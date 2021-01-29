Юшка с грибами

Обожаю грибные супы. Самый любимый - ГРУЗДЯНКА, но и любые другие супы с грибами ем с удовольствием. В этом году меня побаловали мешочком сушёных белых грибов - хватит на всю зиму.

И сегодня у меня карпатская грибная юшка

ПОНАДОБИТСЯ:

- 100 г белых сушёных грибов

- 2 моркови

- 2 луковицы

- 0,5 л варёной фасоли

- 4 картофелины

- растительное масло для обжарки

- соль

- перец

- лавровый лист

- зелень

- сметана

К промытым и размокшим грибам долить холодной воды и варить до готовности. Воды залить столько, сколько ожидаете получить супа. Отваренные грибы вынуть шумовкой и отложить.

В грибной отвар добавить предварительно отваренную фасоль, нарезанный кубиком картофель, посолить, поперчить, добавить лавровый лист, перец горошком. Варим до полуготовности картофеля.

На сковороде обжарить лук, добавить натёртую на мелкой тёрке морковь и продолжать жарить. Когда морковь обжарится добавить крупно порезанные грибы и продолжать тушить 10 минут.

Когда картофель достигнет полуготовности, добавить грибы в юшку и готовить до полной готовности. Дать немного настояться. При подаче добавить зелень и, если суп не постный - сметану

Юшку можно подать с домашней лапшой или с галушками, которые кладут в тарелку, заливают юшкой и посыпают зеленью.