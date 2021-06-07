Научилась варить речных раков вкуснее камчатских крабов. Видео

Раки - настоящий деликатес средней полосы России. Раки у нас стоят дороже креветок.
А потому, если их неправильно приготовить, то будет очень и очень жаль потраченных денег и времени.
Даже если раки были пойманы собственноручно, будет еще обиднее, если их отварить неправильно.
А потому расскажу, пошагово, как вкусно и правильно сварить этот речной деликатес, достойный царского стола.
Варить раков нужно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО живых и активных. В ином случае есть риск получить отравление, так как эти членистоногие очень быстро портятся.
Шаг 1
Очень важно, чтобы раки очистили содержимое своих кишечников. А потому спешить кидать раков в кипяток не советую.
Нужно живых раков сначала на час запустить в холодную воду и оставить там на час - полтора.
За это время раки избавятся от неприятного содержимого и можно будет приступать к дальнейшему приготовлению.
Шаг 2
Раков нужно очистить от песка и любых других загрязнений. Для этого рекомендую вымыть каждого из них щеткой снаружи. пузико в том числе.
Остерегайтесь их клешней, работайте в перчатках.
Шаг 3
Самые вкусные раки получаются, если готовить их на открытом огне. Но в кастрюле на плите тоже можно.
Объемную кастрюлю или казан нужно наполнить водой и поставить на плиту и дождаться пока она закипит.
Дальнейшее приготовление можно посмотреть в моем видеоролике, который я специально сняла:
Шаг 4
В кипящую воду добавить:
- Соль - по вкусу, но рекомендую солить немного больше, чем нужно;
- Горошины черного перца - 10 - 15 штук;
- Лавровый лист - 3 - 5 штук;
- Чеснок - несколько зубчиков, которые перед этим придавить тыльной стороной ножа;
- Семена укропа - очень важный ингредиент, который придает основную нотку аромата готовым ракам;
- Свежий укроп - пучок.
Шаг 5
Дать воде со специями снова закипеть, так как раков нужно класть всегда в кипящую воду.
Раков варят в зависимости от их размеров:
- Маленькие - 10 минут;
- Среднего размера - 15 минут;
- Крупные - 20 минут.
Каждый рак должен стать ярко оранжевого цвета, только после этого можно говорить о том, что раки готовы!
Ну и неизменный напиток к вареным ракам, естественно бокал холодного пива!
Раки по этому рецепту получаются вкуснее камчатских крабов!
Не верите? Убедитесь сами!
Приятного аппетита!
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