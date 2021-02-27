Как заставить семью есть брокколи: 5 рецептов с зеленым овощем

Февраль близится к финалу, а до весны - рукой подать. И в преддверии марта так хочется разнообразия, что невольно начинаешь заглядываться на то, что вряд ли бы ел зимой. Исключением не стали те самые невкусные брокколи, которые большинство обходит стороной. А зря. Ведь главное знать, как и что из них приготовить, да так, чтобы с удовольствием ели муж и даже дети, вечно кричащие при виде овощей «Не хочу и не буду!»
1. Гороховый суп с брокколи
Гороховый суп с брокколи.
Гороховый суп может стать горазда вкуснее, если его приготовить с добавлением брокколи, чесноком, пряными травами и щепоткой паприки.
Ингредиенты:
• Горох - 0,5 стакана;
• Брокколи - 200 г;
• Картошка крупная - 1 шт;
• Перец болгарский красный или жёлтый - 1 шт;
• Чеснок - 3 зубка;
• Паприка - 0,5 ч.л;
• Смесь сушёных трав - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка и зелёный лук - 6-8 стебельков.
• Масло подсолнечное.
Суп из брокколи и гороха.
Способ приготовления:
• Горох вымыть под проточной холодной водой;
• Затем залить тёплой и оставить на 20-30 минут;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Отправить в кастрюлю с водой;
• Довести до кипения;
• Добавить соль и пряные травы;
• После высыпать горох;
• Ещё раз довести до кипения;
• Затем уменьшить огонь;
• Готовить под крышкой;
• Перец вымыть;
• Удалить семена;
• Мякоть нарезать кубиком или соломкой;
• Брокколи вымыть;
• Разобрать на соцветия;
• Отправить на разогретую сковороду;
• Обжарить на подсолнечном масле 5-7 минут;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок и паприку;
• Перемешать;
• Готовить ещё 2-3 минуты;
• Овощную смесь переложить в кастрюлю к гороху с картошкой;
• Аккуратно перемешать;
• При необходимости подсолить;
• Петрушку и зелёный лук вымыть;
• Мелко нарезать и за 5-7 минут до готовности супа добавить в кастрюлю;
• Подавать с сухариками, гренками, тостами или свежим хлебом.
2. Котлетки
Котлеты из брокколи.
Рецептов котлет существует огромное количество: от классических до ресторанных вариантов мирового уровня. Но сегодня выбор пал на котлетки из брокколи с добавлением сыра.
Ингредиенты:
• Брокколи - 0,5 кг;
• Лук белый - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Сыр твёрдых сортов - 150 г;
• Сухари для панировки - 1 пачка;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Смесь сушёных трав - по вкусу.
Овощные котлетки из брокколи.
Способ приготовления:
• Брокколи хорошенько вымыть под проточной водой;
• Разобрать на соцветия;
• После отварить в слегка подсоленной воде (примерно 5-6 минут);
• Затем откинуть на дуршлаг и обдать ледяной водой;
• Соцветия порубить ножом и пропустить через мясорубку или перебить блендером;
• Получившуюся смесь переложить в миску, добавить яйца, соль, перец, травы, мелко рубленный лук и натёртый на крупную тёрку сыр;
• Все хорошенько перемешать и вымесить;
• Из получившейся массы сформировать небольшие котлеты;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут или до образования золотистой корочки.
3. Салат
Витаминный салат.
Витаминный салат – так можно сказать об этом блюде, объединившим в себе много полезных ингредиентов, сдобренных приятной кислинкой лаймового сока с парой капель оливкового масла.
Ингредиенты:
• Брокколи - 0,5 кг;
• Огурцы крупные длинные - 2 шт;
• Авокадо - 1 шт;
• Лук фиолетовый маленький или лук-шалот - 1-2 шт;
• Кинза свежая или петрушка - 1 пучок;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Лайм - 1 шт;
• Масло оливковое.
Салат из брокколи с авокадо.
Способ приготовления:
• Брокколи вымыть;
• Разобрать на соцветия;
• Отварить в слегка подсоленной воде (примерно 5-7 минут);
• Откинуть на дуршлаг и остудить ледяной водой;
• В миске смешать измельчённый лук, мелкорубленную петрушку или кинзу с солью, перцем, оливковым маслом и соком лайма;
• Огурцы и авокадо нарезать кубиком или соломкой;
• Переложить в глубокую миску;
• Добавить соцветия брокколи;
• Заправить получившейся смесью из зелени с лаймовым соком;
• При необходимости досолить.
4. Спагетти
Спагетти с брокколи.
Спагетти с брокколи – блюдо для всей семьи, которое запросто можно приготовить и подать как на завтрак, так и на ужин.
Ингредиенты:
• Брокколи - 400 г;
• Спагетти твёрдых сортов - 300 г;
• Масло сливочное - 6 ч.л;
• Сыр твёрдых сортов - 100 г;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Петрушка свежая - для украшения.
Паста с брокколи.
Способ приготовления:
• Спагетти отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Брокколи вымыть;
• Разобрать на соцветия;
• Отварить 5-6 минут в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• После обжарить на сливочном масле 10-12 минут или до образования лёгкой золотистой корочки;
• При необходимости посолить и сдобрить перцем;
• В сковороду выложить спагетти;
• Аккуратно перемешать;
• Перед подачей щедро посыпать тёртым сыром и мелко рубленной петрушкой.
5. Пицца
Пицца с брокколи.
Не знаете, что приготовить и чем удивить семейство? Тогда рецепт полезной пиццы с брокколи и томатами под толстым слоем сыра – то, что заставит облизать пальчики от одного лишь вида и запаха.
Ингредиенты:
• Брокколи - 0,5 кг;
• Лук-шалот - 1 шт;
• Помидоры коктейльные - 6-8 шт;
• Огурчики корнишоны - 3-4 шт. (или зелёные оливки без косточки - 6-10 шт);
• Сыр фета - 100 г;
• Сыр твёрдых сортов - 100 г;
• Основа для пиццы большая - 1 шт;
• Соль и перец - по вкусу;
• Масло оливковое.
Овощная пицца.
Способ приготовления:
• Брокколи вымыть и разобрать на соцветия;
• Отварить в слегка подсоленной воде не более 5 минут;
• Откинуть на дуршлаг и обдать ледяной водой;
• Помидоры вымыть;
• Разрезать на четыре дольки;
• Огурчики или оливки нарезать кольцами средней толщины;
• Фету нарезать небольшими кубиками;
• Все ингредиенты аккуратно выложить на заготовку для пиццы;
• При необходимости посолить и поперчить;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Посыпать тёртым сыром;
• И ещё раз слегка сбрызнуть оливковым маслом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут;
• Перед подачей порционно нарезать.
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