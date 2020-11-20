Я люблю выпечку из простых ингредиентов. Когда захотелось вкусненького, но в магазин за продуктами бежать не надо. Одно из моих любимых простых угощений — торт «Арлекин». Мама еще в детстве готовила мне его, а сейчас я и сама справляюсь!
Вместо смородинового варенья можно использовать джем или просто ягоды, перетертые с сахаром. Не забудьте удалить лишнюю влагу из ягод перед приготовлением тертого пирога. Не нравится смородина? Смело используйте другие ягоды!
Ингредиенты
|Пшеничная мука
|3,5 стак.
|Сливочное масло
|250 г
|Сахар
|3 ст. л.
|Яйцо
|4 шт.
|Какао-порошок
|2 ст. л.
|Смородиновое варенье
|0,5 стак.
|Сода
|0,5 ч. л.
|Лимонный сок
|1 ст. л.
Приготовление
- Отделите белки от желтков. Белки уберите в холодильник.
- Натрите сливочное масло в муку и перетрите получившуюся массу в крошку.
- Добавьте лимонный сок с содой и желтки, замесите тесто в виде жирной крошки. Разделите тесто на три части, две из которых заверните в отдельные пакеты и отправьте в морозилку на 30 минут.
- В оставшееся тесто добавьте какао и хорошенько перемешайте. Темное тесто также положите в пакет — и в морозилку.
- Взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков.
- Смажьте форму для выпекания маслом и присыпьте мукой. Сперва выложите светлую часть теста с бортиками, уплотните.
- Равномерно выложите смородиновое варенье, а затем натрите темное тесто, уплотните.
- Смажьте темное тесто взбитыми белками и натрите оставшуюся часть белого теста. Выпекайте пирог в течение часа при температуре 180–190 °С.
Пирог как торт «Арлекин» идеально подходит для семейного чаепития. Он получается нарядным, но таким домашним! По желанию можно украсить угощения ягодами, тертым шоколадом или листиками мяты.
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