Бисквитный рулет, который легко сворачивается и не трескается. Идеальный!

Вот серьезно! Бисквит из моей сегодняшней публикации И-ДЕ-АЛЬ-НЕЙ-ШИЙ! Бисквитный рулет, который я сегодня предлагаю, легко сворачивается и не трескается даже в остывшем виде. Больше никаких обожженных пальцев!

«А как же тот, что был в предыдущей статье?» – вероятно, спросите вы. Свой ответ я могу сформулировать так: ГОСТы – это по большей части нечто настроенческое и атмосферное, если говорить в ракурсе домашней кулинарии, но не всегда гостовские рецепты дают максимально крутой результат изо всех возможных.

Преимущество гостовских рецептов в том, они дают стабильный, повторяющийся результат. Рецептуры их удобны для применения на производствах, т.е. в больших объемах, где есть свой цикличный алгоритм операций, техника, выполняющая определенные операции и т.д. Кроме того, гостовские рецепты – про четкую калькуляцию фудкоста, а также про дальнейшее хранение продукта, ведь это дома мы сделали торт, отправили его в холодильник для пропитки и стабилизации на несколько часов, и уже в зависимости от своих планов это все поедается с чувством глубочайшего наслаждения. А вот рецептуры промышленные подразумевают еще и то, что изделие будет транспортироваться, затем еще какое-то время оно должно храниться.

Например, в советских сборниках рецептур сахара используется много. Скажем так: больше, чем этого требуется, если руководствоваться вкусом. А зачем? Чтобы изделие могло дольше храниться.

Еще один пример: в унифицированных рецептурах может использоваться меньше крема для прослойки торта, чем вам было бы по душе, вообще не используется желатин, а еще совершенно отсутствуют позиции, в которых есть нежные и легкие муссы. А почему? С точки зрения возможности транспортировать продукт. Для предприятия это важно.

Вы же дома можете пользоваться самыми-самыми крутыми рецептами, которые не ограничивают вас абсолютно ничем, кроме как тем, что уже относится к личной вкусовщине и очень индивидуально.

Ну и еще один пример, для шлифовки, так сказать: заварное тесто по ГОСТу всегда в моей практике требовало допила. ВСЕГДА! Его всегда нужно было допиливать и доводить до нужной консистенции, чтобы изделия получались такими, какими я их хотела видеть.

Так что после всех этих аргументов предлагаю вам приготовить МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ БИСКВИТНЫЙ РУЛЕТ. Начинка, крем, добавки – все это вы можете варьировать бесконечное количество раз, но бисквит станет у вас рабочей лошадкой.

Бисквитный рулет, который легко сворачивается: видео

Ингредиенты к рецепту:

Тесто

4 яйца

100 г сахара

50 г муки

15 г крахмала

щепотка соли

Начинка

200 г фруктового пюре

немного сахара

Крем