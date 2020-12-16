Шесть рецептов из картошки и фарша

Ингредиенты
- 1.
- картошка - 1+4 шт.
- лук - 1 шт. (большой)
- фарш - 400 гр.
- соль
- перец
- яйцо - 1 шт.
- сыр - 130 гр.
- помидор - 1 шт.
- сметана - 2 ст.л.
- чеснок - 2 зуб.
- зелень
- соус:
- соль - 0.5 ч.л.
- перец - 0.5 ч.л.
- паприка - 0.5 ч.л.
- оливковое масло - 1 ст.л.
- горчица - 1 ч.л.
- 2.
- вареная картошка - 600 гр.
- сливочное масло - 30 гр.
- соль
- перец
- сушеный укроп - 0.5 ч.л.
- сыр - 150 гр.
- фарш - 300 гр.
- лук - 1 шт. (средний)
- 3.
- яйцо - 1 шт.
- соль - щепотка
- сливочное масло - 100 гр.
- сметана - 200 гр.
- мука - 300-400 гр.
- разрыхлитель - 2 ч.л.
- начинка:
- фарш - 400 гр.
- картошка - 1 шт. (средняя)
- перец - 0.5 ч.л.
- соль - 1 ч.л (без горки)
- прованские травы - 0.5 ч.л.
- лук - 1 шт.
- смазать яйцом
- 4.
- картошка - 5-6 шт. (средние)
- фарш - 600 гр.
- соль - 0.5 ч.л.
- перец - 0.5 ч.л.
- прованские травы - 0.5 ч.л.
- лук - 1 шт. (большой)
- яйцо - 1 шт.
- томатный соус:
- помидоры - 500 гр.
- соль - 1.5 ч.л.
- перец - 0.5 ч.л.
- сушеный чеснок - 1 ч.л.
- приправа для картошки - 1 ч.л.
- сыр - 100 гр.
- укроп
- ✅5.
- картошка - 6 шт.
- яйца - 2 шт.
- лук - 1 шт.
- сметана - 3 ст.л.
- соль - 1 ч.л (без горки)
- прованские травы - 0.5 ч.л.
- перец - 0.5 ч.л.
- чеснок - 3 зуб.
- мука - 3 ст.л.
- сметана зелень
- начинка:
- фарш - 400 гр.
- соль
- перец
- лук - 1 шт.
- укроп -
- 6.
- картошка - 400+1100 кг.
- капуста - 150 гр.
- соль - 1 ч.л.
- перец - 0.5 ч.л.
- лук - 1 шт. (большой)
- фарш - 400 гр.
- сливочное масло - 80 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
1.
Одну луковицу и одну картошку перемелить в блендере до однородной массы и добавляем к фаршу.
Всыпаем соль, перец . вбиваем яйцо и перемешать.
Оставшуюся картошку нарезаем тонкими ломтиками, форму смазываем растительным маслом и с фарша делаем небольшие котлеты с помощью формы.
С верху выкладываем нарезанную картошку и убираем в сторону.
В отдельную емкость всыпаем соль, перец, паприку, вливаем оливковое масло , горчицу , перемешать.
Полученной массой смазываем картошку и отправляем в разогретую духовку до 190 градусов и выпекаем 20-25 минут.
В отдельную миску натираем сыр , добавляем нарезанный кубиками помидор . сметану , натираем чеснок и перемешать.
Сырную массу распределяем сверху на картошку и отправляем выпекать еще на 15 минут.
По желанию посыпать зеленью.
2.
Вареную картошку добавляем сливочное масло, всыпаем соль, перец , сушеный укроп , натертый сыр и с помощью толкушки превратить в пюре.
Из картофельной массы делаем 5 шариков и переносим на противень застеленный пергаментной бумагой и смазанный растительным маслом.
С помощью стакана делаем углубление.
В фарш всыпаем соль, перец , измельчаем лук и перемешать.
Формируем котлеты и выкладываем на картофель.
Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 30 минут.
Сверху посыпаем сыром и отправляем еще на 5 минут в духовку.
3.
В миску вбиваем яйцо , щепотку соли , вливаем растопленное сливочное масло , сметану , перемешать венчиком до однородной гладкой массы.
Всыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто , переносим на пищевую пленку и убираем в холодильник.
В фарш добавляем нарезанную кубиками картошку , всыпаем соль, перец , измельченный лук , прованские травы и перемешать.
Стол присыпаем мукой ,выкладываем тесто и слегка обмять его.
Разрезаем на две не равные части, маленькую часть убираем в сторону , а большую часть переносим на пергаментную бумагу и раскатываем в круглый пласт.
На тесто выкладываем начинку и распределяем по всему тесту.
Сверху накрываем второй частью теста и соединяем края , верх пирога протыкаем вилкой и смазываем взбитым яйцом.
Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 40-45 минут.
4.
Измельчаем луковицу и пересыпаем в фарш , всыпаем перец, соль , прованские травы , вбиваем яйцо и перемешать.
Из полученной массы делаем небольшие котлеты.
Картошку нарезаем средними ломтиками, на один ломтик картошки выкладываем фарш и прижимаем второй картошкой, выкладываем в форму смазанную растительным маслом, пока не будет заполнена вся форма.
Подготовим томатный соус, помидоры нарезаем на кусочки и снимаем кожуру, перекладываем в блендер, всыпаем сушеный чеснок , соль, приправу для картошки, перец и взбить до однородной массы.
Томатный соус выливаем сверху на картошку с мясом.
Отправляем в разогретую духовку до 190 градусов и выпекаем 1 час.
Проверяем картошку на готовность, сверху посыпаем натертым сыром и зеленью, отправляем в разогретую духовку еще на 5 минут.
Готовое блюдо нарезаем и подаем к столу, перед подачей можно полить подливой.
5.
Картошку натираем на мелкой терке, вбиваем яйца, измельченный лук , сметану, соль , прованские травы , перец , чеснок , муку , перемешать.
Полученную массу выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой и смазанный растительным маслом , распределяем по всему противеню.
Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов и выпекаем 20-25 минут.
В фарш добавляем измельченную луковицу , соль , перец , укроп по своему вкусу , перемешать.
Картофельный слой заворачиваем в рулетом и даем остыть.
Разворачиваем и смазываем фаршем, заворачиваем обратно, переносим на противень, сверху накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 30-40 минут.
Сверху хорошо промазываем сметаной и посыпаем зеленью.
Нарезаем на кусочки и подаем к столу.
6.
400 гр картошки нарезаем тонкой соломкой , перекладываем в миску, нарезаем капусту и пересыпаем к картошке, добавляем фарш, измельченный лук , соль, перец , перемешать.
Оставшуюся картошку натереть на мелкой терке, форму диаметром 22 см смазываем растительным маслом и на дно выкладываем часть натертой картошки, утрамбовываем дно и делаем бока.
Обязательно посолить , выкладываем подготовленную начинку и разровнять.
Сверху накрываем оставшейся картошкой, посолить и выкладываем кусочки масла.
Отправляем в разогретую духовку до 210 градусов 1 час 20 минут, до румяной корочки.
Нарезаем и подаем к столу.
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