Легкие цитрусовые нотки делают сырники еще аппетитнее. Во время приготовления я использую еще одну хитрость — добавляю немного куркумы для красивого лимонного цвета выпечки. Иногда кладу в тесто изюм и курагу. Дополняю творожники сметаной или поливаю вареньем. Получается восхитительно!
Ингредиенты
|Творог
|500 г
|Сахар
|40 г
|Ванильный сахар
|15 г
|Манка
|50 г
|Лимонная цедра
|1 ст. л.
|Яйцо
|1 шт.
|Соль
|1 щеп.
|Подсолнечное масло
|80–100 мл
|Куркума
|по вкусу
Приготовление
- Разомните творог ложкой или толкушкой для картофеля. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте на 4 часа.
- Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто и скатайте его в колбаску.
- Разрежьте колбаску на 9 равных частей. С помощью ножа сформируйте сырники.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте сырники на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Лимонные сырники прекрасно держат форму.Они очень нежные и творожные. Если сделать заготовку вечером, то с утра можно приготовить быстрый и вкусный завтрак. Особенно обрадуются дети. Сладкие сырники куда лучше надоевшей овсянки. Так что смело делитесь рецептом с друзьями!
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