Ресторанная классика в домашних условиях! Топ рецептов салата «Цезарь»

Даже если вы не профессиональный кулинар, вы вполне можете приготовить на своей кухне изысканный и вкусный «Цезарь». Мы собрали для вас 7 разных рецептов, повторить которые сможет даже новичок. Выбирайте!

С курицей

Пожалуй, самая популярная основа – курица. Это салатик с легкой заправкой, который прекрасно подойдет для обеда или ужина.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.;

Помидор – 1 шт.;

Яйцо – 2 шт.;

Сыр – 50 грамм;

Листья салата – 1 пучок;

Хлеб – 2 ломтика;

Соль, специи, чеснок – по вкусу;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Сок лимона – 1 ч. л.;

Горчица – 1/3 ч. л.

Куриное филе вымойте и отварите или запеките до готовности. 1 яйцо отварите вкрутую. Хлеб нарежьте небольшими кубиками. Выложите на сковороду или противень и подсушите. Добавьте щепотку соли и пропущенный через пресс чеснок. Через пару минут снимите и остудите. Для приготовления соуса соедините свежий и отварной желток и сок лимона. Взбейте до однородности. Добавьте соль, перец по вкусу, влейте растительное масло и снова взбейте. На тарелку для подачи выложите вымытые и обсушенные листья салата, распределите курицу, нарезанную ломтиками, и помидоры. Полейте салат соусом, присыпьте тертым сыром и дополните сухариками.

С индейкой

В качестве альтернативы курице можно использовать индейку. Чтобы сэкономить время, можете взять магазинный соус «Цезарь».

Понадобится:

Филе индейки – 200 грамм;

Листья салата – 1 пучок;

Помидоры черри – 3 шт.;

Яйцо – 1 шт.;

Хлеб – 1-2 ломтика;

Сыр – 50 грамм;

Растительное масло – 1 ч. л.;

Соль и специи – по вкусу;

Соус «Цезарь» - 2-3 ст. л.

Филе индейки вымойте, обсушите и нарежьте небольшими ломтиками. На сковороде разогрейте растительное масло и выложите индейку. Добавьте соль и специи по вкусу, жарьте на среднем огне до готовности. На отдельно сковороде подсушите нарезанный кубиками хлеб. Яйцо отварите вкрутую. Помидоры нарежьте половинками, яйцо – четвертинками, а сыр – тонкими ломтиками. На тарелку для подачи выложите листья салата, предварительно вымыв их и обсушив. Распределите индейку, помидоры, яйцо и сыр. Дополните салат соусом и сухариками.

ПП «Цезарь»

Если вы придерживаетесь правильного питания, не стоит отказываться от любимого салата. Достаточно только слегка его адаптировать.

Понадобится:

Куриное филе – 1 шт.;

Листья салата – 1 пучок;

Яйцо – 1 шт.;

Помидоры черри – 3-4 шт.;

Сыр (45% жирности) – 30 грамм;

Соль, перец и натуральный йогурт – по вкусу.

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, яйцо – вкрутую. Вымойте и нарежьте половинками помидоры. На тарелку для подачи выложите листья салата. Распределите нарезанную ломтиками курицу, яйцо, помидоры. Добавьте ломтики сыра. Посолите, поперчите по вкусу и полейте натуральным йогуртом. Все, салат готов к подаче.

С кальмарами

Кроме птицы прекрасной основой для «Цезаря» могут стать морепродукты. С маринованными кальмарами можно сделать быстрый и вкусный салат.

Нам потребуется:

Маринованные кальмары – 150 грамм;

Листья салата – 1 пучок;

Помидоры черри – 2 шт.;

Батон или хлеб – 1 ломтик;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль, перец, специи – по вкусу.

Батон нарежьте небольшими кубиками и подсушите на сковороде. Посолите, дополните любимыми специями и сбрызните чуточкой масла. Листья салата вымойте, обсушите и выложите на тарелку для подачи. Добавьте нарезанные помидоры, маринованные кальмары и сухарики. Сбрызните немного маслом и подавайте салат к столу.

С крабовыми палочками

Еще один быстрый вариант перекуса – «Цезарь» с крабовыми палочками.

Ингредиенты:

Микс-салат – 100 грамм;

Крабовые палочки – 100 грамм;

Помидоры черри – 3-4 шт.;

Яйцо – 1 шт.;

Хлеб или батон – 1-2 ломтика;

Соус «Цезарь» - 2-3 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Яйцо отварите вкрутую, остудите и очистите. Микс вымойте, обсушите и соедините с 1 ложкой соуса. Аккуратно перемешайте и выложите на тарелку для подачи. Нарежьте четвертинками яйцо и помидоры, крабовые палочки – небольшими ломтиками. Хлеб или батон нарежьте кубиками и подсушите на сковороде или в духовке. Выложите яйца, крабовые палочки и помидоры на тарелку, дополните специями, солью по при желании и соусом. Сверху выложите сухарики и подавайте к столу.

С тунцом

Если вы любите рыбные варианты «Цезаря» попробуйте вариант с консервированным тунцом.

Нам потребуется:

Листья салата – 1 пучок;

Консервированный тунец – 1 банка;

Помидоры – 1-2 шт.;

Сыр – 100 грамм;

Хлеб или батон – 2 ломтика;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Сок лимона – 1 ч. л.;

Соль и специи – по вкусу.

На сковороде разогрейте растительное масло. Нарежьте кубиками батон или хлеб, выложите на сковороду и обжарьте. Посолите, по вкусу дополните специями. В глубоком салатнике соедините вымытые и обсушенные листья салата, тунец, нарезанные ломтиками помидоры, тертый сыр и сухарики. Добавьте растительное масло, сок лимона, соль и специи по вкусу. Перемешайте аккуратно и подавайте.

Постный

Приготовить «Цезарь» можно и без мяса или рыбы. Нравится такая идея? Тогда запоминайте рецепт.

Нам понадобится:

Батон – 3-4 ломтика;

Помидоры черри – 10 шт.;

Салат Айсберг – 1/2 шт.;

Тофу – 150 грамм;

Постный майонез – 50 грамм;

Горчица – ½ ч. л.;

Сок лимона – ½ ч. л.;

Растительное масло – 2 ч. л.;

Соль и специи – по вкусу;

Орехи – 20 грамм;

Соевый соус – 20 грамм.

Тофу нарежьте пластинками, полейте соевым соусом и обжарьте на сковороде до румяности. Отдельно обжарьте нарезанный кубиками батон. Орехи измельчите в крошку. Для приготовления соуса соедините майонез, горчицу, сок лимона и щепотку соли, взбейте до однородности. Нарежьте половинками помидоры, порвите руками салат. На тарелку для подачи выложите листья и полейте немного соусом. Распределите тофу, помидоры и сухарики. Присыпьте толчеными орехами, по вкусу добавьте соль и специи и полейте оставшимся соусом.

Экспериментируйте с ингредиентами и соусом, чтобы каждый раз радовать себя и близких идеальным ресторанным салатом. Приятного аппетита!