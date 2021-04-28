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Салат «Годовые кольца» с блинами и крабовыми палочками

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Главное в закуске — красивая подача. Тогда даже не очень важно, насколько изысканные ингредиенты пошли в приготовление. К слову, этот праздничный салат с блинами состоит из совсем простых продуктов. Расстояние между «годовыми кольцами» заполнено начинками из крабовых палочек, огурца, кукурузы и яиц. По сути это всеми любимый крабовый салат, но в новой, необыкновенно роскошной интерпретации.

Как вы уже могли догадаться, успех этой закуски не в последнюю очередь зависит от ее оформления. Плохая новость: с ним придется немного повозиться. Хорошая новость: этот необычный салат с блинами доставит вашим гостям массу радости! Итак, представляем вашему вниманию рецепт приготовления всем знакомого салата, но оформленного совершенно изумительным образом, — в форме годовых колец! Поверьте, такой закуской вы удивите всех!

Ингредиенты

Пшеничная мука 240 г
Молоко 330 мл
Яйцо 4 шт.
Кефир 30 мл
Дрожжи 7 г
Сахар 1 ст. л.
Подсолнечное масло 5 ст. л.
Крабовые палочки 100 г
Огурцы 0,5 шт.
Кукуруза 50 г
Сливочный сыр 150 г
Майонез 60 г
Соль по вкусу
Зелень по вкусу

 

Приготовление

  1. Сначала замесите дрожжевое тесто и испеките блинчики. Для этого в миску просейте муку, влейте кефир и 2 яйца, затем добавьте дрожжи.
    Влейте две трети теплого молока, добавьте сахар и размешайте. Накройте тесто влажным полотенцем и дайте ему подойти в теплом месте 30 минут.Салат «Годовые кольца» с блинами и крабовыми палочками
  2. Добавьте в тесто оставшееся молоко и хорошо размешайте. Снова накройте влажным полотенцем и оставьте в теплом месте еще на 30 минут. Наконец влейте подсолнечное масло и слегка взбейте тесто венчиком.Салат «Годовые кольца» с блинами и крабовыми палочками
  3. Пеките блинчики на большой, хорошо разогретой сковороде по одной минуте с каждой стороны. Для рецепта вам понадобятся 4 штуки. Начинайте собирать салат за 1 час до подачи.Салат «Годовые кольца» с блинами и крабовыми палочками
  4. Смешайте сливочный сыр, майонез и зелень. Натрите крабовые палочки на мелкой терке и мелко порежьте кукурузу. Огурец нарежьте кубиком. Сварите 2 яйца вкрутую.Салат «Годовые кольца» с блинами и крабовыми палочками
  5. Разрежьте блинчики на 3 части.Салат «Годовые кольца» с блинами и крабовыми палочками
  6. Часть посередине намажьте сырно-майонезным соусом и посыпьте 1 столовой ложкой тертых крабовых палочек. Плотно сверните в рулет.Салат «Годовые кольца» с блинами и крабовыми палочками
  7. Две крайних полоски блинчика выложите внахлест полукругом внутрь, образуя полоску и намажьте соусом. Сверху выложите 1 столовую ложку кукурузы. Заверните первый рулет в эту полоску.Салат «Годовые кольца» с блинами и крабовыми палочками
  8. Затем сделайте полоску с огурцами, слегка их посолив и полоску с тертым яйцом, продолжая завертывать каждую полоску в рулет. Повторите процесс еще раз, вновь сделав полоски с крабовыми палочками, кукурузой, огурцом и яйцом. Выложите готовый рулет на сервировочное блюдо и украсьте крабовыми палочками и кукурузой.Салат «Годовые кольца» с блинами и крабовыми палочками

Нужно заметить, что салат «Годовые кольца» с блинами очень универсальный. В качестве начинки вы можете использовать любые другие любимые продукты, а блины печь по своему собственному рецепту. Экспериментируйте, создавайте собственные шедевры и не забудьте делиться своими результатами с нами в комментариях!

 

 

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