Кундюбки. Русская кухня

Кундюки

Замечательное блюдо русской кухни из детства.

Как-то всплыло в памяти это смешное слово из прабабушкиного лексикона - кундюбки. Вспомнилась бабушкина кухня, непередаваемый грибной аромат!

Приготовила, приступила к описанию рецепта, и думаю – слово «кундюбки» смешное какое-то, прабабушкино. А название блюду надо! Полезла в «этивашиинтернеты» и ахнула! А ведь есть такое блюдо! И действительно Кундюбки или Кундюмы.

Это старинное русское блюдо, описание есть и у Похлебкина и у Левшина.

И у моей прабабушки))

В этом году с грибами у нас напряженка, но у меня есть вот такая заначка)))Сушеные опята.

А вообще, конечно лучше взять белые грибы, позапашистие они будут

Грибы промыла, замочила на часок, и поставила вариться до мягкости на малом огне.

Не солю

Как сварились, бульон слила, грибы отжала

Бульон делаю крепким, примерно на 80-100 грамм грибов 1 литр воды налила.

Порезала лук, порезала грибы и обжарила на масле

Вот тут и посолила

Сварила гречку

Можно, говорят рис, но мне гречка вкуснее. Можно конечно ее и не добавлять, но тогда грибной вкус будет очень сильным, оттенять его нечем

Перемешиваю начинку

Можно туда же добавить вареное яйцо мелко порубленное. Я не стала.

Пробую на соль)))

Дальше тесто

Тесто делаю простое, заварное с маслом

Мука – 300 грамм

Вода кипяток – 120-150 мл

Масло подсолнечное – 3-4 ст.

ложкиСоль

Замешиваю упругое тесто. Да, горячо))) но оно того стоит!

Что дает заваривание муки? Мука клейстеризуется и осахаривается, это улучшает вкус теста, и дает упругость

Масло же дает стойкость тесту. Тепловая обработка тут достаточно большая

Тесто раскатываю и режу на квадраты

Леплю вот такие вот ушки

Выкладываю их на противень и ставлю в разогретую до 180-200 градусов духовку минут на 10-15

Запеканием, я как бы убираю лишнюю влагу из теста, что бы оно не размокло в бульоне и не превратилось в кляр.

Ориентируюсь по кончикам, что бы они подзагорели немного.

Возвращаюсь к слитому грибному отвару.

Добавляю в него соль, несколько горошин перца, пару зубчиков чеснока и лаврушку.

Закипячиваю.

Пельмешки складываю в горшочек

Заливаю бульоном

Ставлю в духовку на 170-190 градусов, минут на 30-35

Достаю

Можно есть из горшочка, можно выложить в тарелку

Я выложила в тарелку, а к бульону из горшочка добавила сметану

И полила уже в тарелке

Вот и готово!