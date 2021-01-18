Самый вкусный морковный торт

Улучшенный рецепт морковного торта
Это по-настоящему зимний торт, согревающий своей сладостью - в его составе цедра апельсина, изюм, грецкие орехи и деликатная нотка корицы. В новой версии рецепта еще больше сливочного крема, маскарпоне и взбитых сливок, что делает торт максимально сочным и тающим во рту.
Количество ингредиентов, указанное в рецепте, хватит для изготовления торта на большую, даже огромную компанию. Поэтому если у вас нет в планах накормить толпу людей, то смело делите продукты на два.
Мне нравится этот рецепт не только бомбическим вкусом, а еще и тем, что он очень прост в приготовлении. Поэтому если выпечка это не ваш конек, то мой морковный торт вы сделаете без труда. Но приготовьтесь тереть морковь! Это, пожалуй, самое тяжелое во всей этой истории.
Ингредиенты
|Для коржей
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|Морковь
|800 гр.
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|Сахар
|500 гр.
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|Яйцо
|10 шт.
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|Растительное масло
|650 гр.
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|Мука
|700 гр.
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|Соль
|10 гр.
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|Разрыхлитель
|20 гр.
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|Корица
|24 гр.
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|Грецкий орех
|100 гр.
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|Изюм
|100 гр.
|Для крема
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|Творожный сыр
|550 гр.
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|Маскарпоне
|550 гр.
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|Сливки 33-35%
|400- 600 гр. (по вкусу)
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|Сахарная пудра
|100 гр.
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|Апельсиновая цедра
|1 шт. апельсина
Как готовить
1
Натрите морковь на мелкой терке.Соедините все ингредиенты: натертую морковь, сахар, масло, яйца, соль, корицу, измельченные орехи (можно просто руками), изюм. Перемешайте и добавьте просеянную с разрыхлителем муку. Снова размешайте.
2
Застелите противень бумагой для выпечки. Положите одну пятую часть теста (отступая от краев бумаги по горизонтали примерно 7 см) и разровняйте тесто лопаткой. Выпекайте при температуре 180 градусах в разогретой духовке15 минут. Также приготовьте другие 4 коржа. Советую каждый раз использовать новую бумагу для выпечки, а другую вместе с коржом аккуратно перенести с противня для остывания (чтобы не сломать).
3
Для крема натрите цедру апельсина. Взбейте охлажденные сливки. В миксере соедините маскарпоне, творожный сыр, цедру и сахарную пудру. Затем добавьте вбитые сливки. Перемешайте до однородного состояния.
4
По желанию (для красоты) выровняйте коржи и нанесите на каждый корж крем. Для удобства можно переложить крем в кондитерский мешок, так вы сможете нанести крем более красивым способом))) и рассчитать примерно ровное количество, чтобы каждому слою хватило. Положите в холод на несколько часов. Да, и еще добавлю, на следующий день, торт становиться еще вкуснее.
5
Для глазированной моркови необходимо: 200 гр. мелкой моркови; 1 ч.л. соли; 70 гр. сахара; 50 гр. сливочного масла. Обрежьте ботву, оставив хвостики длиной 2,5 см. Положите морковь в кастрюлю и залейте холодной водой (так, чтобы она прикрывала). Добавьте соль, сахар и масло, доведите до кипения и варите минут 7 на сильном огне. Вода выпарится, а на дне останется глазурь. Обваляйте морковь этой глазури, выньте из кастрюли и дайте остыть. Украсьте торт глазированной морковью.
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