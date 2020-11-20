БУДЕТ ВКУСНО!

129 667 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Bristlie
    "В бататовом пюре нет вредного холестерина". Так его и в картофельном нет, если сливочное масло не добавлять. А есть ...7 рецептов небана...
  • Елена игрик
    Пицца голодающих.Генуэзская фокачч...
  • Ольга Руденко
    а просто в духовке на противне также можно?Печень с яблоками...

Пирог как торт «Арлекин»

Пирог как торт «Арлекин»

Я люблю выпечку из простых ингредиентов. Когда захотелось вкусненького, но в магазин за продуктами бежать не надо. Одно из моих любимых простых угощений — торт «Арлекин». Мама еще в детстве готовила мне его, а сейчас я и сама справляюсь!

Вместо смородинового варенья можно использовать джем или просто ягоды, перетертые с сахаром. Не забудьте удалить лишнюю влагу из ягод перед приготовлением тертого пирога. Не нравится смородина? Смело используйте другие ягоды!

Ингредиенты

Пшеничная мука 3,5 стак.
Сливочное масло 250 г
Сахар 3 ст. л.
Яйцо 4 шт.
Какао-порошок 2 ст. л.
Смородиновое варенье 0,5 стак.
Сода 0,5 ч. л.
Лимонный сок 1 ст. л.

Приготовление

  1. Отделите белки от желтков. Белки уберите в холодильник.
  2. Натрите сливочное масло в муку и перетрите получившуюся массу в крошку.Пирог как торт «Арлекин»
  3. Добавьте лимонный сок с содой и желтки, замесите тесто в виде жирной крошки. Разделите тесто на три части, две из которых заверните в отдельные пакеты и отправьте в морозилку на 30 минут.Пирог как торт «Арлекин»
  4. В оставшееся тесто добавьте какао и хорошенько перемешайте. Темное тесто также положите в пакет — и в морозилку.Пирог как торт «Арлекин»
  5. Взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков.Пирог как торт «Арлекин»
  6. Смажьте форму для выпекания маслом и присыпьте мукой.
    Сперва выложите светлую часть теста с бортиками, уплотните.Пирог как торт «Арлекин»
  7. Равномерно выложите смородиновое варенье, а затем натрите темное тесто, уплотните.Пирог как торт «Арлекин»
  8. Смажьте темное тесто взбитыми белками и натрите оставшуюся часть белого теста. Выпекайте пирог в течение часа при температуре 180–190 °С.Пирог как торт «Арлекин»

Пирог как торт «Арлекин» идеально подходит для семейного чаепития. Он получается нарядным, но таким домашним! По желанию можно украсить угощения ягодами, тертым шоколадом или листиками мяты.

 

 

Ссылка на первоисточник
сладкая выпечка
Обсудить

Картина дня

наверх