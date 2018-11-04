Овощные голубцы в особом соусе. Оценят не только вегетарианцы

Овощные голубцы. Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia
Понадобится:
- 1 кг капусты,
- 70 г риса,
- 3 моркови,
- 1 стручок сладкого перца,
- 1 луковица,
- 2 зубчика чеснока,
- 4 ст. ложки растительного масла,
- 2 ст. ложки рубленой зелени петрушки,
- 200 мл сметаны,
- 2 ст. ложки томатной пасты,
- соль, молотый черный перец.
Ингредиенты
Приготовление:1. Кочан капусты почистить, разобрать на листья, опустить в подсоленную кипящую воду и варить 15 минут. Затем откинуть на дуршлаг и дать стечь воде.
Шаг 1. Разбираем на листья кочан капусты
2. Рис варить 7 минут. Морковь очистить и натереть на терке. Сладкий перец разрезать пополам, удалить плодоножку с семенами, мякоть мелко нарезать. Лук очистить и порубить. Чеснок очистить и пропустить через пресс.
Шаг 2. На доске нарезаем сладкий перец
3. В сковороде разогреть 2 ст. ложки масла и обжарить подготовленные овощи. Добавить рис и жарить еще 5 минут. Посолить и поперчить. Смешать с половиной зелени.
Шаг 3. Обжаренные овощи смешиваем с рисом
4. Листья разложить на доске, стебли слегка отбить. На середину каждого листа выложить фарш и завернуть, придав продолговатую форму. Голубцы обжарить с двух сторон на оставшемся масле.
Шаг 4. На разложенные листья выкладываем овощной фарш
5. Голубцы сложить в сотейник. Сметану смешать с томатной пастой, посолить, поперчить, залить получившимся соусом голубцы и тушить 40 минут. Перед подачей посыпать оставшейся зеленью.
Шаг 5. Голубцы в сотейнике заливаем соусом
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