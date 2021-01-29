Юшка с грибами

Обожаю грибные супы. Самый любимый - ГРУЗДЯНКА, но и любые другие супы с грибами ем с удовольствием. В этом году меня побаловали мешочком сушёных белых грибов - хватит на всю зиму.
И сегодня у меня карпатская грибная юшка
ПОНАДОБИТСЯ:
- 100 г белых сушёных грибов
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 0,5 л варёной фасоли
- 4 картофелины
- растительное масло для обжарки
- соль
- перец
- лавровый лист
- зелень
- сметана
К промытым и размокшим грибам долить холодной воды и варить до готовности. Воды залить столько, сколько ожидаете получить супа. Отваренные грибы вынуть шумовкой и отложить.
В грибной отвар добавить предварительно отваренную фасоль, нарезанный кубиком картофель, посолить, поперчить, добавить лавровый лист, перец горошком. Варим до полуготовности картофеля.
На сковороде обжарить лук, добавить натёртую на мелкой тёрке морковь и продолжать жарить. Когда морковь обжарится добавить крупно порезанные грибы и продолжать тушить 10 минут.
Когда картофель достигнет полуготовности, добавить грибы в юшку и готовить до полной готовности. Дать немного настояться. При подаче добавить зелень и, если суп не постный - сметану
Юшку можно подать с домашней лапшой или с галушками, которые кладут в тарелку, заливают юшкой и посыпают зеленью.
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