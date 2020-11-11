Маринованные вешенки (шампиньоны) за полчаса на праздничный стол

ИНГРЕДИЕНТЫ
- вешенки (в подготовленном виде) - 500 гр.
- вода - 0,5 л.
- соль - 1 ст.л. (20 гр. )
- сахар - 1 ст.л. (20 гр. )
- уксус (9 %) - 2 ст.л. (20 гр. )
- лавровый лист - 2 - 3 шт.
- душистый перец горошком - 5 шт.
- чёрный перец горошком - 10 шт.
- гвоздика - 2 бутончика
- укроп - 0,5 пучка
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Обычно для маринования я отбираю небольшие грибы.
Из крупных грибов готовлю другие блюда, а небольшие, аккуратные вешенки разделяю на отдельные грибочки.
Основание у такого гриба, даже у молодого, обычно плотное, поэтому я его срезаю и затем использую в других рецептах, например, делаю грибную икру.
А вот такие подготовленные грибы моем и можно их мариновать.
Для этого выливаем в кастрюлю воду, добавляем, соль сахар и специи.
В качестве специй мне нравятся в этом маринаде чеснок, душистый перец горошком, черный перец горошком и гвоздика, буквально 2 - 3 бутончика, только для оттенка.
Ну, и лавровый лист, само собой, тоже кладём в маринад.
Даем маринаду закипеть и выкладываем грибы. Не переживайте, что не все грибы покрылись водой, через минуту-другую маринада будет более чем достаточно.
С момента закипания даём грибам прокипеть буквально 7-10 минут, для вешенок или шампиньонов этого вполне достаточно.
В самом конце добавляем уксус.
А ещё я обязательно добавляю немного укропа, он очень украшает вкус грибов.
Если нет свежего укропа можно добавить замороженный.
Можно сказать, что наши маринованные вешенки готовы. Им нужно только остыть.
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