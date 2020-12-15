БУДЕТ ВКУСНО!

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Кундюбки. Русская кухня

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Кундюки
Замечательное блюдо русской кухни из детства.
Как-то всплыло в памяти это смешное слово из прабабушкиного лексикона - кундюбки. Вспомнилась бабушкина кухня, непередаваемый грибной аромат!

Приготовила, приступила к описанию рецепта, и думаю – слово «кундюбки» смешное какое-то, прабабушкино. А название блюду надо! Полезла в «этивашиинтернеты» и ахнула! А ведь есть такое блюдо! И действительно Кундюбки или Кундюмы.
Это старинное русское блюдо, описание есть и у Похлебкина и у Левшина.
И у моей прабабушки))

Кундюбки. Русская кухня

В этом году с грибами у нас напряженка, но у меня есть вот такая заначка)))Сушеные опята.
А вообще, конечно лучше взять белые грибы, позапашистие они будут

Кундюбки. Русская кухня

Грибы промыла, замочила на часок, и поставила вариться до мягкости на малом огне.
Не солю

Кундюбки. Русская кухня

Как сварились, бульон слила, грибы отжала
Бульон делаю крепким, примерно на 80-100 грамм грибов 1 литр воды налила.

Кундюбки. Русская кухня

Порезала лук, порезала грибы и обжарила на масле
Вот тут и посолила

Кундюбки. Русская кухня

Сварила гречку
Можно, говорят рис, но мне гречка вкуснее. Можно конечно ее и не добавлять, но тогда грибной вкус будет очень сильным, оттенять его нечем

Кундюбки. Русская кухня

Перемешиваю начинку
Можно туда же добавить вареное яйцо мелко порубленное. Я не стала.
Пробую на соль)))

Кундюбки. Русская кухня

Дальше тесто
Тесто делаю простое, заварное с маслом
Мука – 300 грамм
Вода кипяток – 120-150 мл
Масло подсолнечное – 3-4 ст.

ложки
Соль

Кундюбки. Русская кухня

Замешиваю упругое тесто. Да, горячо))) но оно того стоит!
Что дает заваривание муки? Мука клейстеризуется и осахаривается, это улучшает вкус теста, и дает упругость
Масло же дает стойкость тесту. Тепловая обработка тут достаточно большая

Кундюбки. Русская кухня

Тесто раскатываю и режу на квадраты

Кундюбки. Русская кухня

Леплю вот такие вот ушки

Кундюбки. Русская кухня

Выкладываю их на противень и ставлю в разогретую до 180-200 градусов духовку минут на 10-15
Запеканием, я как бы убираю лишнюю влагу из теста, что бы оно не размокло в бульоне и не превратилось в кляр.

Кундюбки. Русская кухня

Ориентируюсь по кончикам, что бы они подзагорели немного.

Кундюбки. Русская кухня

Возвращаюсь к слитому грибному отвару.
Добавляю в него соль, несколько горошин перца, пару зубчиков чеснока и лаврушку.
Закипячиваю.

Кундюбки. Русская кухня

Пельмешки складываю в горшочек
Заливаю бульоном
Ставлю в духовку на 170-190 градусов, минут на 30-35

Кундюбки. Русская кухня

Достаю

Кундюбки. Русская кухня

Можно есть из горшочка, можно выложить в тарелку

Кундюбки. Русская кухня

Я выложила в тарелку, а к бульону из горшочка добавила сметану

Кундюбки. Русская кухня

И полила уже в тарелке

Кундюбки. Русская кухня

Вот и готово!

Кундюбки. Русская кухня

 

 

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