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Куриный рулет, запечённый в фольге

Куриный рулет, запечённый в фольге

Его можно подать как горячее блюдо с любым гарниром или как аппетитную холодную закуску.

Куриный рулет, запечённый в фольге

Приготовление

  1. С куриных грудок и бёдер аккуратно снимите кожу.

  2. Отделите мясо от костей и нарежьте кусочками среднего размера.

    Мясо с грудок можно нарезать немного крупнее.

  3. Сложите всё мясо в миску. Добавьте соль, перец, специи и перемешайте. Залейте ледяную воду и ещё раз хорошо всё перемешайте.

  4. На столе расстелите один кусок фольги и на него перпендикулярно уложите ещё два. Так форма будет лучше держаться.

  5. Выложите на фольгу половину куриной кожи и поместите сверху половину филе.

  6. Аккуратно сверните в плотную «колбаску» и заверните края фольги, чтобы рулет держал форму.

  7. Расстелите ещё фольгу и сделайте таким же образом второй рулет.

  8. Запекайте 60–70 минут при температуре 200 °С.

  9. Сразу же подавайте рулет к столу или сначала полностью остудите.

 

 

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