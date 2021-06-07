БУДЕТ ВКУСНО!

130 064 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Ой спасибушки ! Все делала как и вы , но не замачивала в воде перед варкой . Теперь поняла причину легкой горчинки и ...Научилась варить ...
  • Марина бОБРОВСКИХ
    Вот такой ответ, но я с Вами солидарна, все это чушь!!! Отличие кексов от маффинов и капкейком в том, что они взбиваю...Пять десертов из ...
  • Марина бОБРОВСКИХ
    Я нашла это печь называется Томилка, там их три конфигурации. Это интересно, конечно но опять таки угли надо довести ...Теперь на природу...

Научилась варить речных раков вкуснее камчатских крабов. Видео

304

Раки - настоящий деликатес средней полосы России. Раки у нас стоят дороже креветок.

А потому, если их неправильно приготовить, то будет очень и очень жаль потраченных денег и времени.

Даже если раки были пойманы собственноручно, будет еще обиднее, если их отварить неправильно.

А потому расскажу, пошагово, как вкусно и правильно сварить этот речной деликатес, достойный царского стола.

Варить раков нужно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО живых и активных. В ином случае есть риск получить отравление, так как эти членистоногие очень быстро портятся.

Шаг 1

Очень важно, чтобы раки очистили содержимое своих кишечников. А потому спешить кидать раков в кипяток не советую.

Нужно живых раков сначала на час запустить в холодную воду и оставить там на час - полтора.

За это время раки избавятся от неприятного содержимого и можно будет приступать к дальнейшему приготовлению.

Шаг 2

Раков нужно очистить от песка и любых других загрязнений. Для этого рекомендую вымыть каждого из них щеткой снаружи. пузико в том числе.

Остерегайтесь их клешней, работайте в перчатках.

Шаг 3

Самые вкусные раки получаются, если готовить их на открытом огне. Но в кастрюле на плите тоже можно.

Объемную кастрюлю или казан нужно наполнить водой и поставить на плиту и дождаться пока она закипит.

Научилась варить речных раков вкуснее камчатских крабов. Видео

Дальнейшее приготовление можно посмотреть в моем видеоролике, который я специально сняла:

Шаг 4

В кипящую воду добавить:

  • Соль - по вкусу, но рекомендую солить немного больше, чем нужно;
  • Горошины черного перца - 10 - 15 штук;
  • Лавровый лист - 3 - 5 штук;
  • Чеснок - несколько зубчиков, которые перед этим придавить тыльной стороной ножа;
  • Семена укропа - очень важный ингредиент, который придает основную нотку аромата готовым ракам;
  • Свежий укроп - пучок.

Шаг 5

Дать воде со специями снова закипеть, так как раков нужно класть всегда в кипящую воду.

Научилась варить речных раков вкуснее камчатских крабов. Видео

Раков варят в зависимости от их размеров:

  • Маленькие - 10 минут;
  • Среднего размера - 15 минут;
  • Крупные - 20 минут.

Каждый рак должен стать ярко оранжевого цвета, только после этого можно говорить о том, что раки готовы!

Научилась варить речных раков вкуснее камчатских крабов. Видео

Ну и неизменный напиток к вареным ракам, естественно бокал холодного пива!

Раки по этому рецепту получаются вкуснее камчатских крабов!

Не верите? Убедитесь сами!

Приятного аппетита!

 

 

Ссылка на первоисточник
Закуски
11
Обсудить

Картина дня

наверх