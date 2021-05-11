Друзья, хочу вас познакомить с очень вкусным и оригинальным блюдом. Это популярное в Китае овощное горячее блюдо Ди Сань Сиянь (в России известно как Чисанчи) Это блюдо вегетарианское, в нем нет мяса. Название этого блюда весьма романтично, и переводится как "Три земных свежести". В его состав входят баклажаны, картофель и сладкий перец. Все продукты в его составе недорогие и доступные. Они есть в каждом доме. Блюдо готовится очень быстро и просто. Давайте его приготовим. Почувствуйте экзотику Китая!

Нам понадобятся: 1.Баклажаны - 600 грамм. 2. Картофель - 600 грамм. 3. Перец сладкий - 2-3 штуки. 4. Лук - 1 штука. 5. Чеснок - 1/2 штуки. 6. Приправа "Маласянь". 7. Сахар - 1 столовая ложка. 8. Крахмал - 1 столовая ложка. 9. Растительное масло.

Посмотрите видео : в нем все подробности приготовления, а также, чем можно заменить не очень распространенную в нашей стране приправу "Маласянь".

1. Картофель чистим, нарезаем брусочками. Баклажаны очищаем и нарезаем брусочками. Перец, очищенный от семян, нарезаем полосками.

2. Отправляем картофель поджариваться на сковороду. Поджариваем картофель с растительным маслом. В идеале - это кунжутное масло. Но можно поджаривать на вашем любимом растительном масле.

Тоже будет очень вкусно. Картофель поджариваем до полуготовности.

3. Перцы поджариваем с растительным маслом. Поджариваем отдельно от картофеля.

4. Баклажаны поджариваем на отдельной сковороде.

Внимание! Все овощи: картофель, перцы и баклажаны поджариваются на растительном масле. Поджариваем отдельно друг от друга. Сковорода должна быть сильно разогрета. Поджариваем 5-7 минут до полуготовности!

5. Лук и чеснок нарезаем мелко. Поджариваем их вмести на растительном масле до готовности.

6. Поджаренные овощи отправляем в казан.

7. Добавляем в казан с овощами специи, соль, сахар, 2 столовые ложки соевого соуса. Крахмал разводим в половине стакана холодной воды и добавляем в казан. Все тщательно перемешиваем.

8. Ставим на плиту. Тушим блюдо 15-20 минут.

9. Блюдо готово.