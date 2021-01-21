Секрет в соусе: самые вкусные крылышки в духовке

Куриные крылышки — прекрасный продукт, ведь из них можно приготовить огромное разнообразие вкуснейших блюд. Если вы любите разные соусы, обязательно попробуйте приготовить крылышки по этому рецепту.
Для приготовления блюда понадобится:
- куриные крылышки – 1 кг;
- соевый соус – 3-4 ст.л. (по вкусу в зависимости от солености соевого соуса);
- чеснок – 3 зубчика;
- черный молотый перец – по вкусу
Чтобы приготовить соус, подготовьте следующие ингредиенты:
- сливочное масло – 50 г;
- томатная паста – 50 г;
- сахар коричневый – 30 г;
- соль – одна треть чайной ложки или по вкусу;
- острый перец – по вкусу;
- чеснок – 1 зубчик;
- черный молотый перец – по вкусу.
Раздавите чеснок плоской стороной ножа и нарежьте его на довольно крупные кусочки.
Выложите крылышки в миску, добавьте кусочки чеснока, соевый соус, перец и хорошо перемешайте.
Накройте миску крышкой и оставьте крылышки мариноваться на столе от 30 минут до 2 часов. За это время несколько раз перемешайте содержимое миски.
Замаринованные крылышки выложите на противень и запекайте при 220 градусах 20-25 минут. Чеснок перед запеканием рекомендуется удалить, чтобы он не начал гореть в духовке.
Перед тем как достать крылышки из духовки, приготовьте соус.
Растопите сливочное масло, добавьте к нему сахар, томатную пасту, острый перец чили, измельченный зубчик чеснока, соль по вкусу и хорошо перемешайте все ингредиенты.
Соус нельзя доводить до кипения, иначе он расслоится. Готовые крылышки переложите в миску, залейте соусом, хорошо перемешайте и оставьте на 5-10 минут.
Вкус соуса не оставит никого равнодушным. Необычное сочетание сладкого, соленого и острого прекрасно дополнит вкус запечённых крылышек.
Подробный процесс приготовления крылышек в соусе можно посмотреть на видео:
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