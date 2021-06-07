Научилась варить речных раков вкуснее камчатских крабов. Видео

Раки - настоящий деликатес средней полосы России. Раки у нас стоят дороже креветок.

А потому, если их неправильно приготовить, то будет очень и очень жаль потраченных денег и времени.

Даже если раки были пойманы собственноручно, будет еще обиднее, если их отварить неправильно.

А потому расскажу, пошагово, как вкусно и правильно сварить этот речной деликатес, достойный царского стола.

Варить раков нужно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО живых и активных. В ином случае есть риск получить отравление, так как эти членистоногие очень быстро портятся.

Шаг 1

Очень важно, чтобы раки очистили содержимое своих кишечников. А потому спешить кидать раков в кипяток не советую.

Нужно живых раков сначала на час запустить в холодную воду и оставить там на час - полтора.

За это время раки избавятся от неприятного содержимого и можно будет приступать к дальнейшему приготовлению.

Шаг 2

Раков нужно очистить от песка и любых других загрязнений. Для этого рекомендую вымыть каждого из них щеткой снаружи. пузико в том числе.

Остерегайтесь их клешней, работайте в перчатках.

Шаг 3

Самые вкусные раки получаются, если готовить их на открытом огне. Но в кастрюле на плите тоже можно.

Объемную кастрюлю или казан нужно наполнить водой и поставить на плиту и дождаться пока она закипит.

Дальнейшее приготовление можно посмотреть в моем видеоролике, который я специально сняла:

Шаг 4

В кипящую воду добавить:

Соль - по вкусу, но рекомендую солить немного больше, чем нужно;

Горошины черного перца - 10 - 15 штук;

Лавровый лист - 3 - 5 штук;

Чеснок - несколько зубчиков, которые перед этим придавить тыльной стороной ножа;

Семена укропа - очень важный ингредиент, который придает основную нотку аромата готовым ракам;

Свежий укроп - пучок.

Шаг 5

Дать воде со специями снова закипеть, так как раков нужно класть всегда в кипящую воду.

Раков варят в зависимости от их размеров:

Маленькие - 10 минут;

Среднего размера - 15 минут;

Крупные - 20 минут.

Каждый рак должен стать ярко оранжевого цвета, только после этого можно говорить о том, что раки готовы!

Ну и неизменный напиток к вареным ракам, естественно бокал холодного пива!

Раки по этому рецепту получаются вкуснее камчатских крабов!

Не верите? Убедитесь сами!

Приятного аппетита!