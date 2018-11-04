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Овощные голубцы в особом соусе. Оценят не только вегетарианцы

Приготовление голубцов требует от хозяйки особой сноровки и определенного навыка, но результат того стоит. Так что не поленитесь и приготовьте для всей семьи овощные голубцы в томатно-сметанном соусе с начинкой из отварного риса и жареных овощей. Вам еще спасибо скажут! 

Овощные голубцы/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia
Овощные голубцы. Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia 

Понадобится:

  • 1 кг капусты,
  • 70 г риса,
  • 3 моркови,
  • 1 стручок сладкого перца,
  • 1 луковица,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 4 ст. ложки растительного масла,
  • 2 ст. ложки рубленой зелени петрушки,
  • 200 мл сметаны,
  • 2 ст. ложки томатной пасты,
  • соль, молотый черный перец.

 Ингредиенты
Ингредиенты

Приготовление:

1. Кочан капусты почистить, разобрать на листья, опустить в подсоленную кипящую воду и варить 15 минут. Затем откинуть на дуршлаг и дать стечь воде.  

Шаг 1. Разбираем на листья кочан капусты.
Шаг 1. Разбираем на листья кочан капусты

2. Рис варить 7 минут. Морковь очистить и натереть на терке. Сладкий перец разрезать пополам, удалить плодоножку с семенами, мякоть мелко нарезать. Лук очистить и порубить. Чеснок очистить и пропустить через пресс.   

Шаг 2. На доске нарезаем сладкий перец.
Шаг 2. На доске нарезаем сладкий перец

3. В сковороде разогреть 2 ст. ложки масла и обжарить подготовленные овощи. Добавить рис и жарить еще 5 минут. Посолить и поперчить. Смешать с половиной зелени.


Шаг 3. Жареные овощи смешиваем с рисом.
Шаг 3. Обжаренные овощи смешиваем с рисом

4. Листья разложить на доске, стебли слегка отбить. На середину каждого листа выложить фарш и завернуть, придав продолговатую форму. Голубцы обжарить с двух сторон на оставшемся масле.

Шаг 4. На разложенные листья выкладываем овощной фарш.
Шаг 4. На разложенные листья выкладываем овощной фарш

5. Голубцы сложить в сотейник. Сметану смешать с томатной пастой, посолить, поперчить, залить получившимся соусом голубцы и тушить 40 минут. Перед подачей посыпать оставшейся зеленью. 

Шаг 5. Голубцы в сотейнике заливаем соусом.
Шаг 5. Голубцы в сотейнике заливаем соусом
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овощные голубцыовощные блюдакулинария
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