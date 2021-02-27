Как заставить семью есть брокколи: 5 рецептов с зеленым овощем

Февраль близится к финалу, а до весны - рукой подать. И в преддверии марта так хочется разнообразия, что невольно начинаешь заглядываться на то, что вряд ли бы ел зимой. Исключением не стали те самые невкусные брокколи, которые большинство обходит стороной. А зря. Ведь главное знать, как и что из них приготовить, да так, чтобы с удовольствием ели муж и даже дети, вечно кричащие при виде овощей «Не хочу и не буду!»

1. Гороховый суп с брокколи

Гороховый суп с брокколи.

Гороховый суп может стать горазда вкуснее, если его приготовить с добавлением брокколи, чесноком, пряными травами и щепоткой паприки.

Ингредиенты:

• Горох - 0,5 стакана;

• Брокколи - 200 г;

• Картошка крупная - 1 шт;

• Перец болгарский красный или жёлтый - 1 шт;

• Чеснок - 3 зубка;

• Паприка - 0,5 ч.л;

• Смесь сушёных трав - 1 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Петрушка и зелёный лук - 6-8 стебельков.

• Масло подсолнечное.

Суп из брокколи и гороха.

Способ приготовления:

• Горох вымыть под проточной холодной водой;

• Затем залить тёплой и оставить на 20-30 минут;

• Картошку вымыть;

• Очистить;

• Нарезать небольшим кубиком или соломкой;

• Отправить в кастрюлю с водой;

• Довести до кипения;

• Добавить соль и пряные травы;

• После высыпать горох;

• Ещё раз довести до кипения;

• Затем уменьшить огонь;

• Готовить под крышкой;

• Перец вымыть;

• Удалить семена;

• Мякоть нарезать кубиком или соломкой;

• Брокколи вымыть;

• Разобрать на соцветия;

• Отправить на разогретую сковороду;

• Обжарить на подсолнечном масле 5-7 минут;

• Добавить пропущенный через пресс чеснок и паприку;

• Перемешать;

• Готовить ещё 2-3 минуты;

• Овощную смесь переложить в кастрюлю к гороху с картошкой;

• Аккуратно перемешать;

• При необходимости подсолить;

• Петрушку и зелёный лук вымыть;

• Мелко нарезать и за 5-7 минут до готовности супа добавить в кастрюлю;

• Подавать с сухариками, гренками, тостами или свежим хлебом.

2. Котлетки

Котлеты из брокколи.

Рецептов котлет существует огромное количество: от классических до ресторанных вариантов мирового уровня. Но сегодня выбор пал на котлетки из брокколи с добавлением сыра.

Ингредиенты:

• Брокколи - 0,5 кг;

• Лук белый - 1 шт;

• Яйца - 1 шт;

• Сыр твёрдых сортов - 150 г;

• Сухари для панировки - 1 пачка;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Смесь сушёных трав - по вкусу.

Овощные котлетки из брокколи.

Способ приготовления:

• Брокколи хорошенько вымыть под проточной водой;

• Разобрать на соцветия;

• После отварить в слегка подсоленной воде (примерно 5-6 минут);

• Затем откинуть на дуршлаг и обдать ледяной водой;

• Соцветия порубить ножом и пропустить через мясорубку или перебить блендером;

• Получившуюся смесь переложить в миску, добавить яйца, соль, перец, травы, мелко рубленный лук и натёртый на крупную тёрку сыр;

• Все хорошенько перемешать и вымесить;

• Из получившейся массы сформировать небольшие котлеты;

• Выложить на противень, застеленный пергаментом;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут или до образования золотистой корочки.

3. Салат

Витаминный салат.

Витаминный салат – так можно сказать об этом блюде, объединившим в себе много полезных ингредиентов, сдобренных приятной кислинкой лаймового сока с парой капель оливкового масла.

Ингредиенты:

• Брокколи - 0,5 кг;

• Огурцы крупные длинные - 2 шт;

• Авокадо - 1 шт;

• Лук фиолетовый маленький или лук-шалот - 1-2 шт;

• Кинза свежая или петрушка - 1 пучок;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Лайм - 1 шт;

• Масло оливковое.

Салат из брокколи с авокадо.

Способ приготовления:

• Брокколи вымыть;

• Разобрать на соцветия;

• Отварить в слегка подсоленной воде (примерно 5-7 минут);

• Откинуть на дуршлаг и остудить ледяной водой;

• В миске смешать измельчённый лук, мелкорубленную петрушку или кинзу с солью, перцем, оливковым маслом и соком лайма;

• Огурцы и авокадо нарезать кубиком или соломкой;

• Переложить в глубокую миску;

• Добавить соцветия брокколи;

• Заправить получившейся смесью из зелени с лаймовым соком;

• При необходимости досолить.

4. Спагетти

Спагетти с брокколи.

Спагетти с брокколи – блюдо для всей семьи, которое запросто можно приготовить и подать как на завтрак, так и на ужин.

Ингредиенты:

• Брокколи - 400 г;

• Спагетти твёрдых сортов - 300 г;

• Масло сливочное - 6 ч.л;

• Сыр твёрдых сортов - 100 г;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Петрушка свежая - для украшения.

Паста с брокколи.

Способ приготовления:

• Спагетти отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;

• Откинуть на дуршлаг;

• Брокколи вымыть;

• Разобрать на соцветия;

• Отварить 5-6 минут в слегка подсоленной воде;

• Откинуть на дуршлаг и остудить;

• После обжарить на сливочном масле 10-12 минут или до образования лёгкой золотистой корочки;

• При необходимости посолить и сдобрить перцем;

• В сковороду выложить спагетти;

• Аккуратно перемешать;

• Перед подачей щедро посыпать тёртым сыром и мелко рубленной петрушкой.

5. Пицца

Пицца с брокколи.

Не знаете, что приготовить и чем удивить семейство? Тогда рецепт полезной пиццы с брокколи и томатами под толстым слоем сыра – то, что заставит облизать пальчики от одного лишь вида и запаха.

Ингредиенты:

• Брокколи - 0,5 кг;

• Лук-шалот - 1 шт;

• Помидоры коктейльные - 6-8 шт;

• Огурчики корнишоны - 3-4 шт. (или зелёные оливки без косточки - 6-10 шт);

• Сыр фета - 100 г;

• Сыр твёрдых сортов - 100 г;

• Основа для пиццы большая - 1 шт;

• Соль и перец - по вкусу;

• Масло оливковое.

Овощная пицца.

Способ приготовления:

• Брокколи вымыть и разобрать на соцветия;

• Отварить в слегка подсоленной воде не более 5 минут;

• Откинуть на дуршлаг и обдать ледяной водой;

• Помидоры вымыть;

• Разрезать на четыре дольки;

• Огурчики или оливки нарезать кольцами средней толщины;

• Фету нарезать небольшими кубиками;

• Все ингредиенты аккуратно выложить на заготовку для пиццы;

• При необходимости посолить и поперчить;

• Сбрызнуть оливковым маслом;

• Посыпать тёртым сыром;

• И ещё раз слегка сбрызнуть оливковым маслом;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут;

• Перед подачей порционно нарезать.