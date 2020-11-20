Я люблю выпечку из простых ингредиентов. Когда захотелось вкусненького, но в магазин за продуктами бежать не надо. Одно из моих любимых простых угощений — торт «Арлекин». Мама еще в детстве готовила мне его, а сейчас я и сама справляюсь!

Вместо смородинового варенья можно использовать джем или просто ягоды, перетертые с сахаром. Не забудьте удалить лишнюю влагу из ягод перед приготовлением тертого пирога. Не нравится смородина? Смело используйте другие ягоды!

Ингредиенты

Пшеничная мука 3,5 стак. Сливочное масло 250 г Сахар 3 ст. л. Яйцо 4 шт. Какао-порошок 2 ст. л. Смородиновое варенье 0,5 стак. Сода 0,5 ч. л. Лимонный сок 1 ст. л.

Приготовление

Отделите белки от желтков. Белки уберите в холодильник. Натрите сливочное масло в муку и перетрите получившуюся массу в крошку. Добавьте лимонный сок с содой и желтки, замесите тесто в виде жирной крошки. Разделите тесто на три части, две из которых заверните в отдельные пакеты и отправьте в морозилку на 30 минут. В оставшееся тесто добавьте какао и хорошенько перемешайте. Темное тесто также положите в пакет — и в морозилку. Взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков. Смажьте форму для выпекания маслом и присыпьте мукой. Сперва выложите светлую часть теста с бортиками, уплотните. Равномерно выложите смородиновое варенье, а затем натрите темное тесто, уплотните. Смажьте темное тесто взбитыми белками и натрите оставшуюся часть белого теста. Выпекайте пирог в течение часа при температуре 180–190 °С.

Пирог как торт «Арлекин» идеально подходит для семейного чаепития. Он получается нарядным, но таким домашним! По желанию можно украсить угощения ягодами, тертым шоколадом или листиками мяты.