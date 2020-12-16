Шесть рецептов из картошки и фарша

Ингредиенты

1.

картошка - 1+4 шт.

лук - 1 шт. (большой)

фарш - 400 гр.

соль

перец

яйцо - 1 шт.

сыр - 130 гр.

помидор - 1 шт.

сметана - 2 ст.л.

чеснок - 2 зуб.

зелень

соус:

соль - 0.5 ч.л.

перец - 0.5 ч.л.

паприка - 0.5 ч.л.

оливковое масло - 1 ст.л.

горчица - 1 ч.л.

2.

вареная картошка - 600 гр.

сливочное масло - 30 гр.

соль

перец

сушеный укроп - 0.5 ч.л.

сыр - 150 гр.

фарш - 300 гр.

лук - 1 шт. (средний)

3.

яйцо - 1 шт.

соль - щепотка

сливочное масло - 100 гр.

сметана - 200 гр.

мука - 300-400 гр.

разрыхлитель - 2 ч.л.

начинка:

фарш - 400 гр.

картошка - 1 шт. (средняя)

перец - 0.5 ч.л.

соль - 1 ч.л (без горки)

прованские травы - 0.5 ч.л.

лук - 1 шт.

смазать яйцом

4.

картошка - 5-6 шт. (средние)

фарш - 600 гр.

соль - 0.5 ч.л.

перец - 0.5 ч.л.

прованские травы - 0.5 ч.л.

лук - 1 шт. (большой)

яйцо - 1 шт.

томатный соус:

помидоры - 500 гр.

соль - 1.5 ч.л.

перец - 0.5 ч.л.

сушеный чеснок - 1 ч.л.

приправа для картошки - 1 ч.л.

сыр - 100 гр.

укроп

✅5.

картошка - 6 шт.

яйца - 2 шт.

лук - 1 шт.

сметана - 3 ст.л.

соль - 1 ч.л (без горки)

прованские травы - 0.5 ч.л.

перец - 0.5 ч.л.

чеснок - 3 зуб.

мука - 3 ст.л.

сметана зелень

начинка:

фарш - 400 гр.

соль

перец

лук - 1 шт.

укроп -

6.

картошка - 400+1100 кг.

капуста - 150 гр.

соль - 1 ч.л.

перец - 0.5 ч.л.

лук - 1 шт. (большой)

фарш - 400 гр.

сливочное масло - 80 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

1.

Одну луковицу и одну картошку перемелить в блендере до однородной массы и добавляем к фаршу.

Всыпаем соль, перец . вбиваем яйцо и перемешать.

Оставшуюся картошку нарезаем тонкими ломтиками, форму смазываем растительным маслом и с фарша делаем небольшие котлеты с помощью формы.

С верху выкладываем нарезанную картошку и убираем в сторону.

В отдельную емкость всыпаем соль, перец, паприку, вливаем оливковое масло , горчицу , перемешать.

Полученной массой смазываем картошку и отправляем в разогретую духовку до 190 градусов и выпекаем 20-25 минут.

В отдельную миску натираем сыр , добавляем нарезанный кубиками помидор . сметану , натираем чеснок и перемешать.

Сырную массу распределяем сверху на картошку и отправляем выпекать еще на 15 минут.

По желанию посыпать зеленью.

2.

Вареную картошку добавляем сливочное масло, всыпаем соль, перец , сушеный укроп , натертый сыр и с помощью толкушки превратить в пюре.

Из картофельной массы делаем 5 шариков и переносим на противень застеленный пергаментной бумагой и смазанный растительным маслом.

С помощью стакана делаем углубление.

В фарш всыпаем соль, перец , измельчаем лук и перемешать.

Формируем котлеты и выкладываем на картофель.

Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 30 минут.

Сверху посыпаем сыром и отправляем еще на 5 минут в духовку.

3.

В миску вбиваем яйцо , щепотку соли , вливаем растопленное сливочное масло , сметану , перемешать венчиком до однородной гладкой массы.

Всыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто , переносим на пищевую пленку и убираем в холодильник.

В фарш добавляем нарезанную кубиками картошку , всыпаем соль, перец , измельченный лук , прованские травы и перемешать.

Стол присыпаем мукой ,выкладываем тесто и слегка обмять его.

Разрезаем на две не равные части, маленькую часть убираем в сторону , а большую часть переносим на пергаментную бумагу и раскатываем в круглый пласт.

На тесто выкладываем начинку и распределяем по всему тесту.

Сверху накрываем второй частью теста и соединяем края , верх пирога протыкаем вилкой и смазываем взбитым яйцом.

Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 40-45 минут.

4.

Измельчаем луковицу и пересыпаем в фарш , всыпаем перец, соль , прованские травы , вбиваем яйцо и перемешать.

Из полученной массы делаем небольшие котлеты.

Картошку нарезаем средними ломтиками, на один ломтик картошки выкладываем фарш и прижимаем второй картошкой, выкладываем в форму смазанную растительным маслом, пока не будет заполнена вся форма.

Подготовим томатный соус, помидоры нарезаем на кусочки и снимаем кожуру, перекладываем в блендер, всыпаем сушеный чеснок , соль, приправу для картошки, перец и взбить до однородной массы.

Томатный соус выливаем сверху на картошку с мясом.

Отправляем в разогретую духовку до 190 градусов и выпекаем 1 час.

Проверяем картошку на готовность, сверху посыпаем натертым сыром и зеленью, отправляем в разогретую духовку еще на 5 минут.

Готовое блюдо нарезаем и подаем к столу, перед подачей можно полить подливой.

5.

Картошку натираем на мелкой терке, вбиваем яйца, измельченный лук , сметану, соль , прованские травы , перец , чеснок , муку , перемешать.

Полученную массу выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой и смазанный растительным маслом , распределяем по всему противеню.

Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов и выпекаем 20-25 минут.

В фарш добавляем измельченную луковицу , соль , перец , укроп по своему вкусу , перемешать.

Картофельный слой заворачиваем в рулетом и даем остыть.

Разворачиваем и смазываем фаршем, заворачиваем обратно, переносим на противень, сверху накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 30-40 минут.

Сверху хорошо промазываем сметаной и посыпаем зеленью.

Нарезаем на кусочки и подаем к столу.

6.

400 гр картошки нарезаем тонкой соломкой , перекладываем в миску, нарезаем капусту и пересыпаем к картошке, добавляем фарш, измельченный лук , соль, перец , перемешать.

Оставшуюся картошку натереть на мелкой терке, форму диаметром 22 см смазываем растительным маслом и на дно выкладываем часть натертой картошки, утрамбовываем дно и делаем бока.

Обязательно посолить , выкладываем подготовленную начинку и разровнять.

Сверху накрываем оставшейся картошкой, посолить и выкладываем кусочки масла.

Отправляем в разогретую духовку до 210 градусов 1 час 20 минут, до румяной корочки.

Нарезаем и подаем к столу.

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