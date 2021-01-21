Секрет в соусе: самые вкусные крылышки в духовке

Куриные крылышки — прекрасный продукт, ведь из них можно приготовить огромное разнообразие вкуснейших блюд. Если вы любите разные соусы, обязательно попробуйте приготовить крылышки по этому рецепту.

Для приготовления блюда понадобится:

куриные крылышки – 1 кг;

соевый соус – 3-4 ст.л. (по вкусу в зависимости от солености соевого соуса);

чеснок – 3 зубчика;

черный молотый перец – по вкусу

Чтобы приготовить соус, подготовьте следующие ингредиенты:

сливочное масло – 50 г;

томатная паста – 50 г;

сахар коричневый – 30 г;

соль – одна треть чайной ложки или по вкусу;

острый перец – по вкусу;

чеснок – 1 зубчик;

черный молотый перец – по вкусу.

Раздавите чеснок плоской стороной ножа и нарежьте его на довольно крупные кусочки.

Выложите крылышки в миску, добавьте кусочки чеснока, соевый соус, перец и хорошо перемешайте.

Накройте миску крышкой и оставьте крылышки мариноваться на столе от 30 минут до 2 часов. За это время несколько раз перемешайте содержимое миски.

Замаринованные крылышки выложите на противень и запекайте при 220 градусах 20-25 минут. Чеснок перед запеканием рекомендуется удалить, чтобы он не начал гореть в духовке.

Перед тем как достать крылышки из духовки, приготовьте соус.

Растопите сливочное масло, добавьте к нему сахар, томатную пасту, острый перец чили, измельченный зубчик чеснока, соль по вкусу и хорошо перемешайте все ингредиенты.

Соус нельзя доводить до кипения, иначе он расслоится. Готовые крылышки переложите в миску, залейте соусом, хорошо перемешайте и оставьте на 5-10 минут.

Вкус соуса не оставит никого равнодушным. Необычное сочетание сладкого, соленого и острого прекрасно дополнит вкус запечённых крылышек.

Подробный процесс приготовления крылышек в соусе можно посмотреть на видео: