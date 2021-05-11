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Чисанчи

Друзья, хочу вас познакомить с очень вкусным и оригинальным блюдом. Это популярное в Китае овощное горячее блюдо Ди Сань Сиянь (в России известно как Чисанчи) Это блюдо вегетарианское, в нем нет мяса. Название этого блюда весьма романтично, и переводится как "Три земных свежести". В его состав входят баклажаны, картофель и сладкий перец. Все продукты в его составе недорогие и доступные. Они есть в каждом доме. Блюдо готовится очень быстро и просто. Давайте его приготовим. Почувствуйте экзотику Китая!

Нам понадобятся: 1.Баклажаны - 600 грамм. 2. Картофель - 600 грамм. 3. Перец сладкий - 2-3 штуки. 4. Лук - 1 штука. 5. Чеснок - 1/2 штуки. 6. Приправа "Маласянь". 7. Сахар - 1 столовая ложка. 8. Крахмал - 1 столовая ложка. 9. Растительное масло.

Чисанчи

Посмотрите видео : в нем все подробности приготовления, а также, чем можно заменить не очень распространенную в нашей стране приправу "Маласянь".

1. Картофель чистим, нарезаем брусочками. Баклажаны очищаем и нарезаем брусочками. Перец, очищенный от семян, нарезаем полосками.

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

2. Отправляем картофель поджариваться на сковороду. Поджариваем картофель с растительным маслом. В идеале - это кунжутное масло. Но можно поджаривать на вашем любимом растительном масле.

Тоже будет очень вкусно. Картофель поджариваем до полуготовности.

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

3. Перцы поджариваем с растительным маслом. Поджариваем отдельно от картофеля.

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

4. Баклажаны поджариваем на отдельной сковороде.

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

Внимание! Все овощи: картофель, перцы и баклажаны поджариваются на растительном масле. Поджариваем отдельно друг от друга. Сковорода должна быть сильно разогрета. Поджариваем 5-7 минут до полуготовности!

5. Лук и чеснок нарезаем мелко. Поджариваем их вмести на растительном масле до готовности.

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

6. Поджаренные овощи отправляем в казан.

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

7. Добавляем в казан с овощами специи, соль, сахар, 2 столовые ложки соевого соуса. Крахмал разводим в половине стакана холодной воды и добавляем в казан. Все тщательно перемешиваем.

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

8. Ставим на плиту. Тушим блюдо 15-20 минут.

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

9. Блюдо готово.

Чисанчи Кулинария, Китайская кухня, Овощное блюдо, Видео рецепт, Рецепт, Видео, Длиннопост

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овощные блюдакухни мира
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