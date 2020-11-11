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Маринованные вешенки (шампиньоны) за полчаса на праздничный стол

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ИНГРЕДИЕНТЫ

  • вешенки (в подготовленном виде) - 500 гр.
  • вода - 0,5 л.
  • соль - 1 ст.л. (20 гр. )
  • сахар - 1 ст.л. (20 гр. )
  • уксус (9 %) - 2 ст.л. (20 гр. )
  • лавровый лист - 2 - 3 шт.
  • душистый перец горошком - 5 шт.
  • чёрный перец горошком - 10 шт.
  • гвоздика - 2 бутончика
  • укроп - 0,5 пучка

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Обычно для маринования я отбираю небольшие грибы.

Из крупных грибов готовлю другие блюда, а небольшие, аккуратные вешенки разделяю на отдельные грибочки.

Основание у такого гриба, даже у молодого, обычно плотное, поэтому я его срезаю и затем использую в других рецептах, например, делаю грибную икру.

А вот такие подготовленные грибы моем и можно их мариновать.

Для этого выливаем в кастрюлю воду, добавляем, соль сахар и специи.

В качестве специй мне нравятся в этом маринаде чеснок, душистый перец горошком, черный перец горошком и гвоздика, буквально 2 - 3 бутончика, только для оттенка.

Ну, и лавровый лист, само собой, тоже кладём в маринад.

Даем маринаду закипеть и выкладываем грибы. Не переживайте, что не все грибы покрылись водой, через минуту-другую маринада будет более чем достаточно.

С момента закипания даём грибам прокипеть буквально 7-10 минут, для вешенок или шампиньонов этого вполне достаточно.

В самом конце добавляем уксус.

А ещё я обязательно добавляю немного укропа, он очень украшает вкус грибов.

Если нет свежего укропа можно добавить замороженный.

Можно сказать, что наши маринованные вешенки готовы. Им нужно только остыть.

ВИДЕО РЕЦЕПТ

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