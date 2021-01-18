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Самый вкусный морковный торт

Самый вкусный морковный торт

Улучшенный рецепт морковного торта 

Это по-настоящему зимний торт, согревающий своей сладостью - в его составе цедра апельсина, изюм, грецкие орехи и деликатная нотка корицы. В новой версии рецепта еще больше сливочного крема, маскарпоне и взбитых сливок, что делает торт максимально сочным и тающим во рту. 

Количество ингредиентов, указанное в рецепте, хватит для изготовления торта на большую, даже огромную компанию. Поэтому если у вас нет в планах накормить толпу людей, то смело делите продукты на два.

Мне нравится этот рецепт не только бомбическим вкусом, а еще и тем, что он очень прост в приготовлении. Поэтому если выпечка это не ваш конек, то мой морковный торт вы сделаете без труда. Но приготовьтесь тереть морковь! Это, пожалуй, самое тяжелое во всей этой истории.   

Ингредиенты

Для коржей
Морковь 800 гр.
Сахар 500 гр.
Яйцо 10 шт.
Растительное масло 650 гр.
Мука 700 гр.
Соль 10 гр.
Разрыхлитель 20 гр.
Корица 24 гр.
Грецкий орех 100 гр.
Изюм 100 гр.
Для крема
Творожный сыр 550 гр.
Маскарпоне 550 гр.
Сливки 33-35% 400- 600 гр. (по вкусу)
Сахарная пудра 100 гр.
Апельсиновая цедра 1 шт. апельсина

 

Как готовить

1

Натрите морковь на мелкой терке.

Соедините все ингредиенты: натертую морковь, сахар, масло, яйца, соль, корицу, измельченные орехи (можно просто руками), изюм. Перемешайте и добавьте просеянную с разрыхлителем муку. Снова размешайте.

2

Застелите противень бумагой для выпечки. Положите одну пятую часть теста (отступая от краев бумаги по горизонтали примерно 7 см) и разровняйте тесто лопаткой. Выпекайте при температуре 180 градусах в разогретой духовке15 минут. Также приготовьте другие 4 коржа. Советую каждый раз использовать новую бумагу для выпечки, а другую вместе с коржом аккуратно перенести с противня для остывания (чтобы не сломать).

3

Для крема натрите цедру апельсина. Взбейте охлажденные сливки. В миксере соедините маскарпоне, творожный сыр, цедру и сахарную пудру. Затем добавьте вбитые сливки. Перемешайте до однородного состояния.

4

По желанию (для красоты) выровняйте коржи и нанесите на каждый корж крем. Для удобства можно переложить крем в кондитерский мешок, так вы сможете нанести крем более красивым способом))) и рассчитать примерно ровное количество, чтобы каждому слою хватило. Положите в холод на несколько часов. Да, и еще добавлю, на следующий день, торт становиться еще вкуснее.

Самый вкусный морковный торт

5

Для глазированной моркови необходимо: 200 гр. мелкой моркови; 1 ч.л. соли; 70 гр. сахара; 50 гр. сливочного масла. Обрежьте ботву, оставив хвостики длиной 2,5 см. Положите морковь в кастрюлю и залейте холодной водой (так, чтобы она прикрывала). Добавьте соль, сахар и масло, доведите до кипения и варите минут 7 на сильном огне. Вода выпарится, а на дне останется глазурь. Обваляйте морковь этой глазури, выньте из кастрюли и дайте остыть. Украсьте торт глазированной морковью.

Самый вкусный морковный торт

 

 

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