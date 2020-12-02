Куриный рулет, запечённый в фольге

Его можно подать как горячее блюдо с любым гарниром или как аппетитную холодную закуску.
Приготовление
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С куриных грудок и бёдер аккуратно снимите кожу.
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Отделите мясо от костей и нарежьте кусочками среднего размера.
Мясо с грудок можно нарезать немного крупнее.
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Сложите всё мясо в миску. Добавьте соль, перец, специи и перемешайте. Залейте ледяную воду и ещё раз хорошо всё перемешайте.
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На столе расстелите один кусок фольги и на него перпендикулярно уложите ещё два. Так форма будет лучше держаться.
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Выложите на фольгу половину куриной кожи и поместите сверху половину филе.
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Аккуратно сверните в плотную «колбаску» и заверните края фольги, чтобы рулет держал форму.
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Расстелите ещё фольгу и сделайте таким же образом второй рулет.
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Запекайте 60–70 минут при температуре 200 °С.
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Сразу же подавайте рулет к столу или сначала полностью остудите.
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