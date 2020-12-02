Куриный рулет, запечённый в фольге

Его можно подать как горячее блюдо с любым гарниром или как аппетитную холодную закуску.

С куриных грудок и бёдер аккуратно снимите кожу.

Отделите мясо от костей и нарежьте кусочками среднего размера. Мясо с грудок можно нарезать немного крупнее.

Сложите всё мясо в миску. Добавьте соль, перец, специи и перемешайте. Залейте ледяную воду и ещё раз хорошо всё перемешайте.

На столе расстелите один кусок фольги и на него перпендикулярно уложите ещё два. Так форма будет лучше держаться.

Выложите на фольгу половину куриной кожи и поместите сверху половину филе.

Аккуратно сверните в плотную «колбаску» и заверните края фольги, чтобы рулет держал форму.

Расстелите ещё фольгу и сделайте таким же образом второй рулет.

Запекайте 60–70 минут при температуре 200 °С.