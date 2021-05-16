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15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

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Брынза — чем-то напоминает солоноватый творог. Ее готовят из коровьего, овечьего или козьего молока, а консистенция может меняться от упругой, до достаточно мягкой. Рассказываем 15 рецептов салатов с брынзой, которые станут настоящей находкой и приятно удивят сочетанием вкусов!

1. Греческий салат с брынзой

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Легкий и простой, прямо из самой Греции!

Тебе понадобится: 1 болгарский зеленый перец, огурец, помидор, 100 г брынзы, половина красной луковицы, горсть маслин, орегано сухой, 2 ст.л. оливкового масла.

Приготовление: Порежь кольцами перец, лук, помидоры и огурцы — кубиками. Смешай все ингредиенты, добавь маслины, полей маслом. Выложи сверху цельный кусок брынзы и посыпь орегано.

2. Салат с мясом криля и брынзой

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Интересные ингредиенты и легкое приготовление. Что еще нужно для идеального салата?

Тебе понадобится: 200 г мяса криля консервированного, 3 куриных яйца, 40 г брынзы, 30 г зеленого лука, майонез и соль.

Приготовление: Отвари яйца вкрутую, очисть и натри на крупной терке. Смешай яйца и мясо криля, натри сюда же сыр и мелко нарежь зеленый лук. Заправь все майонезом и слегка посоли.

3. Салат с брынзой, апельсинами, гранатом и рукколой

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Необычайно свежий и яркий фруктовый вкус!

Тебе понадобится: 1,5 апельсина, пучок рукколы, 100 г брынзы, половина граната, 1 авокадо, 1 ст.л. фисташек, 1 ч.л. меда, 3 ст.л. оливкового масла, щепотка соли и перца.

Приготовление: Приготовь заправку из оливкового масла, сока половины апельсина, меда, соли и перца. Нарежь кубиками апельсин, брынзу, авокадо, очисть гранат, порви рукколу. Смешай все ингредиенты и полей заправкой. Сверху укрась измельченными фисташками.

4. Салат из шпината с вялеными помидорами и брынзой

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Вкусно так, что сложно оторваться!

Тебе понадобится: 1 авокадо, 50 г бекона, 150 г шпината, 125 г шампиньонов, 200 г брынзы, 2 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. виноградного уксуса, 5 вяленых помидоров, щепотка соли и перца.

Приготовление: Нарежь тонкими полосками бекон и обжарь до хрустящей корочки. Измельчи пластинками шампиньоны, кубиками авокадо и сыр, порви шпинат. Смешай все вместе и заправь смесью из масла и специй. Добавь вяленые помидоры.

5. Салат из запеченной свеклы и соленой брынзы

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Свеклу можно запечь заранее, чтобы к ужину процесс готовки занял не более 10 минут.

Тебе понадобится: 3 свеклы, 100 г брынзы, 1 пучок рукколы, 50 г орехов кешью, 4 ст.л. оливкового масла, 1,5 ст.л. бальзамического уксуса, 1 ст.л. сока лимона, щепотка соли и перца.

Приготовление: Промой свеклу и запеки в духовке при 190 градусах на протяжении часа. По готовности, очисть и нарежь свеклу кубиками вместе с брынзой. Порви руками зелень и смешай все вместе. Заправь салат соусом из масла, уксуса и специй. Сбрызни соком лимона.

6. Салат с брынзой, авокадо и курицей

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Если у тебя есть сковорода гриль, то обжарь мясо на ней. Оно получится более сочным и вкусным!

Тебе понадобится: 1 авокадо, 1 помидор, 5 листьев салата, половина куриного филе, 100 г брынзы, пол лимона, 3 ст.л. оливкового масла, соль, перец.

Приготовление: Тонко нарежь куриное филе и обжарь до золотистой корочки. Нарежь авокадо, помидор, салат и сыр. Приготовь заправку из сока половины лимона, масла, соли, перца. Соедини все ингредиенты.

7. Теплый салат с брынзой и макаронами

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Очень сытный и калорийный рецепт!

Тебе понадобится: 150 г спагетти, 150 г брынзы, 1 помидор, 2 зубчика чеснока, майонез, зелень.

Приготовление: Отвари макароны до состояния альденте и отбрось на дуршлаг. Натри на терке сыр, помидоры нарежь кубиками, чеснок мелко пассируй. Смешай все с майонезом и укрась зеленью.

8. Салат с брынзой и морепродуктами

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Легкая сладость морепродуктов и соленый сыр делают этот салат особенно изысканным!

Тебе понадобится: 300 г морского коктейля, 2 желтых помидора, 50 г брынзы, 1 пучок листового салата, 3 ст.л. оливкового масла, зелень, специи.

Приготовление: Отвари замороженный морской коктейль в течение 7 минут. Отбрось на дуршлаг. Нарежь кубиками помидоры и брынзу, полосками зелень. Смешай все ингредиенты, заправь салат маслом, солью и перцем, укрась зеленью.

9. Салат из запеченной свеклы с дыней и брынзой

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Дыня способна скрасить не только десерт, но и салаты или основные блюда!

Тебе понадобится: 1 свекла, 150 г очищенной дыни, 100 г брынзы, 1 зубчик чеснока, 2 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. бальзамического уксуса, соль, перец, зелень.

Приготовление: Запеки в духовке свеклу на протяжении часа при 190 градусах. Нарежь пластинками дыню, свеклу, чеснок и кубиками сыр. Смешай все, укрась салат зеленью при подаче.

10. Салат с брынзой, лаймом и тыквой

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Не просто салат, а настоящий кладезь витаминов и умопомрачительного наслоения вкусов.

Тебе понадобится: 1 лайм, 300 г тыквы, 100 г брынзы, 1 авокадо, 100 г риса, 2 помидора, 1 ст.л. сахара, щепотка соли, 1 ст.л. уксуса, 2 ст.л. оливкового масла, пучок кинзы.

Приготовление: Разогрей духовку до 180 градусов и запекай в течение 20 минут нарезанные кубиками и посыпанные сахаром тыкву и помидоры. Нарежь ломтиками авокадо, четвертинками лайм и достаточно крупно свеклу. Отвари рис и соедини все ингредиенты в салатнике.

11. Салат с брынзой и киноа

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Используй сочетание микса киноа — и салат заиграет дополнительными красками!

Тебе понадобится: 5 помидоров черри, пол стакана киноа, 50 г брынзы, 1 пучок шпината, 1 огурец, 3 зубчика чеснока, 2 ст.л. масла, 1 ч.л. яблочного уксуса.

Приготовление: Отвари в течение 15-20 минут киноа. Чеснок нарежь кружочками и обжарь до румяности. Порежь черри пополам, огурец кольцами, шпинат крупными полосками. Заправь все маслом, уксусом, добавь специи и брынзу.

12. Салат «Капрезе» с брынзой и помидорами

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Классический итальянский салат на каждый день.

Тебе понадобится: 1 крупный красный помидор, 50 г брынзы, несколько веточек базилика, 2 ст.л. оливкового масла, 3 ст.л. бальзамического уксуса, соль, орегано.

Приготовление: Нарежь кольцами помидор и брынзу. Доведи до кипения на огне бальзамический уксус, пока он не станет густым и тягучим. Выложи на тарелке, чередуя между собой — ломтик помидора, ломтик сыра. Сбрызни все оливковым маслом, уксусом, посыпь солью и орегано. Укрась листьями базилика.

13. Салат с красной рыбой и брынзой

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Нежная красная рыба и соленая брынза создают неповторимый вкус!

Тебе понадобится: 100 г слабосоленого филе семги, 100 г брынзы, 1 авокадо, 5 помидоров черри, 1 ст.л. кунжута, пучок шпината и рукколы, 20 г сливочного масла, соль, перец, масло для заправки.

Приготовление: Обжарь в течение пары минут на сливочном масле вымытый и нарезанный шпинат. Сформируй из него подушку и положи тонко нарезанную семгу, брынзу и авокадо, порви сверху рукколу. Укрась салат половинками черри, заправь маслом, добавь по вкусу специи.

14. Салат с дыней, брынзой и инжиром

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Еще один рецепт салата с брынзой и дыней, где она раскрывается в новом амплуа.

Тебе понадобится: 5 плодов инжира, 1 пучок шпината, 50 г брынзы, 100 г очищенной дыни, 1/4 стакана грецких орехов, пол лимона, соль и перец.

Приготовление: Разрежь инжир на четвертинки, шпинат полосками, дыню — ломтиками. Натри сыр. Смешай все ингредиенты и заправь их соком лимона, маслом, специями.

15. Салат из мусса брынзы с арбузом

15 салатов с брынзой, которые исчезают со стола за считаные минуты

Оригинальное сочетание вкусов, которое хочется повторять снова и снова!

Тебе понадобится: 200 г соленой брынзы, 100 г греческого йогурта, 100 г арбуза, чипсы и зелень для украшения.

Приготовление: Взбей в блендере сыр с йогуртом и выложи в виде подушки на дно тарелки. Порежь крупными ломтиками арбуз и положи сверху. Посыпь салат специями по вкусу и укрась чипсами или обжаренными кусочками хлеба.

 

 

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